بغداد، العراق،أعلنت شركة الربيع للأوراق المالية عن تسجيل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) نمواً بنسبة 8.5% في شهر سبتمبر 2024، نتيجة الأداء القوي للشركات الكبرى المدرجة في مختلف القطاعات. وقد تم دعم هذا النمو من خلال الارتفاع في أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى مثل بنك المنصور، وآسياسيل، والبنك الوطني العراقي، والبنك التجاري العراقي، وبنك بغداد. هذه الشركات أدت إلى تعزيز الأداء الإجمالي للمؤشر. ومع ذلك، شهدت شركة إنتاج البذور العراقية انخفاضاً في سعر سهمها، مما قلل من نسبة النمو الإجمالية للمؤشر في سبتمبر.

وقد سجل مؤشر العائد الإجمالي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) زيادة أعلى بنسبة 9.6%، ويرجع ذلك إلى غياب التأثير المخفض لتوزيعات أرباح شركة بغداد للمشروبات الغازية، والتي بلغت 0.29 دينار للسهم الواحد، مما يعادل عائداً بنسبة 7.0%. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركتا بغداد للمشروبات الغازية والخياطة الحديثة عن توزيعات أرباح في سبتمبر، حيث بلغت توزيعات أرباح شركة الخياطة الحديثة 0.25 دينار للسهم الواحد، مما يعادل عائداً بنسبة 2.8%.

وعلى الرغم من أن إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) انخفض بنسبة 28% مقارنة بشهر أغسطس، ليصل إلى 41.8 مليون دولار في سبتمبر، إلا أن استثناء الصفقات المتقاطعة أظهر زيادة كبيرة في حجم التداول الشهري بنسبة 24%، ليصل إلى 31.9 مليون دولار. وقد حصل القطاع المصرفي على أعلى نسبة من حجم التداول الإجمالي بنسبة 71.6%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 10.8%، وقطاع الصناعة بنسبة 10.3%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.9%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.9%، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 1.4%.

وكان شهر سبتمبر مليئاً بالزيادات الكبيرة في أسعار أسهم العديد من الشركات. فقد شهدت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، حيث ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة بنسبة تزيد عن 5.0%، فيما شهدت 23 شركة زيادة تجاوزت 10%. وقد سجلت شركة الأعمال الهندسية العراقية أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 171.4% خلال شهر سبتمبر، تلتها شركة الكندي للأدوية البيطرية بزيادة بلغت 50.6%..

بالتزامن مع هذه التطورات في سوق الأسهم، شهد شهر سبتمبر توقيع اتفاقية هامة بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، والبنك المركزي العراقي (CBI). تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في القطاع المصرفي، وتقديم خارطة طريق للتمويل المستدام لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى وضع قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) لتحسين التمويل المستدام وتقوية البنية التحتية المالية في العراق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والعراق أن المهمة الدولية بقيادة الولايات المتحدة في العراق ستستمر لمدة 12 شهراً إضافياً، على أن تنتهي في موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025.

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