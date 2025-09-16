تنفذ "إنجاز العرب" و"جمعية هابيتات" تدريبات تطبيقية وإرشادًا مهنيًا وبرامج متخصصة في ريادة الأعمال على نطاق واسع، ضمن مبادرة بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي مقدّمة من مؤسسة ستاربكس ومجموعة الشايع.

خلال عامه الأول، نجح برنامج "مكني" في تحقيق أثر واسع ومستدام عبر تسعة أسواق، من خلال مسارين متكاملين يعززان التجربة التعليمية.

يعتمد البرنامج على نموذج متكامل يجمع بين البرامج التطبيقية، والندوات الإلكترونية واسعة النطاق، وشبكات سفراء الشباب، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.

يسهم شركاء ستاربكس وبرامج التعلم داخل المقاهي في تحويل الإرشاد إلى مهارات عملية تؤهل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال.

نجح برنامج "مكني" (EmpowerME)، بعد عام واحد فقط على اطلاقه، في تمكين أكثر من 86 ألف شاب وشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ومساعدتهم على اكتساب مهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل وريادة الأعمال. ويجمع البرنامج بين التعلّم العملي والإرشاد المهني من جهة، والتدريبات المجتمعية التي يقودها سفراء شباب من جهة أخرى، بما يضمن الوصول إلى الشباب في مختلف أماكن تواجدهم.

ويهدف برنامج "مكني"، الذي أطلقته مؤسسة ستاربكس ومجموعة الشايع عام 2024 ضمن شراكة على مدى ثلاث سنوات بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي، إلى تمكين 250 ألف شاب وشابة من الفئات الأقل حظاً للحصول على فرص في تسع دول إقليمية. ويتولى تنفيذ البرنامج منظمة "إنجاز العرب" التابعة لمؤسسة "جي آي العالمية" في كل من مصر، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجمعية "هابيتات" في تركيا والأردن وأذربيجان وكازاخستان.

نموذج متكامل

في هذا السياق، يقول محمد محمود النجار، نائب الرئيس الأول لستاربكس في مجموعة الشايع: "نحن نفتح أبواب مقاهينا لتكون مساحات للتعلم، ونحرص على ربط الشباب بمرشدين يؤمنون بقدراتهم، لنمنحهم المهارات والثقة ومسارات عمل لتحقيق الريادة. نحن نعتز بشراكتنا مع "إنجاز العرب" و"جمعية هابيتات"، ونثمّن جهود شركاء ستاربكس الذين تطوعوا بوقتهم وخبراتهم لإنجاح هذه المبادرة."

ويعتمد البرنامج على نموذج متكامل يجمع بين البرامج التطبيقية، والندوات الإلكترونية واسعة النطاق، وشبكات سفراء الشباب، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي. ويتم تقديمه في المدارس والمراكز المجتمعية وجميع فروع ستاربكس في مختلف المدن.

وخلال عامه الأول، نجح برنامج "مكني" في تحقيق أثر واسع ومستدام عبر تسعة أسواق، من خلال مسارين متكاملين يعززان التجربة التعليمية. فقد قادت "إنجاز العرب" جهود تأهيل الشباب لسوق العمل ودعم إنشاء المشاريع الرائدة من خلال برامج مكثفة يقودها مرشدون مختصون، إلى جانب ندوات إلكترونية موسّعة قابلة للتنفيذ على نطاق واسع، بينما عملت "جمعية هابيتات" على تعزيز شبكات السفراء الشباب في تركيا والأردن، وأطلقت مسارًا إقليميًا لريادة الأعمال شمل معسكرات تدريبية، وفعالية هاكاثون، وبرنامجًا دوليًا للتسريع (International Acceleration Program )، مع الحرص على الوصول إلى الشباب داخل المدارس، والمراكز المجتمعية والمقاهي.

نتائج استثنائية وأثر مستدام

هذا وحقق برنامج "مكني" نتائج استثنائية؛ إذ نجح في إشراك أكثر من 86 ألف شاب وشابة، مع مشاركة فعّالة للشابات والفئات ذات الأولوية، مثل اللاجئين والأيتام وطلبة التعليم المهني. كما شهد البرنامج توسعاً مستمراً في شبكة المرشدين والسفراء الشباب الذين يسهمون في تحويل التعلّم إلى نتائج وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.

ويقول عاكف قرباوي، الرئيس التنفيذي لمنظمة "إنجاز العرب" التابعة لمؤسسة جي آي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يطمح جيل الشباب في مختلف أنحاء المنطقة إلى الإبداع وتحقيق الإنجازات، لا الاكتفاء بالدراسة فحسب؛ فهم يتطلعون إلى إطلاق المشاريع، وحل المشكلات الحقيقية، والاستعداد لمستقبل العمل. ومن خلال برنامج "مكني"، وفّرنا هذه التجربة على نطاق واسع، مع مشاركة قوية من النساء، إضافة إلى تقديم دعم موجّه للاجئين والأيتام وطلاب التعليم المهني."

من جهته، يضيف بورا كالدو، رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية "هابيتات: "إن تدريب السفراء من الشباب والشابات في 61 محافظة، والتوسع مؤخرًا إلى الأردن، يتيح لنا التواصل مباشرة مع الجيل الشاب في أماكن معيشتهم ودراستهم. ويُسهم الجمع بين التدريب الأساسي، ومخيمات ريادة الأعمال، وبرامج التسريع، والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى الجلسات التي تُعقد في مقاهي ستاربكس، في ترسيخ قاعدة محلية قوية تضم شبابًا وشابات مستعدين تمامًا لتولي زمام القيادة."

