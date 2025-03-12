الدوحة، قطر: احتفلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، والرائدة في نقل الغاز الطبيعي المسال، ببدء تصنيع 8 ناقلات غاز طبيعي مسال جديدة في حوض بناء السفن في "هانوا أوشن" في جمهورية كوريا. تأتي هذه السفن ضمن المشروع التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات النقل البحري المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي المسال.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في "ناقلات" و"هانوا أوشن" والمؤسسات المالية الدولية، حيث شهدوا إطلاق إشارة البدء لمرحلة تصنيع هذه السفن المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة "ناقلات"، والتي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب. وسيتم تأجير هذه السفن للشركات التابعة لـ "قطر للطاقة" بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة "ناقلات"، قائلاً: "نعتز بتحقيق هذا التعاون مع قطر للطاقة و"هانوا أوشن"، حيث يمثل بدء التصنيع لحظة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم رؤية قطر من خلال أسطول عالمي لنقل الغاز الطبيعي المسال. تتميز هذه السفن بأحدث التقنيات المتطورة، مما يضمن كفاءة تشغيلية محسنة وموثوقية أعلى مع الالتزام بتطبيق المعايير البيئية العالمية. بينما نواصل تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياَ في قطاع الشحن والخدمات البحرية، نبقى ملتزمين بالتركيز على التميز في الأداء."

وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" قد وقعت عدداً من الاتفاقيات مع "قطر للطاقة" في فبراير 2024 لتأجير وتشغيل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي لتكون المالك والمشغِّل لهذه السفن الحديثة، مما يعزز مكانة "ناقلات" كشركة عالمية رائدة في مجال شحن الغاز الطبيعي المسال.

تتميز الناقلات الجديدة بتصاميمها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة التي تعكس التزام "ناقلات" بتطبيق أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب التوجه نحو استدامة بيئية أكثر كفاءة. ويُعَد هذا الإنجاز خطوة محورية في تعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال وترسيخ مكانتها الرائدة في هذا المجال.

نبذة عن شركة "ناقلات"

"ناقلات" هي شركة مساهمة قطرية عامة تم إدراجها في بورصة قطر في عام 2005. وكشركة رائدة في مجال شحن الطاقة والصناعات البحرية، تشكل "ناقلات" حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. يُعد أسطولها واحدًا من أكبر الأساطيل من نوعه في العالم؛ إذ يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال بالإضافة إلى سفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الغازية. وتقوم شركة "ناقلات" بإصلاح السفن وبناء وتصنيع القطع البحرية في المنشآت الصناعية في حوض إرحمه بن جابر الجلاهمة في مدينة رأس لفان الصناعية من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين؛ هما: أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، كما تقدم "ناقلات" مجموعة متكاملة من خدمات الدعم اللوجستي البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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