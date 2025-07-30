الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ق.ع. (ناقلات) عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 860 مليون ريال قطري مقارنة مع 829 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2024، بنسبة زيادة قدرها 3.7%. يؤكد هذا الأداء المالي القوي على المرونة التشغيلية والنجاح الاستراتيجي لأعمالها.

إضافة إلى ذلك، وافق مجلس إدارة شركة ناقلات بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو 2025، بقدر 7.2 درهم قطري لكل سهم. ويكون استحقاق هذه الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول يوم 6 أغسطس 2025. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع.

المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الأول من عام 2025:

حققت صافي ربح قدره 860 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 3.7%.

بلغ إجمالي المصروفات 1,396 مليون ريال قطري، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.5 ٪.

وقد أعرب المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلًا: "يعكس أداء شركة ناقلات المتميز في النصف الأول من عام 2025 التزام فريق العمل والمرونة التي نتبناها في الحفاظ على عملياتنا واستمراريتها، ونحن ملتزمون في تقديم القيمة المثلى لمساهمينا وشركائنا وسوق نقل الطاقة العالمي عبر النقل الآمن والمستدام للغاز الطبيعي المسال حيث تظل ناقلات ملتزمة بتحقيق النمو على المدى الطويل في ظل السوق العالمية وبيئة الأعمال المتغيرة.

وبالإضافة إلى عمليات التشغيل البحرية القوية، تقوم ناقلات بتنفيذ استراتيجيات تمويل مبتكرة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة. وتشمل هذه الاستراتيجيات على استحداث الهياكل التمويلة الجديدة والحلول الفعالة لخفض إجمالي المصاريف التمويلية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مرونتنا المالية وقدرتنا على التكيف، مما يضعنا في موقع قوي لتحقيق قيمة مضافة على المدى البعيد. ومن خلال تعزيز استقرار التدفقات النقدية، نؤكد بذلك من جديد عن التزامنا الراسخ بتحقيق عوائد مستدامة ومتنامية لمساهمينا، وهو ما يتجلى بوضوح في نتائجنا المالية."

شهد عام 2025 تقدمًا كبيرًا في عمليات ناقلات ومبادراتها الاستراتيجية للنمو. ومن أبرز إنجازات الشركة البدء ببناء 25 سفينة للغاز الطبيعي المسال في أحواض بناء السفن المختلفة في كوريا الجنوبية. وتُعد هذه السفن جزءًا من مشروع توسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التاريخي لقطر للطاقة، والذي يلبي متطلبات الأسطول المستقبلية لمشاريعها التوسعية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وتعود ملكية هذه السفن الجديدة لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174,000 متر مكعب، وستُؤجّر لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى.

كما بدأت تصنيع 6 سفن حديثة في حوض بناء السفن التابع لشركة "هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة" في كوريا الجنوبية منها سفينتان لنقل الغاز الطبيعي المسال وأربع سفن لنقل غاز البترول /غازالامونيا وسوف تكون هذه السفن مملوكة بالكامل لشركة ناقلات.

لقد حافظت شركة ناقلات على تصنيفها المرموق من فئة الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني، وذلك في تدقيق معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية للسنة الثامنة على التوالي، الأمر الذي يؤكد تركيزها الدائم على معايير السلامة والتميز والاستدامة. وقد تم تكريم الشركة مجددًا ضمن قائمة "أفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025"، ما يرسخ مكانتها القيادية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية للطاقة في المنطقة.

وتماشًيا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.nakilat.com

نُبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في العام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية، وسفينتين لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" لإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

-انتهى-

#بياناتشركات