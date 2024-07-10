ضخت مجموعة السعودية ممثلة في "السعودية" وطيران أديل 8 رحلات إضافية يومية من كل من جدة والرياض والدمام إلى أبها، ويأتي ذلك في إطار حرصها على دعم السياحة الداخلية وتفعيلاً لشراكتها مع الهيئة السعودية للسياحة بما يخدم إبراز المنطقة كوجهة سياحية مميزة ضمن "موسم عسير" و"صيف السعودية" لجذب الزوّار إليها.

وزادت "السعودية" رحلاتها اليومية من 14 رحلة يومياً إلى 19 رحلة بنسبة زيادة 35.71% بينما ارتفعت رحلات طيران أديل من 14 رحلة يومياً إلى 17 رحلة بنسبة زيادة 21.42%، فيما يتم التشغيل بأسطول حديث يبلغ 176 طائرة.

وتسعى مجموعة السعودية من خلال عصرها الجديد إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتمكين البرامج السياحية التي تجلب العالم إلى المملكة عبر زيادة أطر الشراكة مع البرامج الوطنية الداعمة للسياحة وكذلك من خلال زيادة الرحلات والسعة المقعدية التي تتواكب مع حجم الطلب.

نبذة عن مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 12 شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

المكتب الإعلامي:

المقر الرئيسي للخطوط السعودية

جدة 21231، المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: mediacenter@saudia.com

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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