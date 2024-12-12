[الرياض - المملكة العربية السعودية] – أعلنت "كود 81" CODE81، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا، عن افتتاح مكتبها في الرياض، مما يمثل خطوة استراتيجية بارزة بعد انفصالها الاستراتيجي عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة (GBS). وتسمح هذه الخطوة لشركة "كود 81" التركيز على تقديم حلول التحول الرقمي المتقدمة، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية، بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف"رؤية السعودية 2030".

سيمكن انفصال شركة 'كود 81' من تركيز جهودها على تقديم حلول تقنية متقدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المملكة الفريدة. وستعتمد في ذلك على إرث خبرتها التي اكتسبتها طوال فترة ارتباطها بشركة حلول أعمال الخليج المحدودة، وستجمع بين القدرات المبتكرة في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات منخفضة الكود والأتمتة، إلى جانب توظيفها نهجاً محلياً لخدمة القطاعين العام والخاص في المملكة بشكل فعال.

يمثل مكتب الرياض توسعاً مادياً وتحولاً استراتيجياً يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات في المملكة. وتهدف "كود 81" إلى تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهداف التحول الرقمي، والحفاظ على القدرة التنافسية في السوق العالمي الذي يتطور بوتيرة سريعة، وذلك من خلال اعتمادها على التقنيات الناشئة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال نادر باسلار، المدير العام لشركة "كود 81": "إن انفصالنا عن شركة حلول أعمال الخليج المحدودة، وافتتاح مكتبنا في الرياض يعكسان ثقتنا في الإمكانات الواعدة للنمو والتطوير في المملكة. من خلال التركيز على السوق السعودي، نسعى لتقديم حلول رقمية عالمية المستوى وخلق فرص قيمة للمواهب المحلية. هذا التوسع يعزز التزامنا برؤية السعودية 2030 ودعم تحول المملكة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار".

ويمثل مكتب "كود 81" في الرياض أيضاً التزاماً بالاستثمار في المواهب المحلية، والمساهمة في جهود التوطين في المملكة. أبرمت الشركة شراكات مع جامعات سعودية رائدة لسد الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، وتوفير فرص تدريب وتوظيف تدعم تنمية الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتساهم "كود 81" بنشاط في تنويع اقتصاد المملكة وريادتها في الاقتصاد الرقمي، من خلال رعاية الجيل القادم من المتخصصين السعوديين في مجال التكنولوجيا.

رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة في المنطقة، سيمكنها هذا التوسع من تعزيز حضورها وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات السوق السعودي.

نبذة عن "كود 81"

تأسست "كود 81" CODE81 في العام 2024 كإحدى الشركات التابعة لمجموعة غباش، متخصصة في تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، تطوير التطبيقات منخفضة البرمجة، الأتمتة، والخدمات السحابية، بهدف تمكين الأفراد والشركات من تحقيق النجاح المستدام.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة code81.com، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@code81.com. ويمكن أيضاً متابعة الشركة عبر صفحتها على لينكدين.

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