المشروع شهد بيع 400 من أصل 430 شقة وسط إقبال قوي من المشترين الأوروبيين والمقيمين في دولة الإمارات

قرية جميرا الدائرية تتصدر المناطق السكنية الأكثر طلباً للإيجار في دبي بتسجيلها أكثر من 214 ألف مشاهدة لعقاراتها خلال النصف الأول من عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقارية السويسرية المرموقة لشركة دي إتش جي القابضة، عن انتهاء أعمال بناء الهيكل العمودي لمشروعها الأول في دبي، هيلفيتيا ريزيدنسز، خلال 12 شهراً فقط. ويتألف المشروع من 25 طابقاً على مساحة مبنية من 73 ألف متر مربع، ونجحت الشركة في بيع 93% من وحداته السكنية البالغ عددها 430 وحدة في قرية جميرا الدائرية.

وتتصدّر قرية جميرا الدائرية المناطق السكنية الأكثر طلباً للإيجار في دبي؛ حيث سجلت عقاراتها المعروضة للإيجار أكثر من 214 ألف مشاهدة، وذلك وفقاً لبيانات حديثة أصدرتها منصة بروبرتي فايندر، مما يؤكد جاذبية الموقع المميز للمشروع. وتسجل دي إتش جي للعقارات هذا الإنجاز بالتزامن مع الزخم المستمر الذي تشهده سوق العقارات في دولة الإمارات، التي سجلت أكثر من 96 ألف معاملة عقارية في النصف الأول من عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار درهم إماراتي (87 مليار دولار أمريكي).

ومن المقرر أن تسلّم الشركة مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز خلال الربع الثاني من عام 2026 للمشترين من مستثمرين محليين وأوروبيين، وخاصةً من سويسرا وألمانيا، بنسبة متقاربة، مما يعكس السمعة القوية لشركة دي إتش جي للعقارات في السوق الإماراتية والسويسرية. وتسلط هوية المشترين الضوء على جاذبية المشروع للباحثين عن خيارات إقامة مستوحاة من المنتجعات مع مساحات معيشة رحبة وتصاميم عائلية مميزة، بالإضافة إلى مرافق فاخرة وأسلوب حياة عصرية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "يُعد الانتهاء من أعمال بناء الهيكل العمودي لمشروع هيلفيتيا ريزيدنسز خلال عامٍ واحد إنجازاً حقيقياً، ونحن سعداء بالثقة الكبيرة التي أولتنا إياها هذه السوق باعتبارنا شركة جديدة. ويشير بيع أكثر من 90% من الوحدات السكنية في مشروعنا الأول في دبي قبل اكتمال أعمال البناء إلى أن المبادئ السويسرية التي نعتمدها، والمتمثلة في الدقة والموثوقية والتصميم المميز، تحظى برواجٍ كبيرٍ في السوق الإماراتية أيضاً. ويدفعنا ذلك نحو تقديم مشاريع جديدة تحمل شعار علامة هيلفيتيا التجارية في إطار التزامٍ طويل الأمد بأسلوب المعيشة الفاخر على مستوى المنطقة، من خلال تحقيق التكامل بين معايير الجودة السويسرية وأسلوب الحياة في دبي".

وأشرفت مجموعة من المختصين السويسريين بدقة على جميع أعمال البناء، حتى تضمن امتثال جميع جوانب المشروع للمعايير الاستثنائية التي تتبنّاها الشركة. وتعمل الشركة حالياً على تجهيز شقة عرض بالكامل تمتاز بتفاصيل أوروبية فاخرة، بما فيها بلاط مصمم حسب الطلب من إسبانيا يجري تجهيزه في الموقع حالياً، ومن المقرر أن تفتح أبوابها للعرض بحلول نهاية شهر سبتمبر. وستتيح هذه الشقة للمشترين المحتملين فرصة الاطلاع على الديكورات الداخلية قبل اكتمال المشروع، في مركز المبيعات التابع لشركة دي إتش جي للعقارات وموقع البناء.

وتستند دي إتش جي للعقارات في إطلاق علامة هيلفيتيا إلى النجاح الكبير الذي حققه مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز وسعيها في تجسيد الإرث السويسري العريق، فهي علامة تجارية متخصصة بالعقارات الفاخرة ومستوحاة من الاسم الأصلي لسويسرا، الذي يترجم الجودة الفريدة وأسلوب الحياة الاستثنائي. وتعتزم الشركة إطلاق مشروعين سكنيين إضافيين يحملان شعار هيلفيتيا في ميدان هورايزون وجزر دبي، بهدف ترسيخ حضورها في دولة الإمارات.

لمحة حول دي إتش جي:

دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري تنشط في دبي وتتبع لمجموعة دي إتش جي ومقرها الرئيسي في سويسرا، وتمتلك سجلاً حافلاً يمتد إلى 30 عاماً من المشاريع الرائدة، بما في ذلك أكثر من 300 مشروع تم تسليمه في سويسرا وصربيا ودولة الإمارات. وبفضل إدارة مالكها ورئيسها التنفيذي بلاجوي آنتيتش، نجحت المجموعة في تنفيذ استراتيجية توسعها العالمي طويل الأمد. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح والتوسع إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة والحيوية في الدولة ببصمتها السويسرية المتميزة والموثوقة.

#بياناتشركات

- انتهى -