وقد وفر النظام حتى الآن أكثر من 800 ساعة عمل في مجال الامتثال.

أبوظبي - أعلنت اليوم شركة "زيست إيكويتي" (Zest Equity)، المتخصصة في البنية التحتية للمعاملات الرقمية والتي تدعم معاملات الأسواق الخاصة، أن نظام الامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بها "تارث"، يتولى الآن إدارة عملية انضمام عملاء الشركة من البداية إلى النهاية، بدءاً من تحليل المستندات وصولاً إلى تقديم توصية جاهزة للمراجعة من قبل قسم الامتثال. تم تطوير هذا النظام داخلياً في "زيست". والأهم من ذلك، أن هذا يعني أن مستندات العملاء وبياناتهم الشخصية تتم معالجتها وتخزينها بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بشركة "زيست".

يحتل نظام "تارث" الآن مكانة مركزية في كيفية إدارة الشركة لعمليات انضمام العملاء، ويمثل أول نشر كامل للذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في "زيست". يتم توثيق وإثبات كل قرار يتوصل إليه النظام من خلال مسار تدقيق كامل، مع تولي كيان "زيست" المعني الذي يعالج عملية الانضمام المسؤولية الكاملة عن ذلك.

لقد قلص "تارث" عملية انضمام العملاء من نحو 60 دقيقة من وقت مسؤول الامتثال إلى متوسط يبلغ ثلاث دقائق - وهو الوقت الذي يحتاجه "تارث" لمعالجة البيانات وتقديم توصية جاهزة لمسؤول الامتثال لاتخاذ القرار. يمثل هذا انخفاضاً هائلاً في وقت المعالجة عند ضم مستثمر جديد. وقد وفر النظام أكثر من 800 ساعة من أعمال الامتثال حتى الآن. يمكن لمعظم العملاء الآن الاستمتاع بعملية انضمام سلسة.

تصل كل حالة إلى مكتب مسؤول الامتثال مُجهزة مسبقاً بوثائق كاملة تشمل الاقتباسات المرجعية وتحليل المخاطر، والتي تم إعدادها بالكامل بواسطة "تارث". والأهم من ذلك، أن هذا التحليل يستند بالكامل إلى القواعد والمتطلبات وسياسات تقييم المخاطر التي حددها فريق الامتثال لكل ولاية قضائية - وهو قابل للتخصيص بالكامل.

يُستخدم "تارث" حالياً بشكل حصري داخل مجموعة "زيست". ونظراً لإمكاناته في مساعدة فرق الامتثال الخارجية على توسيع نطاق عملياتها ودمج الذكاء الاصطناعي الوكيلي في سير عملها، ترى "زيست" قيمة هائلة في "تارث" تتجاوز حدود جدرانها، وتستكشف إمكانية طرحه خارجياً كخط إنتاج إضافي.

وفي هذا السياق، صرح زهير شماع، الرئيس التنفيذي لشركة "زيست إيكويتي": "إن عملية انضمام العملاء هي عمل في غاية الأهمية؛ ويجب أن يتم بشكل صحيح، مع إجراء التقييمات المناسبة والعناية الواجبة في كل خطوة. ويكمن التحدي الحقيقي في القيام بذلك بسرعة وعلى نطاق واسع، دون فقدان الدقة والشمول". وأضاف: "يتيح لنا (تارث) القيام بالأمرين معاً. نحن نعتبره وكيلاً في الفريق وليس مجرد برنامج؛ فهو ينجز العمل بينما يبقى مسؤولو الامتثال لدينا على اطلاع دائم بكل قرار. وهذه هي الطريقة التي تمكنا بها من زيادة حجم عمليات الانضمام دون الحاجة إلى توسيع الفريق القائم عليها".

من جانبها، قالت روان بدور، الشريك المؤسس لشركة "زيست إيكويتي": "كانت القابلية للتتبع هي الأولوية في التصميم منذ البداية. تتطلب بيئات الامتثال أن يكون كل مخرج قابلاً للتتبع وصولاً إلى مصدره. فكل قرار يصدره (تارث) يتم إرجاعه وتوثيقه إلى المستند، أو قاعدة البيانات، أو القاعدة التي استند إليها. وهذا ما يجعل النظام ملائماً لسير العمل الخاضع للتنظيم، ويمنح فريق الامتثال ملفاً مُجمّعاً وجاهزاً بالأدلة في مكانها الصحيح".

تمثل إزالة العقبات والتعقيدات من معاملات الأسواق الخاصة صميم فلسفة العمل في "زيست". ويوضح "تارث" كيف يتجسد ذلك داخل قسم الامتثال؛ حيث يتولى الذكاء الاصطناعي إنجاز الأعمال اليدوية، في حين يتخذ البشر القرارات، مع الحفاظ على الصرامة والدقة طوال العملية.

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نبذة عن مجموعة "زيست إيكويتي"

"زيست إيكويتي" هي شركة متخصصة في البنية التحتية للمعاملات الرقمية التي تدعم معاملات الأسواق الخاصة. تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وترتكز على الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وتقوم بتطوير تقنياتها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث أرست دعائمها وتواصل بناء البنية التحتية الأساسية لمنصتها. وتعمل "زيست إيكويتي" وفقاً لأفضل المعايير العالمية مع توفير المعرفة الإقليمية والتنفيذ المؤسسي.

تقدم الشركة خدمات منظمة تشمل "تنظيم الصفقات في الاستثمارات" و"تقديم خدمات الأموال" بموجب إطار عمل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، إلى جانب طبقة من قدرات التنفيذ الرقمي لتأسيس الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs) وإدارة سير عمل الصفقات، مما يبسط ويؤمن ويوسع نطاق معاملات الأسواق الخاصة. وتجمع بنيتها التحتية جميع المشاركين في سير عمل واحد شفاف وقابل للتكرار، يوحّد الحوكمة والتوثيق وتدفقات الأموال، مما يسمح لرأس المال بالتحرك بسلاسة وثقة عبر الولايات القضائية المختلفة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.zestequity.com/