نتائج السنة الأولى

منظمة "إنجاز العرب" التابعة لمؤسسة "جي آي العالمية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / (السنة المالية 2024-25)

41,769 شابًا وشابة شاركوا وتفاعلوا في مختلف أنحاء مصر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتحق من بين هؤلاء 5,013 شابًا ببرامج مكثفة وتطبيقية؛ كما استفاد 36,756 شابًا وشابة من جلسات تدريبية قصيرة وندوات افتراضية، جرى تنفيذها عبر شبكة الإنترنت.

الاندماج في فئات متنوعة ضمن البرامج المكثفة: 3,710 شابة؛ 3,221 شابًا من الفئات التي تواجه صعوبات وعراقيل تحول دون الوصول إلى الفرص؛ 1,174 طالبًا مهنيًا/تقنيًا؛ مع مشاركة لاجئين وأيتام على امتداد أسواق عدّة.

تطوع 61 شريكًا من شركاء ستاربكس للعمل بصفة مرشدين، ومدربين، وحكام، على امتداد أكثر من 82 نشاطًا تفاعليًا، إلى جانب 611 متطوعًا من المجتمع المحلي.

تضمّنت المحفظة برنامج الشركة؛ ومخيمات يوم الابتكار (الرفاهية وريادة الأعمال الاجتماعية؛ وتمكين المرأة)؛ والاستدامة وريادة الأعمال الخضراء؛ ومسارات التوظيف؛ وتفعيل احتفال "نادي روّاد الأعمال الشباب" (YEC).

جمعية هابيتات (حتى العام 2025)

تركيا: اعتبارًا من شهر يناير، قام 149 سفيرًا شابًا مدربًا موزّعين على 61 محافظة، بتقديم ما مجموعه 445 جلسة تدريبية محلية، وتمكّنوا من الوصول إلى 42,108شابًا في المدارس، والمرافق البلدية، والمراكز الشبابية، والمرافق البلدية، ومحطات هابيتات، ومقاهي ستاربكس، وذلك على امتداد 40 مدن؛ علمًا أن الجلسات الشهرية في مقهى اسطنبول المجتمعي انطلقت في يونيو. بمشاركة خبراء القطاع، حيث نُظِّمت أربع ندوات عبر الإنترنت للتخطيط المهني، وقدّمت دعمًا لـ204 شابات وشبان لمساعدتهم على اكتساب الكفاءات اللازمة لمسيرتهم المهنية.

الأردن: تمكّن 23 سفيرًا مدربًا حديثًا من الوصول إلى أكثر من 2,400 شاب منذ أبريل؛ بالإضافة إلى توفير خدمات سبع ورش عمل مُخصّصة للدعم النفسي والاجتماعي لصالح 201 مشاركًا (نصفهم على الأقل من مجتمعات اللاجئين)، مع 12 ورشة عمل إضافية مخطط لتنفيذها هذا العام. مع التخطيط لتنظيم 12 ورشة خلال العام. كما التقى السفراء بالشباب خلال التدريبات التي أُقيمت في متاجر ستاربكس في المملكة.

مسار ريادة الأعمال (تركيا وأذربيجان وكازاخستان): شارك 428 شابًا في معسكرات تدريبية وفعالية "هاكاثون"؛ وتأهل منها 14 فريقًا إلى "برنامج التسريع الدولي" الذي اختتم بيوم عرض المشاريع في إسطنبول أواخر شهر يوليو الماضي. وفي نهاية يوم العروض ، حصلت الشركات الناشئة الثلاث الفائزة على دعم مالي إجمالي بقيمة 17,500 دولار.

وضمن رؤيتها الطموحة للمستقبل، تعتزم "إنجاز" توسيع نطاق برنامج "مكّني(EmpowerME) ليشمل المغرب والبحرين وقطر، ما يرفع حجم انتشاره من خمس دول إلى ثماني، ويسهم في تطوير آليات التوصيل، واعتماد نماذج التعلّم الهجينة، وتحسين الربط بين المشاركين والمرشدين لضمان توافق المتطوعين بشكل أدق مع احتياجات الطلاب.

وفي السياق ذاته، ستعمل "جمعية هابيتات" على توسيع شبكة السفراء في الأردن لتشمل أكثر من 3500 شاب وشابة بحلول نهاية العام، إلى جانب استكمال تنفيذ 12 ورشة عمل متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، ومواصلة تقديم برامج التعلّم داخل المتاجر في تركيا والأردن، بهدف الحفاظ على معدلات وصول مرتفعة خلال العطلات المدرسية.

وسيتعاون الشركاء معاً على تعميق مفهوم الإدماج وتعزيز المهارات الرقمية والمستدامة، مع الالتزام بالمسار المحدد لبرنامج "مكّني" والمتمثل في تمكين 250 ألف شاب وشابة وتزويدهم بالمهارات المستقبلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ستاربكس في مجموعة الشايع

تعمل شركة ستاربكس® للقهوة، سلسلة المقاهي العالمية ومحمصات القهوة، في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى كعلامة تجارية مرخصة تحت مظلة مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال امتيازات العلامات التجارية. وبصفتها الشركة الرائدة في تحميص وبيع القهوة المتخصصة في المنطقة، تجمع ستاربكس في مجموعة الشايع بسلاسة بين الخبرة العالمية في مجال القهوة والمعرفة المحلية.

