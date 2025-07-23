بلغ صافي موجودات التمويل 112.1 مليار ريال، و مجموع ودائع العملاء 110.7 مليار ريال، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 3.4% و 1.6% على التوالي

نسبة التكلفة إلى الدخل 28.3%

معدل كفاية رأس المال 25.9%

الدوحة، قطر، أعلن بنك الريان ش.م.ع.ق اليوم، عن نتائجه المالية المجمعة للنصف الأول من العام 2025 والمُنتهي في 30 يونيو 2025 بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 821 مليون ريال قطري.

تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: "نواصل تحقيق أداء قوي في مختلف عملياتنا داخل قطر وخارجها، حيث بلغ إجمالي أصول المجموعة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 176 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.8% بالمقارنة مع 30 يونيو 2024. خلال النصف الأول من العام الحالي، نمت موجودات التمويل بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بسبب الطلب المستمر من عملاء الشركات والأفراد. كما ارتفعت الاستثمارات المالية بنسبة 26% على أساس سنوي، ما يعكس تركيزنا المستمر على الأصول التي تولّد القيمة. نحن فخورون أيضًا بالحصول على تقدير متميز لقيادتنا وابتكارنا. حصل البنك في الربع الثاني على جائزتي “أفضل بنك إسلامي في قطر لعام 2025” و“أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025” من قبل International Banker. هذه الجوائز تؤكد مكانتنا الرائدة في السوق وتبرز التزامنا الثابت بالتميز الرقمي والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمركّزة على العميل."

من جهته، قال السيد عمر عبدالرزاق العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة:" يسعدني أن أعلن أن المجموعة قد سجلت صافي ربح قدره 821 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تعكس هذه النتيجة القوية أساسياتنا المتينة وتركيزنا المستمر على النمو المستدام. حافظ معدل التكلفة إلى الدخل على مستويات سليمة بلغت 28.3%، وذلك على الرغم من التوسع المستمر في استراتيجية التحول الرقمي والالكتروني. ويعكس ذلك التزامنا بالانضباط في التكاليف التشغيلية، مع الاستمرار في دفع الابتكار عبر البنك. في مايو 2025، نجح بنك الريان في إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات وفقا لمعيار RegS، وتم الاكتتاب فيها بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وقوة البنك المالية وجودته الائتمانية، المدعومة بجودة الأصول والسيولة ورأس المال.

تستمر استراتيجيتنا في التركيز على بناء مؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، جاهزة للمستقبل، ومركّزة على العميل، وتقدم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة."

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