المجموعة تجدد سياسة توزيع الأرباح 35 فلسا كحد أدنى لـ 3 سنوات أخرى تبدأ من العام 2026

أسامة الفريح: زين أرست أساسا مرنا للاقتصاد الرقمي لتمكين قطاعات المشاريع والأعمال والكيانات الحكومية

بدر الخرافي: حققت زين إيرادات إضافية بقيمة 253 مليون دولار في قطاعات النمو الجديدة بنمو 130%

زين تتقدم بثبات نحو بناء أكبر تكتل تكنولوجي في أسواق الشرق الأوسط حيث فرص النمو المربحة

المجموعة سجلت أعلى إيرادات سنوية في الـ 15 عاما الأخيرة بتحقيق 6.4 مليارات دولار

زين حققت أرباحا صافية فاقت التقديرات مستفيدة من استثماراتها في الابتكارات التنكولوجية وترقية شبكاتها

زين أطلقت استراتيجية 4WARD – التقدم بغاية لإعادة تشكيل المشهد الرقمي

– التقدم بغاية لإعادة تشكيل المشهد الرقمي نمو قوي في إيرادات قطاع المشاريع والأعمال بفضل التآزر بين عمليات ZainTECH وفرق الـ B2B للعمليات

وفرق الـ للعمليات إيرادات "ZOI" تقفز لمستويات جديدة وتصبح الشبكة الأعلى تصنيفا في المنطقة ومن بين أفضل 100 عالميا

تقفز لمستويات جديدة وتصبح الشبكة الأعلى تصنيفا في المنطقة ومن بين أفضل 100 عالميا التوسع في استثمارات التكنولوجيا المالية وخدمات الترفيه الرقمي

برامج الاستدامة والاشتمال والتنوع والإنصاف تؤثر إيجابيا على المجتمعات والموظفين

زين" ترتقي مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وترفع تصنيفها إلى BBB

قيمة العلامة التجارية زين ترتفع بنسبة 14.5% لتصل إلى 3.5 مليارات دولار.

الكويت – اعتمدت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد، وذلك عن نصف العام الثاني المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وكانت المجموعة أقرت توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم، ليبلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن كامل العام 35 فلسا.

وأوضحت مجموعة زين أن الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بنسبة حضور تخطت 79% اعتمدت التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم 4 مايو 2025، وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2024.

واعتمدت أعمال الجمعية العمومية العادية توصية مجلس الإدارة باعتماد سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد كحد أدنى لمدة 3 سنوات بداية من توزيعات العام 2026، وكانت فترة سياسة التوزيعات النقدية للمجموعة الحالية بدأت من توزيعات العام 2023 وحتى العام 2025، وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها مجموعة زين بتحديد سياسة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، علما أنها تُحددها بفترة 3 سنوات.

وكانت مجموعة زين حققت نتائج مالية فاقت تقديراتها عن السنة المالية للعام 2024، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة لتحقق أعلى مستوى لها في آخر 15 عاما لتصل إلى نحو 2 مليار دينار (6.4 مليارات دولار) بنمو 3%، وقفزت الأرباح الصافية المعدلة 15% لتصل إلى نحو 208 مليون دينار (677 مليون دولار(، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات المعدلة 2% لتصل 2.2 إلى مليار دولار.

وعزت المجموعة نمو مؤشراتها المالية الرئيسية عن هذه الفترة إلى التوسع في مشاريع تطوير شبكات الجيلين الخامس والرابع وتكنولوجيا الألياف الضوئية إلى المنازل، وبناء المنصات الرقمية، ونمو محفظة قطاع المشاريع والأعمال، حيث ارتفعت استثمارات المجموعة في مشاريع التطوير والتحديث عن هذه الفترة، لتسجل النفقات الرأسمالية 1.1 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح "يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشهد الحالي كأكثر القطاعات نموا، فقد جاء مدفوعا بشكل أساسي من التطور الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فمع تزايد الاستخدام الواسع النطاق للخدمات الرقمية، أصبحت التكنولوجيات الحديثة تتوسع وتندمج بطريقة لم يسبق لها مثيل".

