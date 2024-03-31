الكويت- أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة في قطاع خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2023 محققة أرباح بلغت 26 مليون دينار كويتي وبما يعادل 10.2 فلس للسهم الواحد . وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الرابع بنسبة 21.6% لتصل إلى 77.5 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 343.9 مليون دينار كويتي، بنسبة قدرها 2.2%.

وقد حققت أجيليتي عن عام 2023 صافي ربح قدره 83.6 مليون دينار كويتي، بما يعادل 32.7 فلس للسهم الواحد، بزيادة 22%. كما ارتفعت أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42.4% وبلغت 257.2 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 56.7% وبلغت 1,353 مليون دينار كويتي. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للمعالجة المحاسبية لاستثمار DSV، فإن حصة أجيليتي من توزيعات الأرباح النقدية ل DSVهي فقط ما ينعكس في بيان الدخل الخاص بأجيليتي، ومع ذلك، إذا افترضنا وأخذنا في الاعتبار حصة الشركة التناسبية من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2023، فإن ذلك سيزيد من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بحوالي 90 مليون دينار كويتي.

نظرة عامة على أداء أجيليتي للعام 2023

أوضح السيد/ طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي قائلا: "خلال العام 2023، تمكّنت أجيليتي من تحقيق زخم إيجابي بفضل إنجازاتها الملموسة التي انعكست على الأداء خلال العام 2023، فعلى الرغم من تقلبات الأسواق وتحديات البيئة الاقتصادية، أنهت أجيليتي العام بنمو نسبته 42.4% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعاً بالأداء القوي عبر شركاتها العاملة."

وتابع سلطان: "لقد استفاد قطاع الاستثمار في أجيليتي من الارتفاع العام أسواق الأسهم العالمية ابتداءً من الربع الثالث من العام 2023، ونظراً للأهمية النسبية لهذا القطاع بالنسبة لميزانيتنا العمومية – وعلى وجه الخصوص استثمارنا في DSV - قامت أجيليتي ولحماية قيمة هذا الاستثمار بتوقيع اتفاقيتين للتحوط الممول.

وها نحن دخلنا العام 2024 متفائلين بشأن المستقبل و فرص النمو على المستوى العالمي وفي الكويت، مما يعزز القيمة لمساهمينا وموظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا."

توصية توزيع أرباح لعام 2023

أوصي مجلس إدارة أجيليتي توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، أي ما يعادل 10فلس للسهم الواحد عن العام 2023. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية.

وحول توزيعات الأرباح قال طارق سلطان: " هذه الخطوة تؤكد التزامنا لتحقيق القيمة لمساهمينا، خاصة بعد فترة من التقلبات وعدم اليقين في الأسواق العالمية."

هذه التوصية تأتي تكملة واضافة الى الارباح المرحلية التي أعلنت عنها أجيليتي في 28 مارس 2024 حيث وافق مجلس إدارتها على توزيع أرباح مرحلية على النحو التالي:

أرباح نقدية مرحلية بقيمة 25.5 مليون د.ك. (83 مليون دولار أمريكي) وبما يعادل 10 فلس للسهم الواحد. أرباح عينية مرحلية على المساهمين بما يقارب 800 مليون د.ك. (2.6 مليار دولار أمريكي). وهذه الأرباح العينية عبارة عن اسهم تشكل 49% من رأسمال شركتها التابعة شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي، التي تعمل على ادراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع أن تناقش شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي عند أو بعد الادراج سياستها الخاصة لتوزيع الأرباح خلال عام 2024.

شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة

شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة هي تلك الشركات التي تديرها وتمتلك فيها حصص الأغلبية، والتي يتم تجميع أدائها المالي والإبلاغ عنه من خلال بيان الربح الخاص بأجيليتي. حققت شركاتنا الخاضعة للسيطرة مجتمعة في عام 2023 اجمالي أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 264.2 مليون دينار كويتي وإيرادات بقيمة 1.4 مليار دينار كويتي، بزيادة 35.4% و 56.7% على التوالي مقارنة بالعام 2022. ويتم الإبلاغ عن أداء الشركات التي تسيطر عليها الشركة في إطار ثلاث مجموعات:

خدمات الطيران

حققت شركة مينزيز للطيران إيرادات بلغت 665.8 مليون دينار كويتي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بقيمة 97.8 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 126.5% و135.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتشمل هذه الأرقام الأداء الموحد لشركتي مينزيز للطيران وناشيونال لخدمات الطيران (نـاس) التابعتين لأجيليتي.

على الصعيد العالمي، في ديسمبر 2023، بلغ معدل الرحلات الجوية 95% مما كانت عليه مستويات عام 2019. وتتوقع مينزيز أن تتعافى جميع الأسواق الرئيسية إلى مستويات ما قبل كوفيد خلال عام 2024. وقد نما إجمالي الحركة الجوية -وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي- بنسبة 37% في العام 2023.

وقد سجلت جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها مينزيز للطيران نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بسبب الزيادة في رحلات الركاب. حيث حقق أداء مينزيز في منطقة الأمريكيتين (التي تشمل أمريكا الشمالية والجنوبية) نمواً في الإيرادات مستفيداً من الفوز بعقود في في الأسواق والبلدان المختلفة في هذه المنطقة. وفي أوروبا، شهدت مينزيز نمواً كبيراً و أطلقت عمليات جديدة ناجحة.

