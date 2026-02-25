طائرة A380 الشهيرة تطلق رحلاتها المسائية إلى بانكوك ابتداء من أكتوبر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تطلق الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، في أكتوبر طائرتها الشهيرة من طراز A380 بما في ذلك مقصورة الإيوان - الجناح الوحيد المكوّن من ثلاث غرف في السماء في العالم إلى تايلاند، لزيادة القدرة الاستيعابية على إحدى أكثر الوجهات شعبية.

وسيتم تشغيل الطائرة على الرحلة المسائية اليومية بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار بانكوك الدولي، لتعزيز التواصل بين جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط وأوروبا.

وتعتبر طائرة إيرباص A380 وجهة بحد ذاتها، مع طابقها العلوي الذي يضم مقصورة الديوان، وصالة المجلس الحصرية ومقصوراتها في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بمقاعدها التي تتحول إلى أسرة مسطحة بالكامل، ومقاعدها المريحة في الدرجة السياحية.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لقد شهدنا حماسًا كبيرًا حول وجهة طائرتنا A380 القادمة، وكانت بانكوك من بين أكثر الوجهات طلبًا. إنها مدينة تجمع بين الحيوية والثقافة وكرم الضيافة العالمي، مما يجعلها الخيار الأمثل لطائرتنا الرائدة."

وتابع: "تُحوّل طائرة A380 رحلة الضيوف إلى جزء لا يتجزأ من عطلتها. بدء من مقصورة الديوان، وهي الجناح الوحيد في العالم بثلاث غرف في السماء، ومقصورات الدرجة الأولى التي تتمتع بخصوصية كاملة، وصولًا إلى استديوهات درجة الأعمال الفسيحة والمقاعد القابلة للتحويل إلى أسرّة مسطحة بالكامل، ومقاعد الدرجة السياحية المُحسّنة بعناية، سيحظى كل ضيف بتجربة مميزة على متن الطائرة."

وأضاف: "مع انضمام طائرة A380 إلى رحلاتنا إلى بانكوك، نوفّر خيارات أكثر وسعة إضافية كبيرة على أحد أكثر وجهاتنا السياحية شعبية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بشواطئ تايلاند الرائعة وحياة المدينة النشطة، أو اختيار تمديد رحلتهم بزيارة إلى أبوظبي - لتحويل عطلة واحدة إلى اثنتين واكتشاف كل ما تُقدمه مدينتنا."

وسيتم تشغيل الطائرة العملاقة قبل موسم الذروة في الشتاء، لدعم الطلب المستدام على السفر بين تايلاند، والشرق الأوسط وأوروبا.

وبفضل موقعها كبوابة حيوية بين القارات، تقدّم أبوظبي للضيوف المسافرين فرصة تحويل فترة التوقف إلى إقامات لا تُنسى في أبوظبي مع برنامج التوقف في أبوظبي التابع للاتحاد للطيران حيث يمكنهم تمديد عطلتهم لزيارة العاصمة الإماراتية، واستكشاف شواطئها المذهلة ومواقعها السياحية الشهيرة كمتحف اللوفر والاستمتاع بالنشاطات المثيرة على مدار العام، في رحلة واحدة.

على متن الطائرة

تقدّم طائرة الاتحاد للطيران من طراز A380 عالماً من الفخامة، حيث يُمنح كل ضيف تجربةً فريدةً وراقية.

وتوفر أجنحة الدرجة الأولى راحة وخصوصية على مثيل لها مع تسع مقصورات خاصة مُجهزة بأدوات مائدة أنيقة، وكرسي استرخاء جلدي واسع، ومقعد عثماني منفصل يتحول إلى سريرٍ مسطحٍ مقاس 80 بوصة، إضافة إلى وحدات خاصة للعناية الشخصية وغرفة استحمام خاصة.

في الطابق العلوي، يُمكن لضيوف درجة الأعمال الاستمتاع بـ70 مقصورة من الاستوديوهات الخاصة لرحلة خالية من التوتر، إضافة إلى ردهة الاستقبال، وهي صالة استرخاء مُجهزة بالكامل بين الدرجة الأولى ودرجة الأعمال. وتُبقي خدمة الواي فاي الشاملة الضيوف المسافرين على اتصال طوال رحلتهم، لإنهاء أعمالهم أو لمشاركة أجواء العطلة مع العائلة والأصدقاء.

في الدرجة السياحية، تبدأ الرحلة بمنطقة ترحيب مُخصصة تُهيئ الجو لتجربة طيران ممتعة. تتميز المقصورة بـ 68 مقعدًا بمساحة أرجل إضافية تصل إلى 4 بوصات، إلى جانب 337 مقعدًا في الدرجة السياحية العادية. وقد صُممت هذه المقاعد لتوفير أقصى درجات الراحة، مع مساند رأس ثابتة الجناح ووسائد كبيرة.

جناح الإيوان

تُعد مقصورة الإيوان قمة الفخامة، وهي الجناح الوحيد في العالم المكون من ثلاث غرف في السماء. تتسع هذه المقصورة لما يصل إلى ضيفين، وتتميز بغرفة معيشة خاصة وغرفة نوم وحمام داخلي مُجهز بدُش على ارتفاع 40,000 قدم.

ويضمن فريق مُتخصص من طاقم الضيافة في الاتحاد للطيران خدمة لا تُضاهى، حيث يمكن لضيوف الإيوان الاستمتاع بتجربة طهي فريدة من نوعها مع قائمة طعام انتقائية تُقدم على مائدة فاخرة في غرفة المعيشة الخاصة، أو حتى اختيار تناول الإفطار في السرير. كما تقدّم خدمة "ذا ريزيدنس سيجنيتشر" مجموعة من الخيارات الفاخرة تتضمن الأطباق الخاصة إضافة إلى الشمبانيا والكافيار.

جدول رحلات بانكوك ابتداء من 25 أكتوبر 2026 (بالتوقيت المحلي)

نوع الطائرة عدد الرحلات الهبوط الوجهة الاقلاع المصدر رقم الرحلة A380 يومية 06.35 بانكوك 21.20 أبوظبي EY402 A380 يومية 12.20 أبوظبي 08.30 بانكوك EY403

