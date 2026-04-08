دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، وسفن إكس (7X)، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية في الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، والتجارة السريعة، وتمكين الخدمات اللوجستية، والابتكار في التجزئة، وحلول مرتبطة بالتنقل.

ويوفر هذا التفاهم إطاراً منظِّماً بين مجموعة اينوك وسفن إكس (7X) لتقييم مدى التوافق ودعم الأولويات الاستراتيجية في العديد من المجالات التي تهم الجانبين، بما في ذلك استكشاف المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الطلب المرتفع، مثل محلات التجزئة وقطع غيار السيارات، وتقييم فرص الاستفادة من عمليات وحلول المتاجر المظلمة القائمة وتوسيع نطاقها لخدمة الطلبات عبر المنصات الإلكترونية. كما ستقوم المجموعتان بتقييم دمج خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN" ، التابعة لسفن إكس (7X)، بما في ذلك حلول الاستلام والتسليم، والخزائن الذكية، ضمن شبكة اينوك للتجزئة.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يعزز هذا التعاون مع سفن إكس (7X) التزامنا بالابتكار والتحوّل الرقمي. فمن خلال الجمع بين حضور اينوك في قطاع التجزئة وخبرتها في مجال الطاقة، وقدرات سفن إكس (7X) اللوجستية والرقمية المتقدمة، نواصل تحسين تجارب التنقّل لعملائنا، مع توفير عمليات أكثر كفاءة للشركات في جميع أنحاء الدولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتحول الرقمي."

ومن جانبه، قال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يندرج تعاوننا مع اينوك في إطار جهودنا المستمرة لتطوير الخدمات اللوجستية والتجزئة بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب في الدولة، حيث حرصنا من خلال هذا التعاون على وضع أسس نموذجية لتقييم فرص التكامل ضمن القطاعات الحيوية ودعم تطوير نهج عملي لاختبار حالات الاستخدام والتحقق من جدواها عبر قنوات خدمة مترابطة، بما يسهم في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الموثوقية والكفاءة وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات."

وسيعمل هذا التعاون على تحديد الفرص لمواءمة برنامج مكافآت الولاء "YES" من مجموعة اينوك مع منصات وخدمات سفن إكس (7X) لتعزيز تفاعل العملاء. كما سيقوم الطرفان بتقييم الحلول لتزويد الأسطول التشغيلي الذي تديره الذراع اللوجستية لسفن إكس (EMX) بإمكانيات التزوّد بالوقود المتنقلة والآمنة والآلية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وسيستفيدان من البنية التحتية والمواقع والأصول التابعة لسفن إكس (7X) لتقديم خدمات تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل مجموعة اينوك وسفن إكس (7X) العمل المشترك في مجالات الابتكار الرقمي، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن سفن إكس (7X)

سفن إكس (7X) هي شركة مساهمة عامّة تابعة لجهاز الإمارات للاستثمار تتخذ من إمارة دبي في دولة الإمارات مقرًا لها، وتمارس أعمالها في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتتولّى إدارة محفظة متنوعة تشمل (NXN)، الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، و"إي أم أكس" (EMX)، ذراع الخدمات اللوجستية، و"فنت إكس" (FINTX)، ذراع الخدمات المالية الرقمية، و"مركز الوثائق الإلكتروني" (EDC)، الشركة الرائدة في حلول التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية من خلال "بريد الإمارات".

وتدعم سفن إكس (7X) التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات من خلال اعتماد الأهداف الوطنية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والشمول المالي والتحول الرقمي، إذ تشكّل محرّكًا يضمن عالمًا دائم الحركة من قلب الإمارات السبع لتصل إلى قارات العالم السبع، عبر البحار السبعة.

