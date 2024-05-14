تعتزم شركة أوربن لينز للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة إميل عبدالله الكويتية للاستثمار، إقامة فندقين في مصر باستثمارات أربعة مليارات جنيه (ما يعادل 85 مليون دولار) بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي العالمية، بحسب بيان صادر عن الشركة يوم الثلاثاء.

يحمل الفندقان اسم العلامة التجارية كراون بلازا، ويضم الفندق الأول 180 غرفة ويقع في القاهرة الجديدة، ويضم الفندق الثاني في العاصمة الإدارية الجديدة 110 غرف، ومن المقرر افتتاح الفندقين الجديدين في عام 2028.

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المصري «نعمل جاهدين على توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الفندقي، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها للوصول إلى 30 مليون سائح».

وتستهدف مصر زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من نحو 14.9 مليون سائح في 2028.

وقال المهندس إميل عبدالله، رئيس مجموعة إميل عبدالله للاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة أوربن لينز للتطوير العقاري «إن قطاع السياحة والضيافة في مصر له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة».

وأضاف «نحن على بأن إقامة الفندقين كراون بلازا القاهرة الجديدة، وكراون بلازا ليفيلز تاور العاصمة الإدارية الجديدة سيسهم بشكل كبير في تعزيز القيمة المضافة للقطاع، من خلال جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم وتقديم خدمات ضيافة استثنائية تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم»

الجدير بالذكر ان اوربن لينز تمتلك خبرة واسعة في مجال التطوير العمراني مستنده لتاريخ مجموعة اميل عبد الله للاستثمارات، التي انطلقت من دولة الكويت منذ اكثر من 35 عام قدمت فيهم مشاريع استثنائية واستطاعت ان تضع بصمتها بجدارة في أسواق العقارات في الكويت، وذلك من خلال تشييد أكثر من 20 برجًا وتنفيذ أكثر من 100 مشروع، وذلك بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والدقة في الوقت والصيانة، وتعكس إنجازات اوربن لينز التي حققتها خلال عامين فقط في مصر عن ريادتها في هذا المجال بأكثر من 5 مشاريع إدارية وسكنية وتجارية تقع في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمحفظة أراضي تتخطي 450 الف متر باستثمارات تصل الى 46 مليار جنيه.

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