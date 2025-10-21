دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، الرائدة في تقديم الحلول العقارية المبتكرة في دبي، عن بدء أعمال الإنشاء رسمياً في مشروعها السكني الجديد "ريف 999" في منطقة الفرجان، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون درهم، في خطوة جديدة للشركة نحو إعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية، من خلال تصاميم عملية تجمع بين الابتكار والاستدامة.

يتميّز المشروع بشرفات مغمورة مكيّفة وحدائق شتوية مزوّدة بتقنية تبريد خارجي حاصلة على براءة اختراع، ما يتيح للسكان الاستمتاع بمساحات خارجية مريحة ومناسبة للعيش طوال العام، حتى في ذروة الصيف في إمارة دبي.

يتألف مشروع "ريف 999" من 142 وحدة سكنية تشمل شققاً مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافةً إلى فلل "سكايلاين" الفاخرة تضم حدائق شتوية خاصة. واستُلهم تصميم المشروع من الشعاب المرجانيّة، ليجمع بين الأسلوب العصري البسيط والعناصر الطبيعيّة الدقيقة التي تضفي على الوحدات لمسة من الأناقة والعملية.

ويتيح المشروع لسكانه الوصول إلى أكثر من 60 ألف قدم مربع من المرافق الترفيهية والخدمية، تشمل مساحات عمل مرنة، ومناطق لليوغا وحديقة خضروات، ومواقع مخصصة للشواء، وملاعب للكريكيت والبيكل بول والبادل والتنس وكرة الطائرة، إلى جانب مسار جري دائري 360 درجة، ومسابح مع منطقة جلوس، وجاكوزي، وسينما في الهواء الطلق، ومناطق للأطفال، لتوفير تجربة حياة متوازنة ضمن مجتمع واحد متكامل.

وقال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري: "يسعدنا البدء بأعمال الإنشاء في مشروع "ريف 999"، الذي يُجسّد حرصنا الدائم على الارتقاء بمفهوم المعيشة الخارجيّة في دبي. يجمع المشروع بين التصميم المبتكر والتقنيات الحاصلة على براءة اختراع لتوسيع المساحات القابلة للعيش وتقديم تجربة سكنية راقية وقيمة استثمارية قوية وأسلوب حياة استثنائي."

ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي في الفرجان، إحدى أبرز المناطق السكنية العائلية في دبي، حيث يوفّر سهولة الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسة ومحطات المترو، إضافة إلى قربه من مرسى دبي ومدينة إكسبو دبي ومطار آل مكتوم الدولي.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027، ما يعزز محفظة "ريف" بمزيد من المشاريع القائمة على الابتكار والاستدامة في مختلف أنحاء دبي. كما توفر الشركة خطة سداد مرنة للمشترين والمستثمرين الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة المميزة.

