أبوظبي - أعلنت أجيليتي جلوبال بي إل سي - المالك والمشغل لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر طويل الأجل في شركات عالمية وإقليمية - عن أرباح الربع الأول من عام 2025 والتي بلغت 21 مليون دولار أمريكي، أو 0.21 سنتاً للسهم الواحد. بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 92 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 173 مليون دولار أمريكي، كما بلغت الإيرادات 1,143 مليون دولار أمريكي.

بلغت القيمة الدفترية لاستثمارات أجيليتي جلوبال كما في 31 مارس 2025، 5.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي الأصول 11.8 مليار دولار أمريكي و حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم 5.3 مليار دولار أمريكي.

ومن ناحيته قال السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة أجيليتي جلوبال: "حققت المجموعة أداءً تشغيلياً جيداً في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بنمو في مختلف قطاعات أعمالها الأساسية. ومع ذلك، تأثر صافي ربح المجموعة بارتفاع في قيمة الاستهلاك الناتجة عن زيادة في عقود الايجار التشغيلية لدعم نمو الأعمال، بالإضافة الى زيادة في تكاليف الفوائد بسبب رسملة الشركة في مايو 2024 كجزء من عملية الادراج وزيادة في مستوى الدين بشكل عام. إلى جانب زيادة المصروفات الضريبية حيث أخذت الشركة مخصص مرتبطة بتطبيق الركيزة الثانية من ضريبة الحد الأدنى العالمية. وعلى الرغم من ذلك، تظل مؤشرات الأداء التشغيلي الأساسية إيجابية، وتواصل المجموعة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بثبات."

وفي تعليقه على أداء قطاع الاستثمارات في الشركة، قال السيد/ سلطان: " أننا نواصل تعزيز إدارتها بشكل نشط، ونركز على الأسس الطويلة الأجل لهذه الاستثمارات."

وأضاف: "نُدرك أن بعض التقلبات قد تطرأ على الأسواق نتيجة عوامل خارجية غير مؤكدة، إلا أن تنوع أنشطة الشركة واتباعها نهجاً استراتيجياً منضبطاً ومرناً يمنحها القدرة على التكيف مع المتغيرات واقتناص الفرص الناشئة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين."

نـظرة على أداء الربع الأول من العام 2025

أولاً: الشركات المملوكة والمدارة

خلال الربع الأول من العام 2025، حققت الشركات الخاضعة للسيطرة مجتمعة أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 79 مليون دولار أمريكي، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، وإيرادات بقيمة 1,143 مليون دولار أمريكي.

خدمات الطيران: مينزيز للطيران

سجّلت مينزيز للطيران إيرادات بلغت 649 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ومحققة نمواً بنسبة 13% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع حجم العمليات نتيجة التوسع في عمليات جديدة في البرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى التوسع في السوق الصربي والنشاط الموسمي خلال فصل الشتاء هذا مع تحسّن العوائد التشغيلية. وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4%، حيث أظهرت مختلف الأقسام التشغيلية وخطوط الخدمات نمواً ملحوظاً. علماً أن الربع الأول من عام 2024 كان قد تضمن بنود غير متكررة واذا تم استبعاد تأثير هذا على البيانات المالية فستكون الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب قد ارتفعت بنسبة 13% و 24% عن نفس الفترة من العام السابق.

وفي خطوة استراتيجية تعزّز حضورها في السوق الأميركية، أعلنت مينزيز للطيران مؤخراً عن استحواذها الكامل على شركة "جي تو سيكيور ستاف (G2 Secure Staff)"، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الطيران لشركات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة. وتبلغ قيمة الصفقة 305 ملايين دولار أمريكي، مع دفعة مؤجلة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي تُسدد في عام 2026، وذلك بناءً على تحقيق "جي تو" لأهداف أداء محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً. ومن شأن هذه الصفقة أن ترسّخ مكانة مينزيز للطيران باعتبارها أكبر شركة في قطاع خدمات الطيران في العالم، سواء من حيث عدد الدول التي تعمل فيها، أو المطارات التي تخدمها، أو عدد دورات الطائرات التي تديرها.

الخدمات اللوجستية للوقود: ترايستار

قدّمت ترايستار، الشركة المتكاملة في خدمات اللوجستية للوقود، إيرادات بلغت 340 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 35%. جاء هذا النمو في الإيرادات بشكل رئيسي نتيجة أداء قطاع الوقود، مدفوعاً بإطلاق أعمال التجزئة في سوق الوقود بسريلانكا خلال النصف الثاني من عام 2024.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت الأرباح الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب 26 مليون دولار أمريكي، بتراجع نسبته 7% و33% على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى ارباح غير متكررة تم تسجيلها في عام 2024، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإستهلاك خلال هذا الربع نتيجة الالتزام باستئجار سفن جديدة بهدف دعم نمو الأعمال. وتعمل ادارة الشركة لوضع خطة عمل لتعويض هذا الاداء خلال الفترة المتبقية من السنة.

وتتمتع مجموعة ترايستار بمسار واعد من فرص النمو المستقبلية، لاسيما في مشاريع تطوير البنية التحتية، حيث تتركز هذه الفرص في مجالي الخدمات البحرية وتخزين الوقود.

