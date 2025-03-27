دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) عن استثمار بقيمة 90 مليون درهم إماراتي لتطوير المرحلة الثانية من مجمّعها اللوجستي، عبر إضافة أكثر من 360 ألف قدم مربع تضمّ مرافق ومنشآت من الدرجة الأولى.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تنمية قطاعها اللوجستي لتبلغ قيمته 200 مليار درهم إماراتي سنوياً خلال السنوات السبع القادمة، إضافة إلى تعزيز دور دبي المحوري في مجال التجارة الدولية.

تتضمن المرحلة الثانية من توسعة مجمع جافزا اللوجستي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل مكاتب عصرية، ووحدات قابلة للتخصيص، ومستودعات يتمّ التحكّم بدرجة حرارتها، وأرصفة تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات.

وصرّح عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي": "يؤكّد توسّع مجمّع جافزا اللوجستي التزامنا بمساعدة الشركات في المنافسة على الصعيد العالمي، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي. وقد تمّ تأجير المرحلة الأولى بالكامل قبل اكتمالها، ما يُظهر الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين عالية الجودة، وستلبي المرحلة الثانية من المجمّع هذا الطلب، حيث تقدم حلولاً مرنة وعالية الجودة لدعم النموّ في قطاعات متعدّدة، وبذلك تصل المساحة الإجمالية لمجمع جافزا اللوجستي إلى أكثر من 922,000 قدم مربع بينما نواصل تطوير بنيتنا التحتية المتطورة".

وفي ظلّ تسارع الطلب على خدمات التخزين المتقدّمة في دبي، ومع التوقعات التي تشير إلى نموّ سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا ليصل إلى 235.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، يأتي هذا النمو مدفوعًا بقطاعات حيوية متنوعة تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية والبناء، بالإضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية.

وستساهم التوسّعات الحديثة للمجمّع في "جافزا" في تلبية هذا الطلب؛ حيث توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من ربط المجمّع بميناء جبل علي، وحلول التخزين والمناولة، المتوفرة؛ بما في ذلك الخدمات اللوجستية التعاقدية، وشحن البضائع، وإدارة الشحنات، لجميع أنواع المنتجات، من أدوات التكنولوجيا وقطع غيار السيارات إلى الأزياء والأغذية المعلبة. كما يوفر المجمّع خدمات قيمة مضافة؛ مثل التعبئة والتغليف ووضع العلامات التجارية ومراقبة الجودة، والمتابعة الفورية للمخزون، وإعادة التصدير وتلبية الطلب المحلي ودعم حركة الواردات والصادرات.

تمّ تصميم المجمّع وفق أعلى معايير الاستدامة؛ مثل استخدام الخرسانة الجاهزة وأساليب البناء خارج الموقع لتقليل التأثير البيئي، بالإضافة إلى إنشاء نوافذ سقفية لزيادة الاستفادة من الإضاءة الطبيعية في النهار وخفض استهلاك الطاقة.

جدير بالذكر أن "جافزا" تضمّ في الوقت الحالي 10,890 شركة من 150 دولة، تُوفر أكثر من 160 ألف وظيفة وتساهم بـ 620 مليار درهم إماراتي في التجارة سنوياً. تمتد المرحلة الأولى من المجمّع على مساحة تصل إلى 562,507 قدم مربع، وتضم وحدات من الدرجة الأولى للتخزين الجاف والأدوية، ومستودعات يتمّ التحكّم بدرجة حرارتها، بالإضافة إلى مساحات مكتبية.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 10,890 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تعتبر "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وإلى جانب الخدمات وحوافز القيمة المضافة القائمة على الجودة، تساهم "جافزا" بتمكين متعامليها من الوصول السهل والمثمر إلى فرص الأعمال الكبرى في المنطقة.

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