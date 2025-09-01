عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 979,525 مسافرًا في تموز 2025، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر 7,592 حركة، دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، في حين تعامل مع 6,495 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض قدره 6.2% مقارنةً بتموز 2024.

خلال الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2025، استقبل مطار الملكة علياء الدولي إجمالي 5,386,215 مسافرًا، مسجلًا نموًا نسبته 5.5% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات أيضًا ارتفاعًا نسبته 1.8%؛ حيث سجّل المطار 43,923 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 14.9%، لتصل إلى 38,582 طنًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يعكس أداؤنا في تموز النمو المستمر في حركة المسافرين خلال هذا العام، امتدادًا لسلسلة النتائج القياسية التي حققناها في الأشهر السابقة. ويُبرز هذا التقدم ثقة مسافرينا وجهود فريقنا المتفاني. ومن خلال الدمج بين الكفاءة التشغيلية والمعايير العالمية المعتمدة في الخدمة والاستدامة، نواصل تقديم تجربة سلسة ومرحبة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم، عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2028، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

-انتهى-

#بياناتشركات