العقارات الصناعية: أجيليتي للمجمعات اللوجستية

أعلنت شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية (ALP)، الشركة الرائدة في مجال تطوير مجمعات المستودعات والمنشآت الصناعية الخفيفة، عن تحقيق إيرادات بلغت 14 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8%، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول. ويعكس هذا النمو المتواصل الطلب القوي على حلول التخزين عالية الجودة في لا سيما في المملكة العربية السعودية حيث حافظت معدلات الإشغال على مستويات مرتفعة.

وتستفيد أجيليتي للمجمعات اللوجستية من الأسس القوية للسوق، مدعومةً بمبادرات تنويع الاقتصاد التي تشهدها السعودية. وتقوم الشركة حالياً بتطوير مساحات تخزين جديدة تصل إلى 226 ألف متر مربع في كل من جدة والرياض، على أن يتم تسليمها خلال عام 2025 أو مطلع 2026. كما تواصل الشركة البحث عن فرص جديدة للنمو في الأسواق التي تعمل فيها، إضافة إلى استكشاف إمكانات التوسع في أسواق جديدة واعدة.

ثانياً: استثمارات أجيليتي جلوبال

تمتلك أجيليتي جلوبال حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. وكما في 31 مارس 2025، تقدر القيمة الدفترية لهذه الحصص بما يقارب 5.1 مليار دولار أمريكي. يعتبر الاستثماران الرئيسيان في هذا القطاع استثمار "دي أس ڤي" وريم مول.

دي أس ڤي

دي أس ڤي هي شركة خدمات لوجستية مقرها كوبنهاغن، وقد أصبحت أكبر شركة شحن وتخليص بضائع في العالم بعد استحواذها مؤخراً على شركة دي بي شينكر. وقد أعلنت شركة دي أس في عن توقع تحقيق وفورات تشغيلية نتيجة هذا الاستحواذ بقيمة 9 مليارات كرونة دنماركية (ما يعادل نحو 1.2 مليار يورو)، متجاوزة بذلك توقعات معظم المحللين. وقد انعكس هذا الإعلان إيجاباً على أداء سهم الشركة. وتمتلك أجيليتي جلوبال حالياً 19.3 مليون سهم في دي أس ڤي، ما يجعلها من بين أكبر المساهمين في الشركة الدنماركية.

تحتفظ أجيليتي جلوبال برؤية إيجابية طويلة الأجل تجاه استثمارها في دي أس ڤي، نظراً لما تتمتع به الشركة من أسس تشغيلية قوية، ومكانة راسخة في الأسواق العالمية، وسجل ثابت في تحقيق نمو يُضيف قيمة ملموسة.

ريم مول

تستثمر أجيليتي جلوبال في ريم مول، مركز التسوق الواقع في جزيرة الريم التابعة لإمارة أبو ظبي، ويأتي استثمارها من خلال حصة ملكية في الشركة التي تديرها من خلال الديون القابلة للتحويل، وقد تم افتتاح ريم مول رسمياً للجمهور في فبراير 2023، تلاه الافتتاح الرسمي في مايو 2024.

وبحلول مارس 2025، باشرت 198 وحدة نشاطها التجاري في المركز التجاري، ويمثل ذلك حوالي 80% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA). ويتميز ريم مول بكونه يحظى بأول نظام متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة، ويتمتع ببنية تحتية متقدمة على الصعيد الرقمي وصعيد التجارة إلكترونية وصعيد الخدمات اللوجستية، ويجمع كافة خدمات المستهلكين وتجار التجزئة لضمان تجربة سلسة لكافة الأطراف.

ملخص أداء أجيليتي جلوبال المالي خلال الربع الأول من العام 2025

ارتفعت الإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 1,143 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5% ليصل إلى 173 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح بلغ .15%

تراجعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 4% ليصل إلى 92 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح بلغ 8%.

بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 21 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 0.21 سنتاً للسهم الواحد.

تتمتع أجيليتي جلوبال بمركز مالي جيد مع أصول بقيمة 11.8 مليار دولار أمريكي وحقوق ملكية بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي. ويُشكّل استثمارها الأكبر في شركة دي أس ڤي ما يقارب 32 % من إجمالي الأصول، مما يعكس مكانة هذا الاستثمار كركيزة أساسية ضمن محفظة الشركة.

مليار دولار أمريكي. ويُشكّل استثمارها الأكبر في شركة دي أس ڤي ما يقارب % من إجمالي الأصول، مما يعكس مكانة هذا الاستثمار كركيزة أساسية ضمن محفظة الشركة. صافي ديون الشركة (باستثناء الالتزامات المتعلقة بالإيجارات) بلغ 2.8 مليار دولار أمريكي. ويعود معظم الديون إلى اتفاقية التحوط الممولة القائمة على عدد من أسهم دي أس في.

مليار دولار أمريكي. ويعود معظم الديون إلى اتفاقية التحوط الممولة القائمة على عدد من أسهم دي أس في. سجل التدفق النقدي التشغيلي للربع الأول من العام 2025 مبلغاً وقدره 164 مليون دولار أمريكي وبلغت اجمالي النفقات الرأسمالية 60 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع .

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير وتشغيل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع البعيدة، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. كما تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، إحدى أكبر ثلاثة وكلاء شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. لأجيليتي جلوبال حضور عالمي في 70 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ أكثر من 56،000 موظفاً. وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .(ADX)

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