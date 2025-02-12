أعلنت "يونيبال"، المنصة الرائدة في تقديم المزايا والعروض الحصرية للشباب في المنطقة، عن إغلاق جولة استثمارها ما قبل السلسلة A بنجاح. وقادت الجولة الاستثمارية شركة Plus VC، بمشاركة كل من الجزيرة كابيتال، RZM Investments، فلك للاعمال و الاستثمار، ملائكة الدوحة للتكنولوجيا، وعدد من المستثمرين البارزين.

تعمل "يونيبال" على ربط العلامات التجارية بأهم شريحة عملاء، وهي فئة الشباب، من خلال تجربة شخصية مبتكرة عبر تطبيقها الفريد. منذ إطلاقها في عام 2020، نجحت "يونيبال" في تحقيق انتشار واسع في البحرين، حيث سجل 98٪ من الطلاب في المنصة. وفي أقل من عام على دخولها إلى الرياض، نمت قاعدة مستخدميها إلى 250,000 مستخدم، مع أكثر من 700 علامة تجارية شريكة.

يُعَدّ هذا الاستثمار محطة استراتيجية لتعزيز مكانة يونيبال كأبرز مزود لمزايا الشباب في منطقة الخليج. كما يُمثل خطوة نحو توسع يونيبال للإطلاق الرسمي في جدة، المدينة المنورة، الدمام، والخبر هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تستعد يونيبال لإطلاق تطبيقها الجديد بخوارزميات محسّنة، مما يوفر تجربة مماثلة لمنصة Netflix لمستخدميها.

وفي هذا الصدد، صرّح علي العلوي، الشريك المؤسس لـ "يونيبال" قائلاً: "نحن هنا لمضاعفة النمو، وهذا الاستثمار يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هدفنا بأن نكون المنصة الأولى للشباب في المنطقة. كما نفخر بانضمام مستثمرين مرموقين إلينا، لا يقتصر دعمهم على الاستثمار المالي فحسب، بل يشمل أيضًا التوجيه الاستراتيجي، ما يعكس إيمانهم العميق بإمكانات "يونيبال" وقدرتها على تحقيق تأثير واسع."

من جانبه، قال حسن حيدر، الشريك الإداري في Plus VC: "تُعد يونيبال لاعبًا رئيسيًا في تغيير قواعد اللعبة، حيث تعيد تعريف كيفية استفادة الشباب من العروض الحصرية والتفاعل مع العلامات التجارية المختلفة. إن مسار نموها المتميز وقدرتها على خلق قيمة لكل من الشباب والشركات يجعلها فرصة استثمارية استثنائية. نحن نؤمن بدعم المشاريع التي تحقق فوائد ملموسة لمجتمعاتها، وتوجه "يونيبال" الفريد في تمكين الشباب يتماشى تمامًا مع رؤيتنا. نحن متحمسون للشراكة مع علي وفريقه المتميز."

أما أضوى الدخيل، الرئيس التنفيذي لفلك للاعمال والاستثمار، فعلّقت قائلة: "يونيبال ليست مجرد منصة للعروض، بل هي شريك للعلامات التجارية التي تسعى للتواصل مع الشباب المؤثرين، كما أنها داعم رئيسي للطلاب من خلال تعزيز تجربتهم اليومية. يعكس هذا الاستثمار التزامنا بتمكين الشركات الناشئة المؤثرة التي تقدم حلولًا فعلية."

و شاركت روان الرشيد، رئيسة مختبر الأثر في الجزيرة كابيتال، رؤيتها قائلة: "نؤمن بأن يونيبال سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الوصول المالي للشباب، مع المساهمة في نمو قطاع التقنية المالية. استثمارنا يعكس التزامنا بدعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مالية مؤثرة، وتعزز الشمول المالي، وتمكّن الأجيال القادمة."

بالمقابل، أوضح عبدالله القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة رزم للاستثمار، قرارهم بالاستثمار قائلًا: "أظهرت يونيبال نموًا استثنائيًا في فترة وجيزة، مما يثبت قدرتها على ربط العلامات التجارية بالشباب بطريقة تحقق تفاعلًا حقيقيًا. تتماشى رؤيتهم مع التزامنا بالاستثمار في الحلول المبتكرة التي تخلق قيمة مستدامة. نحن متحمسون لدعم توسع يونيبال ونموها في جميع أنحاء المنطقة."

ويأتي ذلك خلال مشاركة يونيبال بدعم من صندوق العمل (تمكين) في مؤتمر ليب (LEAP) التقني ضمن جناح مملكة البحرين والذي أقيم في قلب العاصمة السعودية الرياض.

نبذة عن يونيبال:

انطلقت "يونيبال" من البحرين في عام 2020 و توسعت الى السعودي في بداية 2024، وأصبحت اليوم بوابة المجتمع الشبابي مع أكثر من 250,000 مستخدم و700 شريك بين البحرين والرياض. بالإضافة إلى 100,000+ عرض عالمي، رسخت "يونيبال" مكانتها كأكبر منصة شبابية. تشمل عروضها مختلف الفئات، من المطاعم والمقاهي إلى السينما والرعاية الصحية وغيرها الكثير، ما يجعلها الجسر الأساسي الذي يربط العلامات التجارية بالشباب.

لمزيد من المعلومات حول "يونيبال"، يرجى التواصل مع:

الاسم: حصة الدوسري

المنصب: رئيس التسويق

البريد الإلكتروني: h.aldoseri@unipal.me

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