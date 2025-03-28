مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%

الإيرادات التشغيلية: 5.8 مليون د.ك.

مليون د.ك. الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 19.7 مليون د.ك.

مليون د.ك. إجمالي الأصول: 574 مليون د.ك.

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 9.3 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 4.91 فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2024، مقارنة بصافي (خسائر) بقيمة (35.2) مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (19.8) فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2023.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون دينار كويتي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة ب 12.4 مليون دينار كويتي في عام 2023. وبلغ إجمالي الأصول 574 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2024، مقارنة ب 533 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2023.

وقد سجلت الشركة في الربع الرابع من عام 2024 صافي أرباح قدرها 5.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 2.97 فلس كويتي لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 2.1 مليون دينار كويتي.

وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "إن نتائجنا للعام المالي 2024 تعكس استمرارًا في اتجاه النمو، مدفوعًا باستراتيجيات تشغيلية قوية وإدارة مرنة للمخاطر".

وأضاف: "على الرغم من التحديات الخارجية، فقد تمكنّا من الحفاظ على تقدم ثابت، مما يعزز التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

التوصية الخاصة بتوزيع الأرباح

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5٪ (5 أسهم لكل 100 سهم)، عن العام 2024.

وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

الإستثمار الإستراتيجي للشركة الوطنية العقارية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية: تعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين

قال سلطان: "في الشركة الوطنية العقارية، نحن ملتزمون بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا، و يشمل ذلك ما هو أبعد من أعمالنا الأساسية في قطاع العقارات. نحن فخورون بكوننا أكبر مساهم في شركة أجليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع، حيث نمتلك حصة قدرها 22.3% في أجيليتي. تعد أجيليتي من الشركات الرائدة في تحويل سلاسل الإمداد لتصبح أكثر ذكاءً وسرعةً ومرونةً وكفاءةً، مما يحقق نموًا استثنائيًا وقيمةً مضافةً لمساهميها".

وأضاف سلطان:" تستثمر الشركة الوطنية العقارية كذلك في شركة أجيليتي جلوبال، مباشرة ومن خلال استثمارها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. إن أجليتي هي المساهم الأكبر في أجيليتي جلوبال، حيث تمتلك فيها حصةً قدرها 51%. إن أجيليتي جلوبال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي تدير بعضًا من الشركات الرائدة عالميًا، بما في ذلك مينزيس للطيران (أكبر شركة خدمات طيران في العالم)، تريستار (مزوّد عالمي لخدمات اللوجستيات للوقود)، وأجيليتي لوجيستيكس باركس (إحدى أكبر الشركات المطورة والمشغّلة للحدائق اللوجستية والمخازن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)."

واختتم قائلاً: "إن استثمارنا الاستراتيجي في أجيليتي يعكس إيماننا بمقدرة الشركة على الاستمرار في النمو والابتكار، مما يعزز من خلق القيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

أحدث مستجدات مشاريع الشركة

ريـم مول – أبوظبي: 197 وحدة تجارية نشطة وآفاق نمو واعدة

صرّح سلطان قائلاً: "تم افتتاح ريم مول رسميًا في نهاية مايو 2024، ويسرنا أن نعلن أن عدد الوحدات التجارية العاملة في ريـم مول يبلغ 197 وحدة حاليًا. ويُعد هذا مؤشراً إيجابياً يعكس نموًا ملحوظًا في جذب الشركات الجديدة وتحفيز بيئة تجارية مزدهرة تتكون من علامات تجارية راسخة وانضمام علامات جديدة. وهذا النجاح المبكر يبرز جاذبية المول وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار."

وتابع قائلاً: "إن استمرار أبوظبي في تصدرها قائمة أكثر المدن قابلية للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفر البيئة المثالية لنمو ريم مول. فاستثمارات المدينة المستمرة في البنية التحتية وتركيزها على خلق جو حيوي وصديق للأسرة يشكلان أساسًا قويًا لنجاح المول على المدى الطويل. في قلب رؤية ريم مول يكمن التزامه بتقديم تجارب لا تُنسى للعائلات، من خلال مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية والتجارية لجميع الأعمار. ومع وجود معالم مثل سنو أبوظبي التي تضيف إلى جاذبيته، نحن واثقون من أن ريم مول سيصبح وجهة شهيرة للمقيمين والزوار على حد سواء، تلبيةً للطلب المتزايد على الترفيه العائلي."

