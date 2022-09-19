دكتور عبد الحميد الوزير: «جمعية مطوري القاهرة الجديدة» تبنت مبادرة تغيير اسم منطقة «بيت الوطن» ل «ربوة التجمع»



الوزير: تغيير الاسم يجذب العديد من المطورين لمنطقة ربوة التجمع .. والمنطقة تضم 150 مطور حاليا



حصلت شركة أرابيسك للتطوير العقارى على 8 قطع أراضى بمنطقة ربوة التجمع والتى كان يطلق عليها منطقة بيت الوطن سابقا، حيث تقدمت جمعية مطوري القاهرة الجديدة بمبادرة لتغيير اسم منطقة بيت الوطن إلى ربوة التجمع.



وقال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة إن استثمارات ال 8 قطع أراضى تقدر ب 150 مليون جنيه، من إجمالى 300 مليون جنيه استثمارات الشركة لمشروعاتها المختلفة بالمنطقة.



واضاف ان الشركة تطرح مشروعاتها الجديدة بمنطقة ربوة التجمع خلال أيام، بمناطق مختلفة ومنها الحى الاول والثانى والرابع والخامس، حيث تقدم مساحات متنوعة للوحدات السكنية لهذه المشروعات.



وتوقع زيادة سعرية لأسعار الوحدات السكنية بمنطقة ربوة التجمع، مشيرا إلى أن الحد الأدنى المتوقع لسعر المتر بالمنطقة 9 آلاف جنيه، مقارنة ب 7.5 الف جنيه خلال الفترة الحالية.



وأكد أن منطقة ربوة التجمع تجذب العديد من المطورين خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد بها ما يقرب من 150 مطور عقارى خلال الفترة الحالية، والمتوقع زيادتهم خلال الفترة المقبلة.

وتعد منطقة ربوة التجمع «بيت الوطن سابقا» تضم حوالي 13504 قطعة، وفقا لتقارير أصدرتها وزارة الاسكان، موزعة علي 8 أحياء منها حوالي 6322 قطعة تم تخصيصها لمنطقة ربوة التجمع و 2684 قطعة اخري تم تخصيصها للاراضي الاكثر تميزا وهناك 1323 قطعة بالحي الاول، اما عن الحي الثاني فيضم 2291 قطعة وبالنسبة للحي الثالث يوجد بها 1567 وعن الحي الرابع فيوجد حوالي 2149 قطعه و الحي الخامس يضم 1973 قطعه، اما عن الحي السادس فيضم حوالي 1598 قطعه، وبخصوص الحي السابع يضم حوالي 1463 قطعه، واخيرا عن الحي الثامن حوالي 1230 قطعة.

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