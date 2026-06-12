أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، أكبر جهة إصدار عالميًا لأدوات السيولة قصيرة الأجل عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن نجاحها في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة 1.329 مليار دولار أمريكي، وذلك بالرغم من بيئة السوق العالمية الصعبة التي اتسمت بتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

وفي ظل هذه الأجواء التي يسودها قدر أكبر من عدم اليقين، استقطب المزاد طلبًا قويًا من قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، حيث بلغت إجمالي الطلبات 3.119 مليار دولار أمريكي، محققًا معدل تغطية بلغ 2.35 مرة. ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار ثقة المشاركين في السوق في صكوك الهيئة القصيرة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي، المصنفة بدرجات ائتمانية مرتفعة، ويعزز دورها كأداة موثوقة ومرنة لإدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال فترات تقلب الأسواق وعدم اليقين.

وشملت إعادة الإصدار خمسة آجال: أسبوعان، شهر واحد، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، واثنا عشر شهرًا، حيث تم تسعيرها بشكل تنافسي على النحو التالي:

4.00% بقيمة 243 مليون دولار أمريكي (أجل أسبوعين) 4.00٪ بقيمة 355 مليون دولار أمريكي (أجل شهر واحد)؛ 4.05٪ بقيمة 407 مليون دولار أمريكي (أجل ثلاثة أشهر)؛ 4.25٪ بقيمة 254 ملايين دولار أمريكي (أجل ستة أشهر)؛ 4.00٪ بقيمة 70 مليون دولار أمريكي (أجل اثني عشر شهرا).

يعكس الطلب القوي عبر جميع الآجال استمرار تفضيل المستثمرين للأدوات الإسلامية قصيرة الأجل وعالية الجودة التي توفر السيولة، والحفاظ على رأس المال، والمرونة في إدارة المحافظ في ظل تطور ظروف السوق. كما يبرهن اتساع نطاق المشاركة على ثقة السوق في برنامج الإصدارات المنتظمة للهيئة، وقدرتها على توفير إمداد مستمر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالية الجودة لدعم إدارة السيولة عبر الحدود.

شهد المزاد طلبًا عالميًا قويًا، حيث بلغت إجمالي الطلبات 3.119 مليار دولار أمريكي، ما يمثل تغطية بلغت 2.35 مرة من حجم الإصدار. ويؤكد ذلك استمرار جاذبية صكوك الهيئة القصيرة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي، والمصنفة بدرجات ائتمانية مرتفعة، كأداة مرنة وموثوقة لإدارة السيولة في أوقات عدم اليقين.

يمثل هذا الإصدار المزاد الثاني عشر لصكوك الهيئة خلال عام 2026، لترتفع بذلك القيمة التراكمية لإصدارات المؤسسة منذ بداية العام إلى 14.595 مليار دولار أمريكي عبر 58 سلسلة من الصكوك بمختلف آجالها. ويعكس هذا الإنجاز تنامي استخدام أدوات الهيئة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وغيرها من المشاركين في السوق الذين يسعون إلى حلول فعّالة وكفؤة لإدارة السيولة قصيرة الأجل.

وقد تم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي بقيمة 8.5 مليار دولار، الحاصل على تصنيف “A-1” من وكالة S&P Global Ratings وتصنيف “F1” من وكالة Fitch Ratings. وتواصل أدوات المؤسسة أداء دور محوري كأحد المكونات الأساسية للبنية التحتية المالية الإسلامية العالمية، من خلال دعم إدارة السيولة، وتعزيز استقرار الأسواق، وتسهيل التكامل المالي عبر مختلف الأنظمة القضائية.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تظل الهيئة ملتزمة بتوفير إصدارات منتظمة من الصكوك قصيرة الأجل عالية الجودة عبر آجال متعددة، وذلك لدعم احتياجات إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ووفقًا لجدول الإصدار المعلن، ستواصل المؤسسة تنفيذ مزاداتها وإعادة إصداراتها المجدولة لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

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