وأوضح قائلا "في خضم هذه التحولات، تعاملت مجموعة زين بمرونة تشغيلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، إذ تبنت الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر محفز لتنشيط المسار التصاعدي لنمو أعمالها، وكثفت من استثماراتها في البنية التحتية الرقمية".

وأكد الفريح قائلا "نجحت زين خلال العام الأخير أن تؤكد مكانتها الإقليمية كمزود اتصالات شامل، حيث قامت بدور رئيسي في تشكيل الاقتصاديات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، وبناء مراكز البنية التحتية الرقمية، ومع الاعتراف بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية، حرصت المجموعة أن توفر لأسواق المنطقة أساسا مرنا للاقتصاد الرقمي، لتمكين قطاع الأعمال والكيانات الحكومية".

وبين الفريح بقوله "قامت مجموعة زين ببناء إطار قوي لحوكمة الشركات، وتبنت عددا من السياسات التي تعكس أخلاقيات العمل ومبادئ الحوكمة، واعتمدت سلسلة من المبادرات التي تضمن لها التأكد من التنفيذ السليم لإجراءات الحوكمة، ومتانة أنظمة المخاطر، وتوافقها مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز بيئة العمل، وتحسين القيمة لتحقيق النمو المستدام، ويبرز ذلك، ترقيتها الأخيرة في التصنيف الصادر حديثا لمؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) وتأكيدها عند المستوى BBB".

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "أصبح الذكاء الاصطناعي بتطوره المتسارع القوة الدافعة وراء نمو الأعمال، حيث أصبحت الأسواق تشهد تكاملاً غير مسبوق بين التقنيات المتقدمة، وبات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة والمرونة في عالم واسع الاتصال، لضمان الاستمرارية والبقاء في المنافسة".

وأضاف الخرافي قائلا "في هذا السياق، ترتقي البيانات لتصبح أصلاً استراتيجياً يضاهي في أهميته البنى التحتية التقليدية، هذا التحول الجذري دفع المؤسسات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، لتسلط تركيزها على إدارة وحوكمة البيانات كجزء أساسي من خططها المستقبلية، فلم تعد عوامل النمو محصورة في إطار العرض والطلب التقليدي، بل امتدت لتشمل القدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والتنظيمية، وتبني نهج الابتكار والإبداع".

وتابع قائلا "تتقدم زين بثبات نحو فرص النمو المربحة المستدامة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة لجميع أصحاب المصلحة، وفي إطار تحقيق هذه الغاية، تبنت استراتيجيات عمل تركز على الفرص التي يحملها المستقبل، خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنظم الرقمية، حتى تعزز ريادتها في أسواق المنطقة".

وبين الخرافي بقوله "شهد العام 2024 الفصل الأخير في تنفيذ استراتيجيةSIGHT 4 التي حققت من خلالها زين إنجازات بارزة، حيث عززت هذه الاستراتيجية الخمسية فرص النمو المستدام، وفي ديسمبر من العام الماضي، أطلقت المجموعة استراتيجيتها الجديدة ( 4WARD - التقدم بغاية) التي تستهدف منها تعزيز مكانتها وقيادتها الإقليمية، وتوجيه أعمالها نحو بناء أكبر (تكتل تكنولوجي) في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع بغاية".

وأشار الخرافي إلى أن العام الأخير شهد أداءً استثنائيا لعمليات زين، إذ حققت المجموعة نتائج مالية قوية فاقت التقديرات، فقد ارتفعت الإيرادات السنوية لتصل إلى نحو 2 مليار دينار (6.4 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 3%، وهي الأعلى في الـ 10 سنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من التحديات التشغيلية وديناميكيات المنافسة الشديدة في أسواق المنطقة".

وأرجع الخرافي هذا الأداء القوي إلى تفوق العمليات الرئيسية في أسواق المجموعة، حيث واصلت عمليات زين السعودية تحقيق النمو في مؤشراتها المالية، بينما أظهرت عمليات العراق أداءً استثنائيا بتسجيل نسب نمو قياسية على كافة مؤشراتها المالية، وحافظت عمليات زين الكويت على وتيرة نمو مؤشراتها المالية.

ومضى في قوله قائلا "في نفس هذا الاتجاه الإيجابي، ساهمت الكيانات التكنولوجية الإقليمية التي أسستها المجموعة في تعزيز الأداء المالي عن هذه الفترة، حيث حققت قطاعات النمو الجديدة إيرادات إضافية بقيمة 253 مليون دولار بنمو 130% سنويا".

