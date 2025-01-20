تسهم المسرعة بدعم رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب

الرياض، المملكة العربية السعودية– تستقبل مسرعة الألعاب الجديدة "Exel By Merak"، والممولة من صندوق "ميراك كابيتال" للألعاب بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، طلبات التقديم للدفعة الأولى من البرنامج. تهدف المسرعة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الألعاب من خلال توفير الموارد الأساسية والإرشاد والاستثمار اللازم لتعزيز مشاريعهم والمساهمة في تطوير قطاع الألعاب العالمي.

وتأتي المسرعة ضمن صندوق "ميراك" للألعاب، وهي مبادرة استراتيجية مدعومة من صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تعزيز منظومة الألعاب في المملكة العربية السعودية. وتم تصميم البرنامج لدعم رواد الأعمال المستقبليين في مجال الألعاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتطوير المملكة كمركز عالمي للابتكار والألعاب.

وفي ظل التوقعات بوصول قيمة سوق الألعاب العالمي إلى أكثر من 200 مليار دولار، والنمو المتسارع للمملكة العربية السعودية كوجهة رائدة للابتكار في مجال الألعاب، يوفر برنامج Exel by Merak للشركات الناشئة فرصة فريدة لتطوير منتجاتها، وتوسيع نطاق أعمالها، واكتشاف فرص استثمارية واعدة من خلال برنامج مُنظَّم ومبني على أسس استراتيجية.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال: "تؤكد رعاية صندوق التنمية الوطني لصندوق ميراك للألعاب التزام المملكة العربية السعودية بتنمية منظومة ألعاب عالمية المستوى. ويُجسّد Exel by Merak هذه الرؤية، من خلال تزويد الشركات الناشئة بالدعم والموارد والإرشاد والاستثمار اللازم لتحقيق النجاح على نطاق عالمي."

ومن جانبه، قال فيصل السدراني، نائب الرئيس وقائد Exel by Merak: " يشهد قطاع الألعاب في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، وتأتي Exel by Merak لدعم هذا النمو. تتمثل مهمتنا في تمكين رواد الأعمال في مجال الألعاب لتأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة، بالإضافة إلى ربطهم بشبكة واسعة من الخبراء على المستويين المحلي والعالمي."

الجدير بالذكر أن عملية التقديم تتميز بالتنافسية، حيث تستهدف الشركات الناشئة ذات الأفكار المبتكرة وإمكانات النمو العالية. سيحصل المشاركون المختارون على استثمار أولي عبر عملية اختيار الشركات المشاركة، مما يتيح لهم بدء مشاريعهم، مع إمكانية الحصول على استثمار إضافي بناءً على مستوى التقدم. كما سيستفيد المشاركون من برنامج إرشاد مكثف عبر جلسات أسبوعية مع خبراء متخصصين في صناعة الألعاب، إلى جانب دعم مستمر من المرشدين المقيمين. علاوة على ذلك، سيتم توفير موارد مُخصَّصة لدعم تطوير الألعاب واستراتيجية الأعمال وجهود التوسع، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وقادة المجال والشركاء العالميين لتعزيز التعاون والنمو.

وينطلق برنامج المسرعة بمعسكر تدريبي افتراضي لمدة أسبوعين يهدف إلى تطوير استراتيجيات الأعمال، يليه مرحلة مسرعة تمتد إلى 16 أسبوعًا تُركّز على التوسع وتطوير نماذج العمل وجذب الاستثمارات. ويختتم البرنامج بيوم العرض الختامي، حيث ستعرض الشركات الناشئة مشاريعها أمام المستثمرين المحتملين والشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع، مما يمهد الطريق لفرص واعدة.

يذكر بإن المسرعة تبحث بشكل فعال عن شركات ناشئة ذات أفكار مبتكرة في مجال الألعاب، وإمكانات نمو كبيرة، ورؤية واضحة لتحقيق أثر ملموس في صناعة الألعاب. سواء كانت في مراحل التطوير المبكرة أو على وشك التوسع، توفر مسرعة Exel للألعاب الأدوات والإرشاد وفرص الاستثمار اللازمة لتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ناجحة. باب التقديم مفتوح الآن وسيتم قبول الطلبات حتى 16 فبراير 2025 للانضمام إلى الدفعة الأولى.

نبذة عن ميراك كابيتال

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص الواعدة في قطاع التقنية عبر مراحل نمو مختلفة وقطاعات متعددة. وترتكز ميراك كابيتال على قاعدة قوية من البحث والرؤى العميقة في مجال التقنية، ما يمكنها من البقاء في طليعة التوجهات التقنية لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تنسجم مع مختلف مراحل التبني في عدة قطاعات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تهدف الشركة الى إقامة شراكات مع قادة التحول التقني ودخول أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو والتطوير، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الابتكار وروح المبادرة هما الدعائم الأساسية لبناء مستقبلنا.

نبذة عن Exel by Merak

Exel by Merak هي شركة رائدة في مجال الابتكار، تدفع عجلة الابتكار من خلال برامج التسريع والابتكار الرقمي. وتهدف Exel، بصفتها شركة تابعة لميراك كابيتال، إلى إحداث ثورة في صناعة الألعاب من خلال إطلاق أربعة مسرعات استثمارية مدعومة بتمويل من صندوق ميراك للألعاب، مما يمكّن شركات تطوير الألعاب الناشئة في المراحل المبكرة من الازدهار والنمو عالمياً. يقدم برنامج مسرعة الأعمال نهجًا شاملاً لدعم الشركات الناشئة من خلال استهداف استوديوهات تطوير الألعاب، وتقنيات الألعاب، ومنصات النشر، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالألعاب.

ملتزمة ببناء نظام بيئي مزدهر للألعاب في المملكة العربية السعودية، توفر Exel by Merak التوجيه من خبراء عالميين، وخدمات الدعم من خبراء صناعة الألعاب، والوصول إلى شبكة قوية، لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام، ودفع الابتكار والإبداع لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للتميز في مجال الألعاب.

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