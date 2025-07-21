جدة - حققت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، إنجازًا هامًا جديدًا بتأكيد وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني طويل الأجل وقوتها المالية عند "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويظل هذا التصنيف من بين الأعلى ضمن مؤسساتها النظيرة عالميًا.

يعكس هذا التأكيد مجددًا متانة السجل الائتماني للمؤسسة، وقوة مركزها المالي، وانخفاض مستوى المخاطر الائتمانية التي تواجهها. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تواصل المؤسسة توسيع نطاق أعمالها التجارية، مع الحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال، واحتياطيات سيولة استثنائية، إلى جانب تحقيق نمو في ربحيتها. ويؤكد تقرير التصنيف تقييم ملف المخاطر المؤسسية (ERP) باعتباره "قويًا"، وفقًا لمعايير المؤسسات الإقراضية متعددة الأطراف (MLIs) لدى ستاندرد آند بورز. ويستند هذا التقييم إلى قاعدة مساهمين قوية، ومعاملة تفضيلية قوية للدائنين (PCT)، إضافةً إلى الدور الفريد للمؤسسة في تنفيذ جميع عملياتها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

علاوة على ذلك، وللعام الثاني على التوالي، صنّفت وكالة ستاندرد آند بورز ملف المخاطر المالية (FRP) لدى المؤسسة بأنه "قوي جدًا"، استنادًا إلى معاييرها الخاصة بقطاع التأمين. ويُعزى هذا التصنيف إلى كفاية رأس المال لدى المؤسسة، التي تفوق بشكل ملحوظ بمستوى الثقة البالغ 99.99%، كما تم احتسابه وفق نموذج رأس المال القائم على المخاطر المعتمد لشركات التأمين. كما تواصل المؤسسة الحفاظ على مستويات استثنائية من السيولة، مما يعزز من مكانتها المالية ويؤكد صلابتها في مواجهة مختلف التحديات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلاً: "أتقدم بأصدق التهاني إلى الدول الأعضاء، ومعالي رئيس مجلس المديرين، وأعضاء المجلس الموقرين، وكافة موظفي المؤسسة على التزامهم المستمر وإنجازاتهم المستدامة التي أسهمت في تحقيق هذا التصنيف الرفيع." وأضاف: "تماشيًا مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نؤكد من جديد التزامنا بدعم الدول الأعضاء عبر تعزيز التمويل الإسلامي، وتبنّي أولويات تنموية محورية تشمل التمويل الأخضر، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي. وستواصل المؤسسة أداء دورها المحوري في تنفيذ استراتيجية المجموعة خلال السنوات المقبلة."

يُجسد تجديد التصنيف الائتماني للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بدرجة (AA-) تأكيدًا على متانة مركزها المالي، وفاعلية نهجها في إدارة المخاطر، ورسوخ ممارسات الحوكمة الرشيدة فيها. كما يعكس هذا التصنيف الثقة بقدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات العالمية المتزايدة، واستمرار التزامها بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضوًا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف "AAA"، بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم التي تقدّم خدمات تأمين إسلامي متعدد الأطراف، وقد كانت سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أفضل مؤسسات التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية عالميًا. كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للعام الثاني على التوالي تصنيف المؤسسة الائتماني طويل الأجل وقوة المصدر المالية عند "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند مرونة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما أمّنته المؤسسة أكثر من 121 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار. وتغطي أنشطة المؤسسة قطاعات حيوية عدة منها الطاقة، والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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