وذكر الخرافي أن التنفيذ الناجح لاستراتيجية SIGHT4 أكسب المجموعة قدرات المزود الرقمي الشامل للخدمات الرقمية للأفراد وقطاعات الأعمال والحكومات، حيث نجحت هذه الاستراتيجية في تحويل زين من شركة تركز على تقديم خدمات الهاتف النقال إلى مؤسسة اتصالات شاملة، حيث توسعت المجموعة في عدة قطاعات أعمال جديدة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات الرقمية، التكنولوجيا المالية، الترفيه الرقمي، البنية التحتية الرقمية وتشارك الأبراج، وخدمات الاتصالات عابرة القارات.

وتابع قائلا " أصبحت شركة ZainTECH - ذراع مجموعة زين الإقليمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - لاعبا رئيسيا في التحول الرقمي للشركات والحكومات في أسواق المنطقة، حيث نمت إيرادات الشركة بنسبة 103% في العام الأخير، واستحوذت على عدة كيانات استراتيجية بالتعاون مع فرق الأعمال التجارية، وقد دفعت هذه التطورات بنمو إيرادات قطاع المشاريع والأعمال على مستوى المجموعة، وجعل هذا المسار المدعوم بشراكات متعددة مع مزودي الحلول العالميين الرائدين زين الخيار المفضل للمؤسسات لدى الشركات والمؤسسات الحكومية في المنطقة".

ومضى في قوله "شهدت خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها زين في أسواق المنطقة إقبالا هائلا لشريحة واسعة من العملاء مع منصاتها الرقمية في العديد من الأسواق مثل: تمام" في السعودية، بوكي في الكويت، وبيدي في البحرين، وقامت بإعادة هيكلة محفظة زين كاش في كل من الأردن والعراق، وفي العام 2024، شهدت خدمات التكنولوجيا المالية نموا هائلاً بحجم معاملات بلغ 96 مليون معاملة، بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار، بزيادة في الإيرادات بلغت 19% سنويا."

وبين الخرافي بقوله "كان العام الأخير شاهدا على استمرار نشاط زين في صفقات الأبراج والبنية التحتية الخاملة، إذ نجححت زين في رفع حصتها البالغة 30% فيIHS الكويت المحدودة إلى 100%، وكانت قد أكملت صفقة بيع وإعادة استئجار أبراجها في السعودية الأردن والعراق، وأبرمت صفقة ضخمة مع مجموعة أوريدو لإطلاق أكبر شركة أبراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأشار إلى أن شركة ZOIباتت تمثل قوة إقليمية حقيقية في مجال خدمات الجملة في قطاع الاتصالات، وهي تخدم المشغلين والناقلين الدوليين والشركات الكبرى، حيث قفزت إيرادات ZOI السنوية بنسبة 455%، وأصبحت الشبكة الأعلى تصنيفا في المنطقة، وضمن أفضل 100 شبكة عالميا من بين 70 ألف شبكة نشطة.

وفي مجالات الألعاب الإلكترونية أوضح الخرافي قائلا "استثمرت زين بكثافة في ترقيات الشبكة في السنوات الأخيرة، حيث تعد الألعاب الإلكترونية واحدة من أهم حالات الاستخدام التجاري لتقنيات الـ 5G والألياف البصرية (FTTH)، لذا حرصت المجموعة على تنمية مجتمع الألعاب الإلكترونية، خصوصا أن الاستثمار في الشبكات مكن المجموعة من قيادة مجالات الرياضات الإلكترونية في المنطقة".

وتابع قائلا "هذه التطورات الإيجابية جعلت زين تلعب دورا رئيسيا في تسريع أجندات التحول الرقمي في اقتصادات دول المنطقة من خلال استثماراتها الضخمة في ترقية وتحديث شبكات الجيل الخامس، إلى جانب تنفيذ سلسلة مبادرات مبتكرة في مجالات الاستدامة، وهو ما أدى إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والحكومات".

