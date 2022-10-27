57.5 مليار درهم إماراتي الطلب الإجمالي على الطرح، مما يعني تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 90 مرة في المجموع العام.

يبدأ التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022

تصبح شركة بيانات رسميًا، بعد إدراج أسهمها، شركة التكنولوجيا الأولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة المعلومات الجيومكانية المدرجة الوحيدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوظبي: أعلنت "بيانات ايه اي بي ال سي"، وهي شركة عامة محدودة ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي ("الشركة")، والرائدة في الحلول الجغرافية المكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة وذات النمو العالي، عن إتمام تسجيل أوامر الاكتتاب والإجراءات المصاحبة لطرحها العام الاولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تم تحديد سعر الطرح عند 1.10 درهم إماراتي للسهم العادي بقيمة إجمالية لأسهم الطرح تبلغ 628,571,429 درهمً إماراتي، بما يعادل 22.22% من رأس مال شركة بيانات لدى الإدراج.

شهد الطرح إقبالاً قويًا من المستثمرين حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم إماراتي مع تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 379 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين و90 مرة في المجموع العام.

بتاريخ 21 أكتوبر 2022، تم تجاوز حد الاكتتاب ضمن شريحة المستثمرين المحترفين، التي شملت 534,285,715 سهمًا، بمقدار 41 مرة خلال ساعات من بدء فترة الاكتتاب،

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إن الإقبال الكبير على طرحنا يعكس الثقة الواضحة من قبل المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المزدهر بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمنحنا الطرح العام الأولي الفرصة لمشاركة نجاحنا مع الجمهور الأوسع نطاقًا، ومواصلة ابتكار حلول عالية المستوى مدعومة بمسار نمو قوي. نترقب بكل حماس بدء رحلتنا كشركة مُدرجة، مما سيعمل على ترسيخ مكانة شركة بيانات كشركة رائدة في المعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي"

وقال المهندس حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة: " نشرع في مرحلة جاذبة من النمو تحقق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل من خلال استراتيجية الابتكار والبحث والتطوير، مع رؤية واضحة لتحقيق حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية المتقدمة القابلة للتنفيذ من الناحية التجارية. إن الإقبال القوي على الطرح العام الأولي، والذي تجاوز حد الاكتتاب فيه بمقدار 90 مرة، هو دليل فعلي على قوة نموذج الأعمال والوضع المالي لشركة بيانات، ونتطلع إلى اصطحاب مستثمرينا الجدد في رحلة لتحقيق المزيد من النمو".

ومن المتوقع أن يتم الإدراج وبدء التداول في أسهم شركة بيانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022، بعد الحصول على الموافقات النهائية تحت الرمز "Bayanat" ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية(ISIN) " AEE01122B228". وسوف تصبح شركة بيانات رسميا بعد إدراج أسهمها، شركة التكنولوجيا الأولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة المعلومات الجيومكانية المدرجة الوحيدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ولدى الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف تواصل مجموعة جي 42 القابضة المحدودة امتلاك نسبة 77% في الشركة.

وقد عمل بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بصفته مدير الاكتتاب، بينما عمل بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بصفته مدير تلقي الاكتتاب الرئيسي. فيما عملت شركة إنترناشونال سيكوريتيز بصفتها وكيل الاكتتاب الرئيسي في الطرح العام الأولي، و هادف وشركاؤه المستشار القانوني للطرح.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة بيانات

بيانات هي شركة رائدة تابعة لـ مجموعة شركات جي 42، توفر حلولاً جغرافية مكانية شاملة عالية المستوى تعمل بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة، الطاقة، الموارد، المدن الذكية والنقل. وتقدم المخططات الطبوغرافية والهيدروغرافية والملاحة الجوية والرسوم البيانية، بالإضافة إلى مسح البيانات المكانية والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور وخدمات رسم الخرائط. تسخر حلول شركة بيانات كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر مثل مثل الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) وأجهزة رصد الأرض التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لدفع الذكاء الجغرافي المكاني (gIQ)

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أجيث هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية والأسواق المالية

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