يعد تصنيف "AA" أعلى تقييم تمنحه MSCI لشركة تعمل في قطاع صناعة الحديد على مستوى العالم.

أعلى تقييم تمنحه لشركة تعمل في قطاع صناعة الحديد على مستوى العالم. يعكس هذا التصنيف ريادة "إمستيل" في التعامل مع أبرز تحديات وفرص الاستدامة في القطاع الصناعي.

"إمستيل" تتجاوز المتوسط العالمي بنحو الضِعف في مؤشري "إدارة الانبعاثات الكربونية" و"الصحة والسلامة".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إمستيل، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن حصولها على التصنيف (AA) في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي، وهو من أعلى التصنيفات على مستوى شركات الحديد في العالم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة المجموعة كواحدة من الشركات العالمية القليلة المصنعة للحديد ومواد البناء التي تتميز بأدائها القوي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وترسيخاً لمكانة "إمستيل" ضمن طليعة الشركات الرائدة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الحديد، يسلط تقييم MSCI الضوء على جهود المجموعة في الحد من تأثيرها البيئي، من خلال تطبيق ممارسات مسؤولة ومبتكرة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب التزامها الراسخ بتعزيز صحة وسلامة ورفاه الموظفين — حيث جاءت نتائج المجموعة في معظم الفئات أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي.

ويقوم تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بتحليل أداء أكثر من 9000 شركة حول العالم، من خلال قياس مدى تعرضها للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالقطاع، ومدى كفاءتها في إدارتها مقارنةً بنظيراتها. وتتدرج التصنيفات من تقييم "رائد" (AAA, AA)، إلى متوسط (A, BBB, BB)، ومتأخر (B, CCC). ويعكس هذا التصنيف مكانة "إمستيل" المتقدمة على المستوى العالمي في إدارة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قطاعها.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يشكّل حصولنا على التصنيف الرائد (AA) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونالMSCI، في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، دليلا واضحا على التزام إمستيل العميق بالريادة في الاستدامة الصناعية. ويعكس هذا الإنجاز متانة منظومتنا المؤسسية، وكفاءة كوادرنا، وإدراكنا العميق لمسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع. وانطلاقًا من التزامنا بأهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن هذا التصنيف يعزز عزمنا على المضي قدمًا في تقديم حلول صناعية مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، والإسهام في بناء مستقبل أكثر توازنًا للأجيال القادمة”.

ويأتي حصول المجموعة على التصنيف"AA" عقب إعلانها، في مايو 2025، عن إطلاق إطار عملها الرائد في مجال التمويل الأخضر، الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في استراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولّى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام. كما تولى بنك ING دور المستشار لتقييم التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي من MSCI.

وتقود مجموعة "إمستيل" جهود الاستدامة الصناعية من خلال استراتيجية طموحة لإزالة الكربون، تستهدف من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك استناداً إلى محددات عام 2019 كسنة أساس، مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050. وتشمل المبادرات الرئيسة في هذا المسار تعزيز كفاءة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

سجّلت "إمستيل" في عام 2023 انبعاثات إجمالية من النطاقين الأول والثاني بلغت 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بسنة الأساس 2019 — وهو إنجاز بارز حصدت من خلاله المجموعة اعترافًا عالميًا بريادتها في مجال الاستدامة. ونالت من قبل الاتحاد العالمي للصلب لقب "رائدة استدامة الصلب لعام 2024"، تقديراً لدورها البارز في تقليل الانبعاثات الكربونية من عمليات إنتاج الصلب. كما أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بجهود إمستيل المتميزة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد، الأمر الذي وضعها ضمن أفضل خمس شركات رائدة في مجال الحديد حول العالم حصلت على هذا التقدير. وفي سبتمبر 2024، تم تعيين "إمستيل" للمشاركة في رئاسة التحالف العالمي لإزالة الكربون الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

للمزيد من المعلومات حول استراتيجية وأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى مجموعة "إمستيل"، يمكن الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2024، والمتوفر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com

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