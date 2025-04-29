ارتفاع أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 6.13 مليار درهم

تجاوز إجمالي الأصول 1.3 تريليون درهم، بارتفاع بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي

أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء المالي المتميز زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22%، لتساهم بنسبة 43% من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.

من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و4% على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق. وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97%، وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3% مقارنة مع 24.0% في الربع الأول من عام 2024.

كذلك ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4%، مقارنة مع 17.4% في الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16%. وحافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.

ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع البنك بمكانة راسخة تُمكّنه من الحفاظ على زخم ونشاط الأعمال، ومواصلة التوسّع وتقديم قيمة مستدامة على المدى البعيد لمساهميه ومختلف الجهات المعنية.

وفي تعليقها على النتائج القوية خلال الربع الأول من عام 2025، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حقق بنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 نتائج قوية، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 8.81 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 5.13 مليار درهم. وتعكس هذه النتائج نمو نشاطات جميع القطاعات وأعمال شبكتنا الدولية."

وأضافت الرستماني قائلة "تعكس هذه النتائج مواصلتنا تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتنا الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعنا الخارجية. وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم."

كما لفتت الرستماني إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4% تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.

وأكدت الرستماني على مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة .

واختتمت الرستماني تعليقها مؤكدة على أن مسار النمو المستدام قد ساهم في تعزيز أداء بنك أبوظبي الأول في الربع الأول من عام 2025، مع حرص البنك على توظيف الإمكانات اللازمة، والاستثمار في أحدث الابتكارات بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء، مع مواصلة التركيز على تقديم عوائد عالية ومستدامة وقيمة مضافة لمساهمينا".

من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "حقق بنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من العام الجاري نتائج قوية تمثلت في ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 8.81 مليار درهم حيث استطاع البنك من خلال أدائه المتميز تدارك أثر الزيادة في ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة."

وتابع قائلاً: "ساهم في تحقيق هذه النتائج القوية الزخم التجاري القوي، وهوامش الأرباح المستقرة، والأداء المتميز للرسوم والتداولات، فضلاً عن تحسّن الإيرادات من منتجات البنك، وهو ما يؤكد على وجه الخصوص زيادة التفاعل مع العملاء عبر مختلف القطاعات، والاستمرار في تحقيق الكفاءة التشغيلية، واتباع نهج حكيم ومدروس في إدارة المخاطر."

وأضاف: "بفضل حصول البنك على أقوى تصنيف ائتماني مجمّع بين جميع البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AA-) أو ما يعادله، يواصل بنك أبوظبي الأول العمل مدعوماً بقاعدة رأسماله القوية، وسيولته الوفيرة، ومحفظة أعماله عالية الجودة، ونموذجه التشغيلي المتنوع، حيث تسهم جميع هذه العوامل في تعزيز مكانة البنك كمؤسسة مرنة قادرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة."

أبرز المؤشرات المالية للربع الأول من عام 2025

حقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22% مقارنة مع الربع الماضي. وساهمت محفظة أعمال البنك على صعيد أسواق الأسهم وأسواق الديون في مساعدة عملائنا على جمع تمويلات بقيمة 29 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13% و18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 % مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

% مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. شهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19% و13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.

يواصل البنك الاستفادة من التكنولوجيا للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الكفاءة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشر صافي نقاط الترويج وتعزيز التفاعل الرقمي على المنصات مثل محفظة Payit التي تجاوز عدد مستخدميها المليون عميل.

التي تجاوز عدد مستخدميها المليون عميل. شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 839 مليار درهم، بفضل تدفقات الودائع الكبيرة الواردة من قطاعي الشركات والأفراد، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على استقطاب مصادر متنوعة للسيولة. ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5% منذ بداية العام و10% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 376 مليار درهم، بما يمثل نسبة 45% من ودائع المجموعة.

جمع بنك أبوظبي الأول خلال الفترة 5.3 مليار درهم من مؤسسات مالية كبرى عبر أدوات دين ذات أولوية بأسعار تنافسية، تضمنت أبرز المعاملات صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بأسعار هي الأكثر تنافسية على الإطلاق من أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طرح عام، وسندات فورموزا بمعدل فائدة متغير لمدة خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بأقل سعر على الإطلاق يحققه بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سوق فورموزا.

ارتفع التمويل المستدام والانتقالي إلى 284 مليار درهم، بما يمثل نسبة 57% من إجمالي هدف المجموعة البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030. وأصدر البنك خلال الربع الأول تقريره الأول حول الطبيعة بالتعاون مع إطار عمل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، وهو الأول من نوعه بين البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحافظ بنك أبوظبي الأول على ريادته في مجال الاستدامة، حيث تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف ( Refinitiv ) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحصل على أفضل تصنيف (AA) من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال ( MSCI ).

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.31 تريليون درهم (ما يعادل 356 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.

يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics).

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