المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة ويضم 1026 وحدة سكنية متنوعة باستثمارات تصل إلى 14.8 مليار جنيه

وحدة سكنية متنوعة باستثمارات تصل إلى 14.8 مليار جنيه سعد الوزان : المشروع يعكس الخبرة الطويلة والامكانيات الكبيرة لشركة تعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري والعمل يسير طبقا لجداول التنفيذ وما يتحقق على أرض الواقع يفوق كافة التوقعات

تأكيداً للجدية والالتزام، وقبل المواعيد المقررة في جداول التنفيذ نجحت شركة تعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري عن الانتهاء من 80% من انشاءات المرحلة الأولى مشروعها المتميز «أزاد ڤيوز»، المقام على مساحة حوالي 84 ألف متر مربع في موقع متميز في قلب مدينة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بجوار الجامعة الأمريكية، على بعد 15 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، و40 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل إلى 14.8 مليار جنيه. وقد جاء «أزاد ڤيوز»، كخطوة ثانية لمشروع "آزاد" الذي حقق نجاحاً مذهلاُ، ويضم 530 وحدة و400 عائلة تعيش بالفعل في مجتمع مزدهر، فضلاً عن احتوائه على مجمع أعمال على أعلى مستوى من التميز، ليمثل المشروع في مرحلتيه نقلة نوعية في مفاهيم الفخامة والخصوصية، ويوفر كل مفردات الحياة العصرية في مجتمع سكني متكامل ينبض بالحياة.

جاءت عملية الانتهاء من 80% من انشاءات المرحلة الأولى لمشروع «أزاد ڤيوز» في وقت قياسي يفوق كافة التوقعات، وذلك رغم كل التحديات الكبيرة التي شهدها العالم والمنطقة، ليعكس ذلك ريادة شركة تعمير وجديتها والتزامها الكامل بالفلسفة الراسخة التي لا تحيد عنها في كل أعمالها وهي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم في كافة مشروعاتها، وطبقاً لاستراتيجيتها الواضحة التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقة العملاء والحفاظ عليها، وذلك من خلال الحرص على الإسراع بعمليات التنفيذ والبناء والالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة للمرحلة الحالية، وكذلك التسليم قبل المواعيد المحددة في بعض الحالات، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الاستثمارية لوحدات المشروع الفريد من نوعه، والمقرر تسليمه في 2025.

وأعرب السيد/ سعد الوزان رئيس مجلس إدارة شركة تعمير عن فخره بالمشروع الذي جاء ليعكس الخبرة الطويلة والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة تعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري، باعتبارها أقدم مطور للمجتمعات السكنية في مصر بأكثر من 70 عاماً من الخبرة في بناء وتطوير المجتمعات السكنية العصرية. وقال: إن العمل في المشروع يسير بمعدلات تفوق جداول التنفيذ المقررة، وان ما يتحقق على أرض الواقع يفوق كافة التوقعات، فلا يمر يوم دون أن تتغير الصورة داخل المكان، وذلك نتيجة طبيعية للجهود المبذولة من كافة العاملين في مشروع «أزاد ڤيوز» السكني المتميز، لتتصدر شركة تعمير قائمة الشركات الحريصة على الانتهاء من مشروعاتها قبل مواعيد التسليم المقررة.

وأضاف: "تضمنت عمليات البناء في هذه المرحلة من مشروع «أزاد ڤيوز» المتميز القيام بإنهاء أعمال الخرسانات، و70% من أعمال تشطيبات المباني، بمعدلات تنفيذ أسرع من المعتاد، وجارى العمل على الـ Landscape وشبكات البنية التحتية ، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح أصحاب الخبرة والكفاءة، والتي تمتلك سجلاً حافلاً من الانجازات في مجالات تصميم وبناء وإدارة المشروعات السكنية الكبرى منهم شركة ياسر البلتاجي للاستشارات الهندسية “YBA” والتي تولت تصميم المشروع، وشركة شركة المهندسون الاستشاريون العرب ACE (محرم – باخوم) استشاري المشروع ، وشركة Atrium لإدارة المشروعات (APM) التي تتولى إدارة المشروع، والذي يضم 1026 وحدة، وتشمل مجموعة متنوعة من الشقق السكنية المميزة ووحدات الرووف والأستوديو والبنتهاوس، لتناسب جميع الاحتياجات وتلبي كافة التطلعات، والتي تم تصميمها بنظام G + 4، بالإضافة إلى وجود جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض.

وأكد أن مشروع “أزاد ڤيوز” يتميز بتصميماته المعمارية المبتكرة التي تمنح جميع الوحدات اطلالة رائعة على المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية والمائية، كما تم تصميم الطرق كافة الطرق لتلبي كافة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير حالة من الأمان الكامل الآمن لهواة المشي حيث يمكن لسكان المشروع السير في الممشى الذي يصل بين “أزاد ڤيوز” و “أزاد 1” ومبنى الخدمات دون الحاجة للتقاطع مع حركة سير السيارات، إضافة إلى الكثير من الخدمات المتميزة، ليُمثل نقلة نوعية في مفاهيم السكن التقليدية، فهو مجتمع عصري متكامل فريد من نوعه في قلب القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة التعمير والاستشارات الهندسية "تعمير" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. والحريصة على الالتزام بتسليم كافة مشروعاتها طبقاً لمواعيد التسليم المقررة، وذلك منذ بداية عملها في السوق المصري منذ عام 1954 وقد قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بتنفيذ وتسليم عدد وحدات يتعدى 27,000 وحدة سكنية وتجارية. وقد خططت الشركة ونفذت العشرات من المشاريع التي تمثل علامات فارقة Land Marks في جمهورية مصر .

منها على سبيل المثال، حي المعادي - دجلة، حي المعمورة في اسكندرية، إسكان الميريلاند -مصر الجديدة، مساكن شيراتون -مصر الجديدة، حي السفارات- مدينة نصر، نادي الشمس -مصر الجديدة، المبني الاجتماعي للنادي الأهلي بالجزيرة، فندق المريديان - جاردن سيتي، فندق فلسطين – اسكندرية، فندق اوبروي – موفمبيك حاليا -أسوان، مبني وزرارة الصناعة -جاردن سيتي، مبني مجلس الدولة في الجيزة وغيرها من عشرات المباني والمشروعات العمرانية التي تعتبر مشروعات أيقونية في جمهورية مصر.

وأحدث مشروعات الشركة هو مشروعها السكني أزاد في التجمع الخامس الملاصق للجامعة الامريكية الذي تم الانتهاء منه وتسليمه العام الماضي، مشروع أزاد فيوز ومشروع Business Lounge

-انتهى-

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