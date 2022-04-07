ارتفاع إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2021 بنسبة 9.9٪ مقارنة بعام 2020

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة- عقدت مجموعة أغذية (ش.م.ع.)، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اجتماعها السنوي السابع عشر افتراضياً، وذلك يوم الخميس الموافق ٧ أبريل 2202. وخلال هذا الاجتماع، وافق المساهمون على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8.25%، أي ما يعادل 8.25 فلساً للسهم تماشياً مع سياسة المجموعة بتوزيع أرباح نصف سنوية، لترتفع إجمالي الأرباح الموزعة لهذا العام إلى 130.6 مليون درهم إماراتي بنسبة 9.9٪ مقارنة بعام 2020 مقابل 118.8 مليون درهم إماراتي التي تم توزيعها في عام 2020

ووافق المساهمون على قرار تعيين السيدة/ شرميلا جنيفر مورات عضوًا في مجلس الإدارة بدلاً من السيّد/ سيف الدين روباوالا الذي استقال من منصبه في عضوية المجلس ليتفرغ بشكل كامل لإدارة سلسلة محلات لولو. ومن بين القرارات الأخرى التي قدمها مجلس الإدارة، وحظيت بموافقة المساهمين؛ تقرير المجلس والمكافآت الخاصة بأعضائه، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنصرمة 2021. وعلاوة على ذلك، فقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية للعام ذاته، واتخاذ قرار بشأن تعيين "ديلويت" بصفة مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2202.

وكشفت مجموعة أغذية مؤخرًا عن أن صافي إيرادات المجموعة بلغ 3.07 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو 49% على أساس سنوي معززه بالاستحواذ والإدماج المالي لكل من شركة الفوعة للتمور، وشركة مخبز وحلويات الفيصل، وشركة النبيل للصناعات الغذائية، وشركة أطياب. بلغت نسبة مساهمة قسم اللحوم المبردة والمجمدة 21%، وقسم الوجبات الخفيفة 18%، وقسم المياه/المشروبات والمواد الغذائية الأخرى 31%، في حين ساهم قسم الأعمال الزراعية بنسبة 30% من إجمالي إيرادات المجموعة للعام 2021.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: " كان عام 2021 من الأعوام التي شهدت تحولات هائلة بالنسبة لمجموعة "أغذية" حيث أعلنت المجموعة عن استراتيجية النمو الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025. و على الرغم من التقلبات المستمرة في الأسواق والظروف الاقتصادية الحالية التي فرضت علينا تحديات جمّة، فقد واصلنا مسيرتنا بشكل منضبط ومدروس وهو ما أسفر عن تحقيق نمو تجاري واتساع نطاق أعمالنا جغرافيًا فضلاً عن زيادة أعداد القوة العاملة. لقد تمكنّا من إرساء أسس قاعدة أعمال تتسم بالقوة والتطور والاستدامة تتيح لنا الانطلاق نحو أسواق جديدة وتوفير منتجات فائقة الجودة لأعداد متزايدة من العملاء”

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: " خلال عام 2022 كانت استراتيجية الاندماج في "مجموعة أغذية" أساسية في تحقيق أفضل قيمة لكل من أصحاب المصلحة والمساهمين على مستوى المجموعة، حيث ساهمت عمليات دمج أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها في ارتفاع الإيرادات وتحسين مستويات الربحية.

ونتوقع في العام القادم بعد وضع الركائز الأربع لنموذج التشغيل في مجموعتنا بأن يشارك كل منها بنسبة 25% في الأعمال التجارية، مع تحقيق هدفنا المتمثل في رفع إيرادات المجموعة من المنتجات التي تعتمد على المستهلكين إلى 75% إجمالي إيرادات المجموعة.

وسيكون عام 2022 هو العام الذي نجني فيه ثمار عمليات الاستحواذ التي أتممناها بما يتماشى مع استراتيجية عام 2025، ووفقاً للاستراتيجية أيضاً فقد وضعنا أسساً تهدف إلى تحويل المجموعة نحو الاعتماد على المزيد من الأعمال التي تتخذ من المستهلك محوراً أساسياً لها، والتي نتوقع أن يكون لها تأثير قوي على أدائنا خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة. وسيعتمد النجاح على القيمة التي نضيفها حيث نواصل جميعاً تنفيذ الاستراتيجية ونواصل بناء مكانة "مجموعة أغذية" باعتبارها شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وعلى صعيد الأداء المالي :

· سجل قسم الأعمال الاستهلاكية نمواً قوياً ليساهم بنسبة 70% من إجمالي إيرادات المجموعة، حيث زادت مساهمته في الإيرادات بنسبة 15% مقارنة بعام 2020.

o بلغت إيرادات قسم اللحوم والمنتجات المبردة والمجمدة 656 مليون درهم إماراتي وقسم الوجبات الخفيفة 540 مليون درهم إماراتي، نتيجة إضافة أربع شركات جديدة إلى محفظة الأعمال المتنامية لمجموعة أغذية.

o سجّل قسم المياه والمشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى إيرادات بلغت 941 مليون درهم. وواصل قطاع المياه المعبأة - والذي يشمل "مياه العين" و"البيان" و"فوس" و"ألبين" - إظهار المزيد من المرونة، وتمكن من الحفاظ على ريادته في السوق الإماراتية خلال عام 2021، سواء من حيث الحجم الذي بلغ 26% والقيمة السوقية التي بلغت 23%

· بقيت إيرادات قسم الأعمال الزراعية ثابتة عند مستوياتها بقيمة 931 مليون درهم في عام 2021 مقارنة بعام 2020، والذي شهد طلب شراء لمرة واحدة من برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من عام 2020. وفيما يخص الربحية، استمر التضخم العالمي في أسعار الحبوب وتكاليف الشحن بالتأثير على ربحية القسم والتي كنا نعالجها من خلال الكفاءات التشغيلية وتعديلات الأسعار.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.4 مليار درهم إماراتي بنهاية 31 ديسمبر 2021 مقابل 3.1 مليار درهم إماراتي في عام 2020، بعد دمج أصول الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها ضمن أعمال المجموعة. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة 2.8 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2021 مقابل 1.9 مليار درهم إماراتي في عام 2020.

يمكن الوصول إلى البيانات المالية للمجموعة، والاطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على العنوان: www.adx.ae، وموقع أغذية الإلكتروني: www.agthia.com.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية .وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 8,200 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي")؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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