الشركة الوطنية العقارية هي مستثمر مشارك في مشروع ريم مول على جزيرة الريم في أبو ظبي، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار. تبلغ المساحة التأجيرية للمول 186,000 متر مربع، مما يجعله واحداً من أكبر المولات في المنطقة. ويضم أكثر من 400 متجر، من ضمنها 80 مطعماً ومقهىً، بالإضافة إلى 6,400 موقف سيارات، مما يجذب الزوار من جميع أنحاء الإمارات ومن خارجها. ويتميز بريادته في دمج التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر من خلال الابتكارات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول الموحد للتسوق ومواقف السيارات الذكية وغيرها.

مشروع جراند هايتس السكني في مصر: مجتمع سكني مغلق ومستدام مع بيع 83% من الوحدات كما في نهاية عام 2024

صرّح سلطان قائلاً: "إن مشروع جراند هايتس السكني في مصر، الذي تطوره شركة "كواديكو" التابعة للشركة الوطنية العقارية هو جزء من مشروع أكبر تملكه شركة "كواديكو".

وأضاف: "يعد مشروع جراند هايتس مجتمعًا سكنيًا متكاملًا ومغلقًا يقدم مجموعة من وسائل الراحة والخدمات الحديثة، مما يخلق بيئة سكنية مستدامة وآمنة وحيوية للمقيمين. يشتمل المشروع على مساحات سكنية وتجارية وترفيهية، جميعها مصممة لتعزيز جودة الحياة لسكانه".

وقال سلطان: "بلغت نسبة الوحدات المباعة في المشروع بأكمله حتى نهاية عام 2024 ما مقداره 83%." ويُنفذ مشروع جراند هايتس على مراحل بواسطة ثلاثة مطورين، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 مليون متر مربع. تم تصميمه بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على السكن في القاهرة وضواحيها".

مجمع جنوب العقبة الاستثماري – الأردن: معدلات إشغال قوية وإيرادات إيجار مستقرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة

صرّح سلطان قائلاً: " يواصل مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن الحفاظ على معدل إشغال قوي بنسبة 100% للمستودعات، مع تحقيق إشغال كامل للمباني الصناعية، كما في نهاية عام 2024".

وأضاف سلطان: "بلغت إيرادات الإيجار للعام المالي 2024 ما مقداره 983 ألف دينار كويتي، بزيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استقرار الأداء التشغيلي، رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة".

تعظيم قيمة المساهمين من خلال المبادرات الاستراتيجية

صرّح سلطان قائلاً: "نحن مستمرون في تركيز جهودنا على تعظيم القيمة للمساهمين، و ملتزمون بهدفنا المتمثل في التخارج من الأصول التي لم تعد تتماشى مع أهدافنا طويلة الأجل. في الوقت نفسه، نحن نعمل حالياً على تقييم مجموعة من الفرص الاستثمارية وخيارات إعادة الهيكلة لتعزيز محفظتنا بشكل أكبر وتحقيق عوائد أفضل لمساهمينا".

الالتزام بالاستدامة: تحقيق تأثير إيجابي من خلال مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة

قال سلطان: "على مستوى المجموعة، نلتزم بتعزيز مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. نحن نركز على تحقيق تأثير إيجابي مستدام من خلال دمج الاستدامة في عملياتنا، وتعزيز حماية البيئة، والشمول الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة. هدفنا هو المساهمة بشكل ملموس في رفاهية المجتمعات ودفع القيمة طويلة الأجل، مع تعزيز النمو المستدام والمرن في المناطق التي نعمل فيها".

عن الشركة الوطنية العقارية

تأسست الشركة الوطنية العقارية في عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

ماجدة عباس – النقال: 66878225-965+ - البريد الإلكتروني: m.abbas@nrec.com.kw

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