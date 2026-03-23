المنامة، مملكة البحرين – أعلنت شركة “مزاد”، المنصة الرائدة للمزادات الرقمية والأسواق الإلكترونية في مملكة البحرين وإحدى شركات محفظة “ممتلكات”، عن إطلاق مزاد خاص على لوحة أرقام ثلاثية مميزة “994” احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك. يبدأ سعر المزايدة من 100,000 دينار بحريني، وستُمنح اللوحة لأعلى مزايد عند إغلاق المزاد بتاريخ 31 مارس 2026 الساعة 4:00 مساءً.

انسجاماً مع التزام “مزاد” بتوفير تجربة مزايدة رقمية عادلة وشفافة، يمكن للراغبين في المشاركة البدء بالمزايدة فوراً عبر تطبيق “مزاد” بعد إيداع مبلغ التأمين المحدد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من الجهات المختصة.

وبهذه المناسبة، صرّح نزار حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة “مزاد”، قائلاً: "بعد النجاح اللافت الذي حققناه في مزاد اللوحات الثلاثية الذي أُقيم مطلع هذا العام، والذي شهد بيع الأرقام 796 و186 و257 واستقطب اهتماماً واسعاً من الجمهور، حرصنا على مواصلة هذا الزخم بإطلاق مزادٍ جديد للوحة “994” المميزة احتفاءً بمناسبة عيد الفطر المبارك."

ويؤكد هذا الطرح الحصري التزام “مزاد” المستمر بتقديم تجارب مزايدة رقمية متميزة وشفافة، تربط الجمهور بفرص استثنائية، وتتماشى مع أجواء الفرح التي تصاحب مناسبة عيد الفطر المبارك.

