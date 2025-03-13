غوانجو، الصين وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أُقيم في غوانجو بالصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حفل توقيع الإعلان عن مشروع مشترك بين شركة ميجا ماتريكس وشركة 9 ياردز للإنتاج السينمائي، لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مخصص لإنتاج الدراما القصيرة للتلفزيون أو السينما.

وحضر التوقيع مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في كلا الشركتين، ضمت حسام الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز، ويوشنج هو، الرئيس التنفيذي لشركة ميجا ماتركس، إلى جانب عمر سراي الدين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز، وكارول وانج المدير المالي لشركة ميجا ماتركس، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فليكس تي في، تانج جيان.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيشترك الطرفان في تأسيس وإدارة المشروع المشترك الذي سيكون مقره في سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية - حيث يمثل توقيع مذكرة التفاهم التأسيس الرسمي للشراكة الاستراتيجية بينهما.

ويهدف إطلاق الصندوق الاستثماري للدراما القصيرة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة للطرفين في دعم عمليات الاستحواذ واغتنام الفرص الاستثمارية العالمية، وذلك لتعزيز النمو في قطاع الترفيه الشامل، لا سيما في مجال إنتاج الدراما القصيرة، وخاصةً في المشاريع المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراما القصيرة.

شركة 9 ياردز للإنتاج السينمائي - التابعة لشركة 9 ياردز كومينيكشنز، والتي هي جزء من مجموعة NG9 القابضة - هي شركة إنتاج سينمائي متكاملة متعددة الوسائط، تجمع لفيف من المواهب الإبداعية من شبكة مكاتبها الدولية. ويشمل ذلك مركزاً استراتيجياً وإبداعياً في لندن، المملكة المتحدة، تم افتتاحه في يناير من هذا العام، بالإضافة إلى شبكة شركائها التي تمتد من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى آسيا.

تقدم 9 ياردز كومينيكشنز مجموعة واسعة من الخدمات التي تتضمن استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات، والعلاقات العامة، وخدمات الإعلام الرقمي، إلى جانب الإنتاج السينمائي والإنتاج الإعلامي متعدد الوسائط. وتمثل 9 ياردز عنصرًا رئيسيًا في شركة إن جي ناين، وهي شركة قابضة متنوعة القطاعات لها مصالح تجارية في قطاعات الطاقة والعقارات والاستثمارات البديلة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطيران والنقل البحري والرعاية الصحية.

تعليقًا على توقيع الاتفاقية اليوم، قال حسام الملحم، الرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز: "تسمح لنا هذه الاتفاقية بتحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين في المشروع المشترك بوضوح، وتحدد إطار عمل وإجراءات تشغيلية واضحة لضمان إنشاء الصندوق وإدارته بكفاءة وسلاسة".

وأضاف: "لا شك أن هذه الشراكة ستضع أساساً متيناً لمشاركتنا بشكل أكبر في صناعة الترفيه الشامل والدراما القصيرة - في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد الدولي كذلك".

وأضاف يوشنج هو، الرئيس التنفيذي لشركة ميجا ماتريكس، قائلاً: "يمثل هذا التوقيع خطوة محورية في استراتيجية ميجا ماتريكس العالمية في مجال الترفيه الشامل، حيث إن نموذج المشروع المشترك يخفف من مخاطر التعاون عبر الحدود، ويضمن توحيد معايير عمليات الإنتاج، ويسهل التوزيع على النطاق العالمي".

وأضاف: "من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسوق أبوظبي العالمي، تهدف شركة ميجا ماتريكس إلى الإسراع من عملية توسعها في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز حضورنا على الساحة العالمية".

نبذة عن شركة ميجا ماتريكس:

شركة ميجا ماتريكس (NYSE American: MPU) هي شركة قابضة تدير شركة FlexTV، وهي منصة تبث مقاطع الفيديو القصيرة وتنتج أعمالاً درامية قصيرة من خلال شركتها التابعةYuder Pte Ltd. وقد تأسست الشركة في جزر كايمان ومقرها الحالي في سنغافورة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@megamatrix.ioأو زيارة الموقع الإلكتروني: www.megamatrix.io.

نبذة عن 9 ياردز للإنتاج السينمائي

9 ياردز للإنتاج السينمائي هي شركة تابعة لـ "9 ياردز كومينيكشنز"، الشركة الرائدة في مجال التسويق والاتصال، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة في عام 2017، وأصبحت قوة إبداعية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة في تطوير العلامات التجارية وتعزيز حضورها الجماهيري مع التركيز على إنتاج الوسائط المتعددة.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.9yardscomms.com.

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