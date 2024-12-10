القاهرة- أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة الحاذق للإنشاءات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية وبناء الفيلات السكنية بمشروع إيلكت في مشروع تاج سيتي، بتكلفة استثمارية تتجاوز 900 مليون جنيه، وهو ما يعكس التزام مدينة مصر بإنشاء بنية تحتية متطورة بأعلى جودة وتسريع وتيرة الأعمال الانشائية، انطلاقا من التزامها بتقديم منتجات عقارية مستدامة تحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، بما يتسق مع أهداف الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ورؤية مصر 2030.

شهد توقيع مذكرة التعاون كلا من، المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس محمود يحيى الحاذق، الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، بحضور لفيف من كبار قيادات الشركتين، وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم شركة الحاذق للإنشاءات بتطوير البنية التحتية وبناء 134 فيلا سكنية بمشروع إيلكت بمساحة بنائية قدرها 60 ألف متر مربع على مساحة أرض قدرها 129 ألف متر مربع، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 16 شهراً.

وتعليقاً على هذه الخطوة، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: "نؤمن أن الشراكات الاستراتيجية مع كيانات موثوقة وسيلة فعالة لتحقيق أهدافنا في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية من أجل تقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملائنا بما يلبي توقعاتهم ويحقق لهم قيمة استثنائية." وأضاف " لدينا رؤية طموحة لتنمية محفظة أراضينا ونحرص على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستند على بنية تحتية متطورة مع الالتزام بنهج الاستدامة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية نهضة عمرانية شاملة."

ومن جانبه صرح المهندس محمود يحي الحاذق، الرئيس التنفيذي لشركة الحاذق للإنشاءات، قائلا: "نفتخر بالشراكة الإستراتيجية مع شركة مدينة مصر، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مصر، من أجل تطوير مشروع تاج سيتي، بما يتماشى مع رؤية مدينة مصر في خلق مجتمعات متميزة تلبي احتياجات عملائها". وأضاف "نحن متحمسون لبدء العمل في هذا المشروع، ونلتزم بتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية إلى جانب إنشاء عدد كبير من الفيلات بمشروع إيلكت وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يوفر للعملاء تجربة معيشية فريدة تلبي تطلعاتهم."

بينما صرح محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر قائلا: "نفتخر بهذا التعاون الإستراتيجي مع شركة الحاذق لتطوير مشروع تاج سيتي، حيث لدينا رؤية واضحة في شركة مدينة مصر ترتكز على تطوير مشاريعنا العقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والهندسة المتطورة. يعكس توقيع هذه المذكرة التزامنا الراسخ بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروعاتنا وضمان تقديم منتجات عقارية تضيف قيمة حقيقية للسوق العقاري المصري وفق الجدول الزمني للتسليمات."

يتميز مشروع تاج سيتي بموقع استراتيجي بمنطقة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي حيث يبعد دقائق عن كل من منطقة شرق القاهرة ومنطقة وسط المدينة وهليوبوليس، ويتم تطوير هذا المشروع على واحدة من أكبر الأراضي المملوكة للشركة بمساحة 3.5 مليون متر مربع بإجمالي حجم مبيعات يقدر بـ 30 مليار جنيه، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث وسائل التسوق فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع ). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

عن شركة الحاذق:

شركة الحاذق للإنشاءات هي شركة إنشاءات خاصة، تأسست تحت مظلة مجموعة الحاذق في عام 1979، حيث حققت سجل حافل من الإنجازات في بناء مشاريع سياحية وتجارية وصناعية وسكنية وبنية تحتية، نجحت شركة الحاذق للإنشاءات في بناء قاعدة عملاء ذوي مكانة عالية يتطلعون إلى أعلى معايير الجودة من خلال التفاني والخبرة الفريدة المتجسدة في مشاريعهم.

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