أعلنت مينزيز مؤخراً عن فوزها بعقد كبير في إسبانيا (سيتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2024) ويتوقع إحراز تقدم في عمليات جديدة اخرى في عام 2024. وكان أداء أعمال الشحن الخاصة بالشركة جيداً في عام 2023. وفي حين كان التعافي بطيئاً بشكل عام في جميع أنحاء أفريقيا، فإن منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا قد سجلتا نمواً كبيراً.

الخدمات اللوجستية للوقود

نمت إيرادات ترايستار المجمعة خلال لعام 2023 بنسبة 33.3% مقارنة بالعام 2022؛ وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.2%. وقد كان تنوع محفظة خدمات ترايستار هو المحرك الرئيسي لهذا الأداء .

أنهت "ترايستار" عام 2023، بإيرادات تجاوزت 1 مليار دولار أمريكي، و يعزى ذلك الى الاستحواذ عل HG Storage بالاضافة الى النمو في قطاعات تخزين الوقود والنقل البري الذي كان مدعوماً بالعقود الجديدة التي تم الفوز بها. كما أظهر قطاع الشحن البحري للوقود مرونة مستمرة حيث حافظت الأسواق على قوتها طوال العام. ترايستار واثقة من أن زخمها سيستمر في عام 2024.

الشركات الأخرى الخاضعة للسيطرة

أعلنت مجموعة الشركات الأخرى الخاضعة لسيطرة أجيليتي النتائج التي حققتها خلال العام 2023 حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 99.4 مليون دينار كويتي، وبلغت الإيرادات 350.2 مليون دينار كويتي.

الشركات الرئيسية في هذه المجموعة:

أجيليتي للمجمعات اللوجستية

سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية نمواً في الإيرادات بنسبة 7.7% لعام 2023. تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة استراتيجيتها للنمو من خلال زيادة وتحسين ما تملكه وتشغله حالياً من أراض، وتطوير مشاريع جديدة.

شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران (يوباك)

ارتفعت إيرادات شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران (يوباك) لعام 2023 بنسبة 2.6%. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطارات وزيادة وتيرة الرحلات اليومية والمسافرين في مطار الكويت الدولي. وتتوقع (يوباك) نمواً مطرداً في عام 2024.

يوباك هي أحد المستثمرين المشاركين في ريم مول في أبو ظبي، والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم. تم افتتاح المركز التجاري رسمياً للجمهور في فبراير 2023. وحتى الآن، هناك 153 وحدة مؤجرة وتم الالتزام بما يقرب من 72% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير. وتتوقع (يوباك) افتتاح المزيد من المستأجرين لوحداتهم في الأشهر المقبلة. يعتبر مركز ريم مول أول نظام متكامل بالمنطقة لتجارة التجزئة من خلال قنوات بيع متعددة، ويمتاز بقدرات رقمية، وبنظام التجارة الإلكترونية وبخدمات لوجستية متطورة. ريم مول يجمع بين كافة خدمات المستهلك ووسائل البيع بالتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء.

شركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز (GCS)

شركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز هي شركة التحديث الجمركي وعمليات الموانئ التابعة لأجيليتي. نمت ايراداتها خلال عام 2023 بنسبة 5.3% ، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

استثمارات أجيليتي

تمتلك أجيليتي حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها المباشرة في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. في 31 ديسمبر 2023، بلغت القيمة الدفترية لتلك الحصص حوالي 1.5 مليار دينار كويتي. الاستثمار الرئيسي في هذا القطاع هو استثمار شركة دي. أس في. يعتبر استثمار أجيليتي في DSV استثماراً استراتيجياً، وقد قامت الشركة لحماية قيمة هذا الاستثمار بالدخول في اتفاقيات تحوط ممولة متعددة السنوات مع العديد من البنوك، الهدف من هذه الاتفاقيات هو حماية قيمة الاستثمار من تقلبات السوق وبنفس الوقت تتيح لأجيليتي الحصول على تمويل بأقل فائدة.

ملخص أداء أجيليتي للسنة المالية 2023

بلغ صافي أرباح أجيليتي 83.6 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 22.8 %، وبما يعادل 32.7 فلس للسهم الواحد

ارتفعت أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42.4% لتصل الى 257.2 مليون دينار كويتي

ارتفعت إيرادات أجيليتي 56.7% الى 1,353 مليون دينار كويتي، وشهدت صافي الإيرادات زيادة بنسبة 72.8%.

تتمتع أجيليتي بمركز مالي جيد مع أصول بقيمة 3.7 مليار دينار كويتي. وبلغ صافي الدين 888.4 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2023 (باستثناء الالتزامات الإيجارية). وقد سجل التدفق النقدي التشغيلي مبلغ وقدره 221.3 مليون دينار كويتي عن العام 2023 بزيادة بلغت 121.2%.

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظفاً، وهي شركة مستثمرة تمتلك وتدير العديد من الشركات، أجيليتي شركة متخصصة تعمل بشكل مستمر على تنمية وتوسعة نطاق شركاتها. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن اليوم أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة (يـوبــاك). والشركات الأخرى التي تمتلكها أجيليتي متخصصة في رقمنة الجمارك وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، والخدمات الحكومية والدفاع، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وفي تمكين المجتمعات، ولديها محفظة آخذة بالنمو تتكون من حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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