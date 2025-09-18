

مكة، المملكة العربية السعودية: شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وشركة موطن العقارية تطلقان صندوق عقاري بقيمة 890 مليون ريال والذي يستهدف تطوير مشروع سكنى تجارى في مكة المكرمة يضم 947 وحدة سكنية مفروشة متعددة النماذج و 5,413 م2 من المساحات التجارية المتنوعة مع جميع الخدمات اللازمة للسكان من دور للمصلى والمطاعم والكافيتريات وصالات رياضية.

وقد تم تعيين شركة موطن العقارية مطوراً عقارياً للمشروع وتعيين شركة الامارات دبي الوطني كابيتال مديرا للصندوق ويأتي هذا التعاون تأكيداً على التوجه الإستثماري للشركتين بحيث يوفر المشروع منتج عقاري بجودة عالية وعوائد جيدة للمستثمرين.

يقع المشروع على أرض مساحتها 6,580 م2 على تقاطع طريق أم القرى والطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة على بعد خطوات من مشروع مسار ومحطة قطار الحرمين وطريق الملك عبد العزيز. تم الإنتهاء من أعمال الحفر ويتم حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع والذي يتكون من برج ذو تصميم معماري متميز بارتفاع 27 طابق مع عدد 4 طوابق تحت مستوى سطح الأرض مخصصة لمواقف السيارات وتبلغ إجمالى مسطحات البناء للمشروع 133,115 م2.

قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بتأسيس وهيكلة الصندوق عن طريق جلب 475 مليون ريال بإصدار وحدات عينية ونقدية في الصندوق. تم الإشتراك بحصص عينية من قبل موطن العقارية بقيمة 275 مليون ريال عن طريق نقل أرض المشروع لصالح الصندوق وتقديم خدمات إدارة التطوير للصندوق. تم كذلك الإشتراك بحصص عينية من قبل مقاول الهيكل الإنشائي، شركة مؤنس محمد الشايب للأعمال المدنية بقيمة 12 مليون ريال عن طريق تقديم جزء من أعمال عقد المقاولات المبرم مع الصندوق. وتم الإشتراك بوحدات نقدية في الصندوق عن طريق جلب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (مدير الصندوق) لمبلغ 188 مليون ريال من قبل مستثمرين من خارج وداخل المملكة. وقد تم الإشتراك بنسبة 71% من الحصص النقدية للصندوق من قبل مستثمرين من خارج المملكة.

تقوم الإستراتيجية الرئيسية للصندوق على تطوير المشروع بالكامل وبيع الوحدات السكنية والتجارية خلال مدة التطوير (على الخارطة) وبعد إستكمال المشروع. وتم تحديد مدة الصندوق بأربع سنوات قابلة للتمديد لمدة سنة إضافية وتشمل تطوير المشروع وبيع الأصول بالكامل خلال المدة الزمنية للصندوق.

تعمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تحت إشراف هيئة السوق المالية السعودية بموجب الترخيص رقم 37-07086 والذي يخولها بتقديم مجموعة من خدمات الأوراق المالية والتي تشمل: إدارة الإستثمارات وتشغيل الصناديق، والحفظ، والتعامل، والترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية. كما تقدم الشركة باقة متكاملة من خدمات الإستثمار تشمل إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والإستشارات المالية، وتمويل الشركات ،مما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات متنوعة في بيئة استثمارية متطورة ومتغيرة.

هذا و تواصل شركة موطن العقارية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة العربية السعودية، فمنذ تأسيسها عام 2007م قامت الشركة بتطوير مشاريع عقارية في قطاعات مختلفة تتجاوز قيمتها 9 مليار ريال وتستهدف الشركة الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بجودة الحياة وتطوير البنية العمرانية المستدامة. تنشط الشركة في قطاعات حيوية تشمل السكني، التجاري، الصناعي، اللوجستي، والضيافة، وتتبنى استراتيجية تطوير متكاملة تركز على تنويع محفظتها الاستثمارية، وتعظيم العوائد، وبناء شراكات وتحالفات استراتيجية، إلى جانب التزام صارم بأعلى معايير الحوكمة، والجودة، والابتكار.

وقد سجلت "موطن" حضورًا نوعيًا في السوق السعودي في من خلال مجموعة من المشاريع الريادية المنتشرة في مواقع استراتيجية ومن أبرزها:

برج موطن المسار في مكة المكرمة، أحد أعلى الأبراج السكنية القريبة من محطة قطار الحرمين، ويوفر وحدات سكنية فاخرة بإطلالات متميزة .

مشروع ثروات ريزيدنس، كمباوند سكني مغلق داخل مخطط ربوة المطلات، يوفر تجربة معيشية متكاملة ضمن وحدات متنوعة ومرافق عصرية متكاملة .

مخطط ربوة المطلات، أحد أكبر المخططات السكنية الخاصة في مكة المكرمة، يتميز بإطلالة مباشرة على برج الساعة وقربه من الحرم المكي .

مدينة البوابة الصناعية بالرياض، والتي تُعد أكبر مدينة صناعية خاصة في المملكة، تم تطويرها وفق أعلى المعايير .

مجمع فنادق هيلتون – المركز المالي بالرياض (جاردن إن ودبل تري)، الذي حصل على جوائز دولية ويُعد من أبرز معالم الضيافة الحديثة في العاصمة .

فندق موطن بمكة المكرمة، الواقع على شارع إبراهيم الخليل، ويضم أكثر من 600 غرفة فندقية مجهزة بالكامل لاستقبال الزوار والمعتمرين .

بالإضافة إلى ذلك، تعمل موطن على تطوير عدد من المشاريع السكنية والصناعية والضيافية الأخرى ضمن خطتها التوسعية التي تهدف إلى توفير منتجات عقارية مبتكرة تخدم المجتمع وتعزز من تنافسية السوق العقاري السعودي. كما تقدم الشركة حلول عقارية ذات جودة عالية ترتقي بتطلعات عملائها ومساهميها، وتُسهم في تطوير أنماط الحياة العمرانية في المملكة وفق أعلى المستويات المهنية.