وعلى الجوانب التنظيمية والامتثال، كشف الخرافي أن المجموعة نجحت في إطلاق مجموعات عمل في القطاع التنظيمي لكافة عملياتها على غرار النهج الناجح الذي تبنته المؤسسات الدولية مثل الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة GSMA، الاتحاد الدولي للاتصالات، والرابطة العالمية للنطاق العريض(WBBA) ، التزاما منها بالتميز التنظيمي وتعزيز أطر التعاون بهدف توفير منصة متخصصة، تعمل على ضمان تحقيق الامتثال التنظيمي وتعزيز أطر التعاون بين العمليات، خصوصا مع الإقبال على التحول الرقمي.

الاستدامة

تحافظ زين على التزامها الثابت بدمج العمل المناخي في استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، لتُرسي أساسا لمستقبل أفضل منخفض الانبعاثات، مع التصدي للتحديات البيئية العاجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأحرزت المجموعة في العام الأخير تقدماً في جهودها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، بعد أن تم تأييد قائمة أهدافها الخاصة بالتصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واعتمادها من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، وحافظت زين على تصنيفها المتقدم في المشروع العالمي للكشف عن الكربون CDP عند مستوى A- للسنة الثالثة على التوالي.

الاشتمال والتنوع والإنصاف

عززت زين من مبادراتها في بناء قوة عمل متنوعة، حيث تؤمن أن موظفيها يمثلون أكبر عنصر تميز لديها، وهي تسعى في ذلك إلى تسخير قوة هذا التنوع لبناء نموذج عمل يلهم الآخرين، فهي كانت من أولى المؤسسات التي تبنت برامج الاشتمال والتنوع والإنصاف على مستوى الشرق الأوسط.

الموارد البشرية

تعمل زين على نشر ثقافة عمل تشجع على بيئة عمل أكثر صحية، وهي تعتمد فيها على توجيه استراتيجيات العمل لتعزيز النمو والابتكار للموظفين، وتطوير مهاراتهم في مبادرات التحول الرقمي، وتحفيز روح التعاون والعمل الجماعي، والتأكيد على العمل بمسؤولية، وقد أثمرت هذه الجهود عن إدراج المجموعة لأكثر من مرة في القائمة العالمية لـ "أفضل أرباب عمل" الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس.

العلامة التجارية

دفعت جهود ومبادرات المجموعة بقيمة العلامة التجارية لـ زين بنسبة 14.5%، لتصل إلى 3.5 مليارات دولار، وفقا لتقرير "براند فاينانس" للعلامات التجارية في قطاع الاتصالات والشرق الأوسط عن العام 2024، لتصبح بين أقوى 25 علامة تجارية وبين أكثر 40 علامة قيمة في الاتصالات عالميا، ويعكس هذا النمو المستمر منذ إطلاق العلامة في 2007 الشغف والاستثمار في تعزيز علامة زين وهويتها.

رسالة شكر

تقدم بدر ناصر الخرافي بخالص الشكر لكافة موظفي ومنتسبي زين، الذين يساهمون في تقديم اتصال هادف للمجتمعات، مع وعد أن التركيز في العام 2025 سيكون على استراتيجية الأعمال الجديدة، حيث سيعمل الجميع على تسريع مشاريع التحول الرقمي، وبناء أكبر تكتل تكنولوجي في المنطقة، لضمان بقاء زين في صدارة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التوزيعات النقدية

توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني.

بلغ إجمالي التوزيعات النقدية 35 فلسا عن العام 2024.

بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لهذا العام 151.4 مليون دينار (492 مليون دولار).

التوزيعات النقدية تمثل 73% من ربحية السهم وهي من أعلى التوزيعات النقدية في المنطقة.

هذه التوزيعة من أعلى العوائد للاستثمار في قطاع الاتصالات.

صنفت مؤسسة Boston Consulting Group مجموعة زين في قائمة أفضل 15 شركة في تحقيق العائد لحقوق المساهمين في قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

مجموعة زين في قائمة أفضل 15 شركة في تحقيق العائد لحقوق المساهمين في قطاع الاتصالات على مستوى العالم. اعتمدت زين سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد كحد أدنى لمدة 3 سنوات.

تبدأ السياسة الجديدة للتوزيعات العام 2026.

اعتماد سياسة جديدة للتوزيعات النقدية خطوة تبرز قوة المركز المالي، ومتانة الملاءة المالية لمجموعة زين.

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