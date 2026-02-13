دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة «كوادريا كابيتال» المتخصصة في الاستثمار المباشر بقطاع الرعاية الصحية في آسيا، عن توجّه استراتيجي لتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مساعيها لبناء منصات رعاية صحية متكاملة وقابلة للتوسع على مستوى المنطقة.

وتدير الشركة محفظة أصول تتجاوز قيمتها 4.2 مليارات دولار، ضمن استراتيجية استثمارية تركز على قطاع الرعاية الصحية، حيث تؤمن بأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقدم بيئة استثمارية واعدة، تجمع بين وضوح الطلب طويل الأمد، ووجود فجوات هيكلية في جانب العرض، وتسارع تبنّي نماذج الرعاية الحديثة، إلى جانب دعم سيادي قوي يعزّز نمو القطاع واستدامته.

ويُقدَّر حجم سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون بنحو 120 مليار دولار، مدفوعًا بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 5% و13%، بما يفوق وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل انتشار الأمراض المزمنة، وتنامي شريحة كبار السن، والتوسّع المستمر في تطبيق أنظمة التأمين الصحي الإلزامي، ما يعزّز استقرار الطلب ويكفل استدامته على المدى الطويل.

في المقابل، لا تزال كثافة أسرّة المستشفيات في دول مجلس التعاون أدنى بنحو 50% من مستويات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب محدودية الكوادر الطبية وتشتّت مزوّدي الخدمات، في وقت يعكس فيه استمرار ارتفاع معدلات السفر للعلاج خارج المنطقة فجوات قائمة في الطاقة الاستيعابية وجودة خدمات الرعاية المتخصصة.

وفي هذا الصدد، قال أبرار مير، الشريك المؤسس والشريك الإداري في «كوادريا»: «تمر دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة تحوّل محورية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقابل الطلب المرتفع والمستدام، والمدعوم بقدرة شرائية قوية، قيودٌ قائمة في جانب العرض، لا سيما على مستوى البنية التحتية والطاقة السريرية، رغم وجود دعم سياسي وتنظيمي عميق ومستمر يوفّر أساسًا متينًا لنمو القطاع».

من جانبه، قال أميت فارما، الشريك المؤسس والشريك الإداري في شركة «كوادريا»: «تتمتع المنطقة بمقومات راسخة لتبنّي نماذج حديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، في ظل الانتشار شبه الشامل للتقنيات الرقمية، وتوافر أطر تنظيمية داعمة، بما يجعل التكنولوجيا عنصرًا محوريًا لتمكين التوسّع بوتيرة أسرع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين نتائج المرضى».

بدوره، قال سونيل ثاكور، الشريك في «كوادريا» والمسؤول عن قيادة مبادرات الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي: «نعمل بشكل وثيق ومتواصل مع فرق الإدارة لتعزيز القيمة المضافة، من خلال تطوير شراكات فعّالة، واعتماد نماذج تشغيلية مبتكرة قائمة على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، فيما يتيح لنا التواجد الميداني تنفيذ هذه الاستراتيجية بقدر أعلى من الكفاءة والفاعلية».

ويحظى قطاع الرعاية الصحية بأولوية استراتيجية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تحوّل دور الحكومات إلى الإشراف التنظيمي، وبناء منظومات صحية متكاملة.

وتشمل محفظة «كوادريا» مجموعة من الشركات العاملة في الشرق الأوسط أو التي تستعد للتوسع فيه، حيث تضطلع الشركة بدور تمكيني من خلال تعزيز الشراكات، وصياغة استراتيجيات دخول الأسواق، واستقطاب الكفاءات القيادية، فضلًا عن توظيف خبرات «هيلث كواد»، أكبر صندوق استثماري في الهند المتخصص في تنمية شركات التكنولوجيا الصحية، لدعم انتشار حلول الرعاية الصحية الرقمية وتسريع تبنّيها في المنطقة.

