تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرسخ مكانة ابيكورب كواحدة من أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يأتي تعديل النظرة المستقبلية على أساس التحسن امستمر في معدلات السيولة والملاءة المالية

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، عن قيام وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية بتعديل نظرتها المستقبلية للشركة من حيث الوفاء بالتزاماتها المستقبلية طويلة الأجل من "مستقرة" إلى "إيجابية" كما أكدت تصنيفها الائتماني عند (AA).

وأورد تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن أبرز أسباب تعديل النظرة المستقبلية تعود إلى "التحسينات المستمرة في معدلات السيولة والملاءة المالية خلال السنوات القليلة الماضية"، والتوقعات باستمرار هذا التوجه في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن نسبة رأس المال القابل للاستخدام إلى الأصول المرجحة للمخاطر لدى ابيكورب قد بلغت 52%، ونسبة الأسهم إلى الأصول المعدلة 32%، وكلاهما أعلى بكثير من مستوى "ممتاز" لهذين المؤشرين والبالغ 35% و25% على التوالي.

كما أشارت وكالة "فيتش" إلى "نسبة الرسملة الممتازة ومعدلات المخاطر المنخفضة" لابيكورب، إلى جانب "الجودة الائتمانية العالية للمقترضين" ونجاح الشركة في الحفاظ على نسبة القروض المتعثرة عند "مستوى منخفض جداً منذ سنة 2019"، والتي بلغت 0.3% فقط بنهاية العام 2021. كما أوضحت الوكالة بأن ابيكورب تتمتع بانكشافات مصرفية متنوعة، وحسّنت بصورة ملحوظة حجم احتياطي السيولة والجودة الائتمانية ذات الصلة، مع تحسن احتياطي السيولة ليسجل 242% بنهاية العام 2021.

كما أكدت الوكالة أن استمرار الشركة في هذا التوجه سوف يسهم في تحسين السيولة وتقييمات الملاءة المالية، مما سيعزز بدوره القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى البعيد.

وتعليقاً على ذلك، قال أجاي جها ، مدير إدارة المخاطر والامتثال في ابيكورب: "يؤكد تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابي قوة المؤشرات المالية والوضع الائتماني للشركة، والذي يتيح لنا المضي قدماً بتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم تحقيق مستقبل مستدام لتحول الطاقة في المنطقة العربية."

يشار إلى أن ابيكورب حاصلة على تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، و(AA) من وكالة "فيتش"، و (AA-) من وكالة "ستاندرد آند بورز".

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها نحو 4 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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