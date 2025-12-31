دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم طائرة إيرباص A380 مستوى جديدًا من الراحة والفخامة للمسافرين. تصميمها ذو الطابقين يوفر مساحة أكبر، مما يتيح تقديم خدمات وميزات حصرية تشمل:

الأجنحة الخاصة (Suites):

الأجنحة: توفّر أجنحة طائرة A380 لدينا مساحات خاصة رحبة وتشطيبات راقية، حيث يشكّل كل جناح ملاذًا خاصًا للمسافر، يمنحه تجربة فريدة من الراحة والخصوصية في أجواء راقية على متن الطائرة.Fly Suites | Cabin | Singapore Airlines

درجة رجال الأعمال (Business Class):

التصميم الأوسع يتيح مقاعد مسطحة بالكامل في درجة رجال الأعمال، مع وصول مباشر للممر، ومساحات تخزين واسعة وأنظمة ترفيه محسنة أثناء الرحلة. Business Class | A380 | Singapore Airlines

درجة بريميوم إكونومي (Premium Economy Class):

مرحبا بكم في فئة فريدة خاصة بكم. استمتعوا بمقاعد أوسع وزاوية ميل أكبر وخدمات أولوية وتجربة طعام مختارة بعناية. Premium Economy Class | Singapore Airlines

درجة الاقتصاد (Economy Class):

توفر مقاعد مريحة بفضل ميزات تصميم مبتكرة مثل ضوء قراءة غير مزعج ومسند رأس جلدي قابل للتعديل مع جوانب جانبية، مما يجعل رحلتكم أكثر متعة.Airbus A350, A380 & 787 | Economy Class | Singapore Airlines | Singapore Airlines

مقصورة أكثر هدوءًا:

تتميز طائرة A380 بتحسين مستويات الضوضاء لتوفير تجربة ركوب أكثر هدوءًا واسترخاءً.

الطاقة الاستيعابية:

زيادة كبيرة في إجمالي عدد المقاعد لكل رحلة، مع إضافة المزيد من المقاعد المتميزة والاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد.

جدول الرحلات:

ستنطلق الرحلة SQ495 من دبي الساعة 19:45 وتصل إلى سنغافورة الساعة 07:30 في اليوم التالي. بينما ستغادر الرحلة SQ494 من سنغافورة الساعة 14:40 لتصل إلى دبي الساعة 18:00. يظل تردد الخدمة دون تغيير، مع استمرار الرحلات اليومية بين سنغافورة ودبي.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع باتصالات سلسة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم عبر شبكة الشركة الواسعة.

اعتبارًا من 29 مارس 2026 رقم الرحلة المسار التردد التوقيت** نوع الطائرة SQ495 دبي – سنغافورة يوميًا 1945hrs – 0730hrs A380-800 SQ494 سنغافورة – دبي يوميًا 1440hrs – 1800hrs A380-800

**تنويه: قد تتغير أوقات الرحلات، لذا يُرجى مراجعة أحدث مواعيد الرحلات من هنا

واي فاي مجاني وغير محدود:

سيستمر عملاؤنا في الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية غير المحدودة أثناء الرحلة، مع البقاء على اتصال سواء للعمل أو مع أحبائهم أثناء التحليق على ارتفاع 38,000 قدم. تتوفر هذه الخدمة على جميع طائرات أسطول طيران سنغافورة بالكامل*.

يمكن لجميع ركاب الأجنحة الخاصة ودرجة رجال الأعمال وأعضاء PPS Club ، وحاملي البطاقات الإضافية الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية غير المحدودة.

، وحاملي البطاقات الإضافية الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية غير المحدودة. يمكن لجميع ركاب درجة الاقتصاد الذين هم أعضاء في KrisFlyer الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية غير المحدودة. التسجيل في عضوية KrisFlyer مجاني ويمكن للعملاء القيام بذلك هنا .

*خدمة الواي فاي المجانية غير المحدودة متاحة على جميع الطائرات باستثناء بوينغ 737-800 NG التابعة لخطوط سنغافورة والتي لا تدعم الواي فاي.

ترفيه من مستوى جديد مع KrisWorld

تأخذ طائرة إيرباص A380 الأيقونية التابعة لطيران سنغافورة الترفيه الجوي إلى آفاق استثنائية عبر نظام KrisWorld المتطور. صُمم هذا النظام لإعادة تعريف الفخامة والراحة في السماء ويقدم مكتبة واسعة وعالية الدقة تشمل أحدث الأفلام الضخمة، الأفلام الكلاسيكية، المسلسلات المشوقة، الأغاني العالمية، قوائم تشغيل موسيقية، وألعاب تفاعلية.

ما يميز KrisWorld على متن A380 هو التكامل السلس مع أحدث التقنيات. يمكن للركاب الاستمتاع بشاشات لمس عالية الدقة فائقة الاستجابة، بأحجام مختلفة حسب درجة المقصورة—حتى 32 بوصة في الأجنحة الخاصة—لتجربة مشاهدة غامرة بالكامل. كما يمكن لركاب درجة رجال الأعمال الاستمتاع بشاشات كبيرة مع سماعات رأس مزيلة للضوضاء، بينما يوفر النظام لركاب درجتي الاقتصاد والبريميوم إكونومي شاشات واضحة وصوتًا ممتازًا.

ولتعزيز تجربة التخصيص، يتيح KrisWorld للركاب إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بهم قبل الرحلة عبر تطبيق طيران سنغافورة على الهواتف المحمولة، مما يسهل استكمال مشاهدة الأفلام أو البرامج المفضلة من حيث توقفوا. كما توفر طائرة A380 منافذ كهرباء ومنافذ USB في المقعد، لتمكين الركاب من شحن أجهزتهم والبقاء متصلين بالترفيه طوال الرحلة.

-انتهى-

