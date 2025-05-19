جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (ويشار إليها بـ "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ("المنطقة")، اليوم عن اكتمال عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد ("فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد") بنجاح في عملية الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") التي تشمل 12,000,000 سهم (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وبدأت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، التي تشمل بحد أقصى 2,400,000 سهماً تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الإثنين 14/11/1446ه (الموافق 12/05/2025م)، وانتهت يوم الثلاثاء 15/11/1446ه (الموافق 13/05/2025م). وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة 369,601 مكتتب بنسبة تغطية بلغت 8,91 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 1,069 مليار ريال سعودي. وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 6 أسهم كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 0.107% بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 2.0 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار تقريباً) عند الإدراج.

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