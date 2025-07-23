أعلنت شركة "هت 8" (المدرجة في بورصتَي ناسداك وتورونتو تحت الرمز: HUT)، وهي منصة بنية تحتية متكاملة تجمع بين الطاقة والتقنيات الرقمية والحوسبة واسعة النطاق لتلبية احتياجات الجيل الجديد من حالات الاستخدام كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تعدين البيتكوين والحوسبة عالية الأداء، أن شركتها التابعة "هت 8 للاستثمار المحدودة" قد حصلت على ترخيص تجاري من مركز دبي المالي العالمي. هذا الترخيص يتيح للشركة تنفيذ استثماراتها الخاصة وبعض الأنشطة التجارية غير المالية، وذلك ضمن إطار قانوني وتنظيمي يرتكز إلى أعلى المعايير الدولية ومبادئ القانون العام.

ويُشكّل هذا التطوّر محطة محورية في مسار التوسّع الهيكلي لاستراتيجية "هت 8" الرأسمالية، إذ يرتقي بقدرتها على توظيف احتياطياتها من البيتكوين ضِمن استراتيجيات مُحكمة في سوق المشتقات المالية. ومن المرتقب أن يُفضي هذا الترخيص إلى توسيع شبكة التعاملات مع المؤسسات المالية، والحدّ من معوّقات التداول، وخفض تكاليف المعاملات. وكانت "هت 8" قد حققت خلال العام المالي 2024 صافي إيرادات تجاوز 20 مليون دولار أمريكي من أقساط عقود خيار الشراء المُغطاة المرتبطة باحتياطياتها من البيتكوين. ومن خلال ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي، تتطلع "هت 8" إلى الاستفادة من مزايا عديدة تدعم التوسع المستدام لبرنامجها المتطور لإدارة الخزينة، ومن أبرزها:

الوصول المباشر إلى أسواق المشتقات العالمية: تمكين "هت 8" من تنفيذ معاملاتها مباشرةً على المنصات المؤسسية، والحدّ من الاعتماد على وسطاء التداول خارج المنصات الرسمية وما يستتبعه من تكاليف إضافية مقارنةً بالتسعير الفوري.

تمكين "هت 8" من تنفيذ معاملاتها مباشرةً على المنصات المؤسسية، والحدّ من الاعتماد على وسطاء التداول خارج المنصات الرسمية وما يستتبعه من تكاليف إضافية مقارنةً بالتسعير الفوري. توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والأطراف المؤسسية النظيرة: فتح آفاق جديدة للتعامل مع صنّاع السوق العالميين، والاستفادة من أدوات مالية أكثر تطوراً، ما يعزّز الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركة.

فتح آفاق جديدة للتعامل مع صنّاع السوق العالميين، والاستفادة من أدوات مالية أكثر تطوراً، ما يعزّز الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركة. مرونة أكبر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات المُحكمة: بفضل البيئة التنظيمية المتطورة التي يوفّرها الترخيص، بات بإمكان "هت 8" بلورة وإدارة استراتيجيات عائد متقدّمة ما كان لها تحقيقها دون هذا الترخيص.

بفضل البيئة التنظيمية المتطورة التي يوفّرها الترخيص، بات بإمكان "هت 8" بلورة وإدارة استراتيجيات عائد متقدّمة ما كان لها تحقيقها دون هذا الترخيص. بيئة تنظيمية داعمة ضمن إطار القانون العام: توفّر دبي إطاراً قانونياً وتنظيمياً راسخاً لأنشطة الأصول الرقمية المؤسسية، بما يعزّز من قابلية إنفاذ الالتزامات، ويكفل وضوحاً تشريعياً، ويُرسّخ المواءمة التنظيمية عبر الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، صرّح "آشر غنوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "هت 8"، قائلاً: "إننا على ثقة بأن حصولنا على ترخيص مركز دبي المالي العالمي يُعزّز قدرتنا على تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين من خلال استراتيجيتنا الرأسمالية المتكاملة". وأضاف "إنّ ذلك سيتيح لنا تنفيذ تعاملاتنا مباشرةً في أسواق المشتقات العالمية، وخفض تكاليف التداول، وتوسيع نطاق تعاملاتنا في المنتجات المؤسسية". واختتم "آشر غنوت" حديثه قائلاً: "في ظل بيئة تنظيمية تدعم استراتيجيات الأصول الرقمية المُحكمة، نؤمن بقدرتنا على إدارة احتياطياتنا من البيتكوين بكفاءة أعلى، والتحكم بالمخاطر بدقة أكبر، وتعظيم العائد من خلال إدارة تتسم بالانضباط والنهج الاستباقي".

نبذة عن "هت 8"

تُعد شركة "هت 8" منصة بنية تحتية متكاملة تجمع بين الطاقة والتقنيات الرقمية والحوسبة واسعة النطاق لتلبية احتياجات الجيل الجديد من حالات الاستخدام كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تعدين البيتكوين والحوسبة عالية الأداء. تنتهج الشركة مقاربة ترتكز على الطاقة كمحور رئيس، وتعتمد الابتكار لتطوير وتشغيل وتسويق البنية التحتية الحيوية التي تُشكّل الأساس للتقنيات الرائدة في عالم اليوم والمستقبل. توفّر منصتنا طاقة إنتاجية تبلغ 1,020 ميجاواط، موزّعة على 15 موقعاً في الولايات المتحدة وكندا. وتضم هذه المواقع خمسة مراكز لتعدين البيتكوين، وخدمات الاستضافة، والخدمات المُدارة في كلٍّ من ألبرتا، ونيويورك، وتكساس؛ وخمسة مراكز بيانات للحوسبة عالية الأداء في بريتيش كولومبيا وأونتاريو؛ إلى جانب أربعة أصول لتوليد الطاقة في أونتاريو؛ وموقع واحد في ألبرتا غير مُفعَّل حالياً. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة www.hut8.com ومتابعتنا على منصة X على @Hut8Corp.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يُعدّ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أحد أكثر المراكز المالية تطوّراً على مستوى العالم، ويُشكّل منصةً رائدة للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA). وعلى مدى عشرين عاماً، اضطلع مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في تيسير حركة التجارة وتدفقات الاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، رابطًا هذه الأسواق الناشئة سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين انطلاقاً من دبي. ويحتضن المركز جهةً تنظيمية مستقلة ذات سمعة عالمية، ومنظومة قضائية راسخة تستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي. أما رؤيته المستقبلية، فتتمثّل في دفع مسيرة القطاع المالي قُدماً من خلال التكنولوجيا المتقدّمة، والابتكار، والشراكات البنّاءة. يُعدّ المركز اليوم وجهةً عالميةً لمستقبل التمويل والابتكار، إذ يوفّر واحدة من أكثر بيئات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة. ويقدّم باقة متكاملة من الحلول، تشمل تراخيص تنافسية من حيث التكلفة، وأُطر تنظيمية مُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع، وبرامج تسريع مبتكرة، إضافةً إلى آليات تمويل متطوّرة للشركات الناشئة في مراحل النمو. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: difc.ae أو متابعتنا على LinkedIn وX من خلال @DIFC.

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