369 شقة سكنية ومساحات تجارية بخطة سداد ميسرة

دكتور مهند الوادية: المشروع نقلة نوعية في سوق عقارات دبي

في خطوة غير مسبوقة تعكس تطوّر المشهد العقاري في دبي وتوسّع خيارات الاستثمار في قلب المدينة، أعلنت مجموعة أحمد مصطفى أهلي الاستثمارية عن إطلاق مبيعات أولى الوحدات العقارية للتملّك الحر بالكامل على شارع الشيخ زايد، وذلك ضمن مشروعها المرموق AA TOWER، الذي يُعد أحدث الأبراج السكنية والتجارية في المنطقة.

سيتم الكشف عن المشروع رسميًا خلال حفل خاص تنظمه المجموعة بالتعاون مع شركة هاربور العقارية، الوكيل الحصري لمبيعات المشروع، يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري، وذلك في فندق V الفاخر بمدينة الحبتور، بحضور عدد من كبار المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري.

يُعد برج AA TOWER أول مشروع عقاري متعدد الاستخدامات ينضم إلى سوق التملك الحر بالكامل، وذلك على خلفية قرار حكومة دبي بالسماح لمُلاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في شارع الشيخ زايد بالتحول إلى نظام التملك الحر المتاح لجميع الجنسيات. وقد أسهم هذا القرار في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في الإمارة على المستوى العالمي، سواء من حيث الاستثمارات المؤسسية أو الفردية.

قال الدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية:

"يُعد مشروع AA TOWER نقلة نوعية في سوق العقارات في دبي، بفضل موقعه الاستراتيجي على أحد أهم شوارع المدينة، شارع الشيخ زايد، حيث يفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. ويترقّب السوق العقاري انطلاقة قوية لهذا المشروع، باعتباره سابقة جديدة تُرسّخ مكانة دبي العالمية في تقديم الفرص الاستثمارية النوعية والمتفرّدة، بعد انضمامه مؤخرًا إلى نظام التملك الحر."

وحدات سكنية ومساحات تجارية

يتضمن البرج، الذي يصل ارتفاعه إلى 60 طابقاً على مساحة أرض تبلغ 10,000 قدم مربع، 369 شقة سكنية تتنوع بين195 شقة بغرفة وصالة، و198 شقة بغرفتين وصالة، و 3 شقق بثلاث غرف وصالة، و26 مكتبًا و5 محلات تجارية (تجزئة)، بالإضافة إلى 447 موقف للسيارات.

وتتميز الطوابق من 1 إلى 51 باحتوائها على 8 شقق سكنية فقط في كل طابق، أما الطابقين 52 و 53 فيشملان شقق واسعة من غرفتين بمساحات تتراوح بين 1700 و 2100 قدم مربع. ويوفر AA TOWER إمكانية دمج شقتين (غرفة وصالة + غرفتين وصالة) حسب رغبة المالك.

موقع استراتيجي ومرافق مميزة

يقع AA TOWER في موقع متميز على شارع الشيخ زايد، الأشهر في دبي، بإطلالات مباشرة على برج خليفة ووسط مدينة دبي وشاطئ جميرا بالقرب من أبرز المعالم الأيقونية مثل سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، متحف المستقبل، مركز التجارة العالمي، بوليفارد محمد بن راشد، دبي مول، مع سهولة الوصول إلى الطرق السريعة والمواصلات العامة ومترو دبي، مع العلم أنه محاط بأرقى المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات العالمية.

كما يضم مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات من أرقى العلامات التجارية والتشطيبات الفاخرة كالمسبح الأيقوني، ونادٍ رياضي حديث، سينما داخلية، وقاعة فعاليات ومناسبات، وغرفة صلاة، ومنطقة للشواء. كما تتميز الشقق بمطابخ بتصاميم مفتوحة ومغلقة.

خطة سداد ميسرة

ويبرز مشروع AA TOWER بين القليل من المشاريع الجاهزة في مواقع مميزة التي توفر خطة سداد ميسرة على مستوى الوحدات السكنية والمساحات التجارية.

في الجزء السكني، تتوفر الشقق بخطة سداد تبدأ بدفعة أولى بنسبة 28% من إجمالي المبلغ يضاف إليها 4% سوم التسجيل في دائرة الأراضي والاملاك بدبي، و3000 درهم مصاريف جانبية، و12 دفعة بنسبة 6% كل 3 أشهر.

أما الجزء التجاري، فتصل الدفعة الأولى إلى 40% و 4% رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والاملاك بدبي و5% ضريبة القيمة المضافة و 3,000 درهم مصاريف جانبية، و12 دفعة بنسبة 5% كل 3 أشهر.

تبدأ أسعار بيع الشقق السكنية في مشروع AA TOWER من 2.932 مليون درهم وتصل إلى 5.4 مليون درهم (3544- 4578 درهم للقدم المربع)، أما المساحات المكتبية فتتراوح بين 2.232 مليون درهم و7 ملايين درهم (5205 - 5375 درهم للقدم المربع)، في حين أن أسعار المحلات التجارية فتبدأ من 12.136 مليون درهم وتصل إلى 25 مليون درهم (نحو 7829 درهم للقدم المربع).

حول هاربور العقارية:

هاربور العقارية هي شركة رائدة للخدمات العقارية مقرها في دبي وجزء من مجموعة عالمية من الشركات العقارية أسست في أستراليا في عام 1972.

تشمل خدمات "هاربور": الخدمات الاستشارية للبحوث والاستثمار والتسويق وخدمات المبيعات والتأجير وخدمات إدارة العقارات وخدمات الإشراف وإدارة المشاريع وخدمات الإشراف على التطوير.

لدى هاربور العقارية قاعدة واسعة من العملاء والمطورين الرئيسيين والمستثمرين المؤسسيين. وفريق متخصص من الاستشاريين حائز على جوائز عدة، ومستوى عال من الاحتراف والبصيرة في الأسواق المحلية والدولية. وتلتزم الشركة بتوفير حلول عقارية فعالة لعملائها.

كما حازت "هاربور العقارية" على التصنيف الذهبي من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مدى ست سنوات متتالية وتم تصنيفها ضمن أفضل 5 شركات عقارية من قبل مجلة فوربس، وكأفضل شركة لإدارة العقارات في الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلة "بروبرتي تايمز"

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