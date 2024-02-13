• قطاع العقارات الإماراتي يستعد للازدهار في 2024 بعد تسجيل أكثر من 6,000 صفقة بيع على المخطط في شهر يناير

• دولة الإمارات تسجل مبيعات تزيد قيمتها عن 9.6 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير بزيادة تبلغ 27% على أساس سنوي



دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن توقعها بأن يشهد قطاع العقارات في دبي نقلة نوعية في عام 2024، ولا سيما بعد أن سجلت الإمارة مبيعات تفوق 9.6 مليار دولار أمريكي بزيادة كبيرة تبلغ 27% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويشرح مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في زازين بروبرتيز، أسباب هذا الطلب المتزايد، ويرجع السبب إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع العقارات على المخطط بوصفه محركاً أساسياً لهذه الزيادة، في ضوء أن الاستدامة هي معيار رئيسي للتقدم.



وسجل قطاع العقارات على المخطط في دبي نمواً متسقاً خلال السنوات الأربع الماضية، ليساهم بوصول قيمة مبيعات سوق العقارات الإماراتي إلى 455.7 مليار درهم إماراتي بحلول نهاية 2023. وتشير التوقعات إلى تفوق مستويات الطلب على العرض بشكل مستمر في المستقبل القريب، مما يعني أن قطاع العقارات على المخطط سيعزز من نمو قطاع المساكن في 2024، ولا سيما مع مواصلة المطورين لإطلاق العديد من المشاريع. كما تأتي هذه الزيادة مدفوعةً بنمو سوق العقارات بنسبة 17% على أساس سنوي في صفقات البيع، حيث تم بيع 11,000 وحدة بالمقارنة مع 8,712 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.



ومع الزيادة المستمرة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي خلال عام 2023، من المتوقع أن يحقق القطاع المزيد من النجاحات الاستثنائية في المستقبل، لا سيما أن المستثمرين غير المقيمين أنجزوا 42% من إجمالي المبيعات التي تم تحقيقها العام الماضي. وشهد قطاع العقارات على المخطط عقد 6,000 صفقة بيع في يناير 2024، ليسجل نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار: "يشهد قطاع العقارات على المخطط مستويات إقبال عالية بسبب العائد على الاستثمار المجزي الذي يوفره، والزيادة الكبيرة في رأس المال التي يتيحها، وخطط الدفع المرنة، مما يعزز التقدم الذي يحرزه قطاع العقارات في دبي."



وتابع مادهاف قائلاً: "أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام الاستدامة في دولة الإمارات سيستمر خلال عام 2024، ليؤكد على الأهمية المتزايدة للاستدامة بالنسبة لجميع القطاعات، بما فيها قطاع العقارات. وتظهر البيانات التقدم الكبير الذي أحرزته دبي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن قدرة الإمارة على الازدهار بشكل مستمر ترتبط بشكل وثيق مع مساعيها المستمرة لتعزيز النمو. كما تساهم المشاريع المستقبلية التي تلتزم بمعايير الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في إعادة رسم ملامح قطاع العقارات في دبي مع الارتقاء بالإمارة إلى مستويات جديدة كلياً."



وتحرص زازين بروبرتيز على تلبية الاحتياجات في قطاع عقارات الشريحة المتوسطة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات الرئيسية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتستعد العلامة لإطلاق مشروع عقاري صديق للبيئة آخر في منطقة الفرجان بعد استكمال زازين غاردنز، مشروعها الأحدث في المنطقة والذي اكتمل بنسبة 90%، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في دولة الإمارات مصمم وفق مفهوم العافية المتكاملة وحاصل على شهادة لييد الذهبية، ومن المقرر انتهاؤه في أبريل 2024. وسيسهم هذا المشروع سنوياً في خفض حوالي 469 طن متري من انبعاثات الكربون وتوليد حوالي 390 ألف كيلو واط ساعي من الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية في الموقع، ما يعادل 30% تقريباً من احتياجات الطاقة السنوية للمساحات المشتركة في المشروع.



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لمحة حول مادهاف دهار:

مادهاف دهار هو خبير متخصص في إدارة الأعمال القائمة على البيانات، ويتمتع بمسيرة مهنية متنوعة وحافلة بالنجاحات تمتد لأكثر من 15 عاماً في قطاعات مختلفة. ويتميز دهار بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال التجارية وتنفيذها، إلى جانب استراتيجيات التسويق التي تتيح له المساهمة بقوة في تعزيز النمو. وشارك دهار في تأسيس زازين بروبرتيز في دبي لتوفير بيئات معيشة صحية من خلال تطوير مشاريع عقارية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وتولى منذ ذلك الحين قيادة الإطلاق الناجح لمشروعين سكنيين مستدامين (زازين وان وزازين غاردنز)، ما جعله يدخل قائمة كونستركشن ويك باور 100 لأقوى 100 شخصية في قطاع الإنشاءات، وأفضل 25 شخصية في قطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط لعام 2023.

لمحة عن زازين بروبرتيز

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات

والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى

وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي

ترشح منذ ذلك الحين لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز في حفل توزيع جوائز الاستدام والابتكار بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام 2022.

. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازن ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق

هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام .2022

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