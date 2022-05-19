أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ، إحدى أسرع الشركات القابضة الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (Alphadhabi)، عن التزامها باستثمار 9.2 مليار درهم إماراتي في صندوق رأس المال المخاطر "ألفا ويف فينتشرز 2" الذي أطلقته شركتا "شيميرا كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال" مطلع العام الجاري.

يتضمن إجمالي الالتزام المذكور مساهمة رأسمالية بقيمة 2.6 مليار درهم، والتزاماً رأسمالياً غير مسحوب بقيمة 6.6 مليار درهم سيتم سحبها على امتداد فترة الاستثمار في الصندوق.

يعتبر "ألفا ويف فينتشرز 2" - الذي بدأ استثماراته بالفعل - صندوقاً عالمياً للاستثمار في الشركات الخاصة متعددة الأطوار مع التركيز بصورة خاصة على الشركات النامية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وعلوم الحياة، والخدمات الإلكترونية للمستهلكين، وقطاع الأعمال التجارية للشركات (B2B). ويتماشى التركيز الاستثماري للصندوق مع استراتيجية نمو "ألفا ظبي"، والتي تركز في جانب كبير منها على الاستثمار في التقنيات الابتكارية لدعم طموح دولة الإمارات في خلق اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على التكنولوجيا ويعزز ثقافة الابتكار.

يستهدف الصندوق الاستثمارات الفريدة في الشركات المتميزة التي يعتمد نموها على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، والتي تقوم بتوفير الحلول الابتكارية لأبرز المشكلات المحلية والإقليمية. وانطلاقاً من مساهمته الاستراتيجية في جهود التنويع الاقتصادي للدولة، يلعب الصندوق دوراً مهماً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للاستثمارات الدولية والمؤسسية ورأس مال النمو.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "تتمحور استراتيجية نمو ’ألفا ظبي‘ حول الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ونركز تحديداً على التقنيات التي ترسي تحولات جذرية باعتبارها وسيلة مهمة لتقدم مجموعة شركاتنا وتعزيز دورها الريادي في قطاعات عملها. وبصفتنا أحد أبرز مستثمري هذا الصندوق، يمكننا إبراز هذا الالتزام بالابتكار والتكنولوجيا والشركات النامية بالتوازي مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية وتقديم عوائد عالية لمساهمينا".

ويساهم التزام "ألفا ظبي" في تحسين نطاق ووزن محفظتها المتوازنة عبر تنويع قطاعات عمل الشركة ومناطق نشاطها وزيادة حجمها، فضلاً عن زيادة تدفق الاستثمارات إليها وتوسيع نطاق وصولها عبر الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. كما يدعم هذا الاستثمار التزام "ألفا ظبي" باستقدام أفضل التقنيات والابتكارات إلى أبوظبي، ورفد المنظومة الاستثمارية للشركة بالاستفادة من أوجه التآزر ودمج التقنيات الابتكارية عبر مجموعة الشركات التابعة لها، بما يساهم في تعزيز إمكاناتها وعروضها.

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حول ألفا ظبي القابضة:

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 80 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك للاستشارات الإعلامية

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com