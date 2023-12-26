دبي، الإمارات: لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود من العمل الدؤوب، أعلنت شركة دبي للتأمين ش.م.ع حصولها على تصنيف "A" في القوة الماليّة للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني في لندن، وهي شركة رائدة في خدمات المعلومات الماليّة ومزوّد حائز على جوائز للتصنيفات الائتمانية والتعليقات والأبحاث.

وقال السيد عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "هذا التصنيف يعتبر انجاز كبير، ليس فقط لشركتنا ولكن أيضاً لقطاع التأمين بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف: "إن حصولنا على تصنيف "A" من إحدى وكالات التصنيف الأكثر شهرة وموثوقيّة في العالم يُوضح المكانة القويّة لشركتنا والثقة التي تمكّنا من كسبها عبر عقود من العمل الجاد والابتكار والالتزام لمواصلة التقدم."

ووفقاً لوكالة فيتش، تتمتع شركة دبي للتأمين بسجل قوي من أرباح الإكتتاب بقيمة 1.5 مليار درهماً إماراتياً في عام 2022، تعتبر الشركة رابع أكبر شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث تقدّم مجموعة متنوعة من حلول التأمين الشخصيّة والتجاريّة مع العقود الحكوميّة الرئيسيّة، بما في ذلك برنامج حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) والذي تمّ إطلاقه مؤخراً.

ويتابع أبو قورة حديثه بقوله: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ شركة دبي للتأمين التي نحصل فيها على تصنيف "A"، مما يعزّز ويؤكد استراتيجية أعمالنا الناجحة بما يتماشى مع رؤية دبي 2030، وتعزيز مكانتنا كرواد لقطاع التأمين."

وفيما يتعلق برسملة شركة دبي للتأمين، اعتبرتها فيتش "قوية للغاية"، مع نسبة رأس مال تنظيمي قوية بنفس القدر تبلغ 180٪ في نهاية عام 2022. تشكل مخاطر الاستثمار الخاصة بالشركة الجزء الفردي الأكبر من متطلبات رأس المال، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن شركة دبي للتأمين ليس لديها تحكم مالي في هيكل رأس مالها. علاوة على ذلك، ذكرت وكالة فيتش أن شركة دبي للتأمين تتمتع بـ "ربحية قوية للغاية"، حيث بلغت أرباح الاكتتاب 78 مليون درهماً إماراتياً في عام 2022 ونسبة مجمّعة تبلغ 81٪.

لعبت المحفظة الاستثمارية لشركة دبي للتأمين أيضاً دوراً في التصنيف الإيجابي للشركة والتي حقّقت عائداً قوياً على حقوق المساهمين (RoE) بمتوسط خمس سنوات بلغ 12.3٪، خاصة مع النجاح الحالي والمتوقع لمخططات برنامج حماية العمال ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

علاوة على ذلك، ذكرت وكالة فيتش أن شركة دبي للتأمين تتمتع بقوة نسبية لاستثمارات الأسهم بنسبة 47٪ من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2022. وتشكّل الودائع النقديّة والمصرفيّة 41% أخرى من محفظة الاستثمار، مما يجعل المحفظة الإجمالية عالية السيولة، على الرغم من أن شركة دبي للتأمين لديها أيضاً تعرّض بنسبة 9% للاستثمارات العقاريّة. بلغت نسبة الأصول الخطرة/ رأس المال والتي حسبتها وكالة فيتش 72٪ في نهاية عام 2020، مع كون الأصول الخطرة تتكون بالكامل تقريباً من الأسهم.

وأخيراً وليس آخراً، تتبنى شركة دبي للتأمين فلسفة احتياطية حكيمة مع الاحتفاظ باحتياطيات تتجاوز التقييمات الاكتوارية، مما ساهم أيضاً في التقييم الإيجابي للشركة. ووجدت وكالة فيتش أيضاً أن شركة دبي للتأمين تتمتع بـ "برامج إعادة تأمين قوية" تقودها شركات إعادة تأمين كبيرة ومتنوعة عالمياً.

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حول "دبي للتأمين"

تأسست شركة "دبي للتأمين" عام 1970 بمرسوم خاص من قبل صاحب السمو الشيخ المرحوم راشد بن سعيد آل مكتوم، لتكون أوّل شركة تأمين وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. على مرّ العقود، لعبة شركة دبي للتأمين دورًا محوريًّا في رسم ملامح القطاع التأميني في المنطقة واشتهرت بثباتها المالي وتميّزها في مجال خدمة العملاء. تقدّم "دبي للتأمين" باقة متنوعة من منتجات وخدمات التأمين المُخصّصة لمختلف القطاعات، لتصبح على مر السنوات محط ثقة الأفراد والشركات على حدٍّ سواء. وقد نالت الشركة تقييم "A- (ممتاز) مع نظرة مستقبلية إيجابية" من شركة AM BEST، بالإضافة إلى تصنيف "A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة" من "موديز"، بما يعكس مكانتها القوية في السوق والسمعة الراقية لعلامتها التجارية وقوّة أدائها.