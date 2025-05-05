أعلنت شركة "بوينج"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BA، اليوم، أن أسطول طائرات "787 دريملاينر" قد تجاوز حاجز المليار راكب، لتصبح بذلك أسرع طائرة عريضة البدن في التاريخ تحقق هذا الإنجاز، و ذلك خلال أقل من 14 عامًا منذ دخولها الخدمة.

وخلال هذه الفترة، نفّذ أسطول الطائرات الذي يضم ما يزيد على 1,175 طائرة قرابة 5 ملايين رحلة، مسجلاً أكثر من 30 مليون ساعة طيران.

وبهذه المناسبة، قال " سكوت ستوكر، نائب رئيس برنامج 787 والمدير العام في مصنع تجميع بوينج في مدينة نورث تشارلستون الأمريكية، قائلًا: "نحن ممتنون لثقة عملائنا واعتمادهم على طائرة 787، فلولاهم لما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق. فقد صُممت عائلة دريملاينر لربط الناس والوجهات بطريقة غير مسبوقة، ويُعدّ نقل أكثر من مليار راكب خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة خير دليل على التزام هذه الطائرة بوعودها في إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر الجوي، من حيث الكفاءة التشغيلية و المرونة والراحة.

ويجسد هذا الإنجاز تفاني ومهارة وابتكار فرق العمل وشركائنا الذين ساهموا في تطوير هذا الطراز من الطائرات. ونتوجه بالشكر لكل شركة طيران قامت بتشغيل طائرة 787، ولكل راكب من بين المليار الذين حلقوا على متنها".

فيديو توثيقي بمناسبة هذا الإنجاز:

نشرت "بوينج" مقطع فيديو احتفاءً بهذه اللحظة، يكرّم الركاب والشركاء والموظفين الذين أسهموا في نجاح طائرات "787 دريملاينر".

دعوة للمشاركة في الاحتفال:

تدعو "بوينج" جميع الجهات المرتبطة بطائرة "787 دريملاينر" من مشغّلين وركاب وموردين وموظفين إلى مشاركة ذكرياتهم وتجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم: #Dreamliner.

أرقام ومؤشرات منذ دخول طائرة 787 الخدمة عام 2011:

أكثر من مليار راكب

أكثر من 1,175 طائرة

قرابة 5 ملايين رحلة

أكثر من 30 مليون ساعة طيران

أكثر من 2,000 طلب شراء من 89 عميلاً

تعمل في أكثر من 85 دولة، وتخدم أكثر من 520 مطارًا، من بينها 425 وجهة جديدة لم تكن مخدومة من قبل

2,100 رحلة يوميًا، تقل نحو 480,000 راكب يوميًا، وقرابة 14.5 مليون راكب شهريًا

تحلّق كل طائرة 787 في المتوسط لأكثر من 12 ساعة يوميًا — ما يعكس الطلب العالمي العالي وموثوقية الطائرة

أطول رحلة مباشرة: من لندن إلى بيرث (7,829 ميلًا بحريًا) تشغّلها "كانتاس "

أقصر رحلة مباشرة: من أوروبا إلى كوراساو (65 ميلًا بحريًا) تشغّلها " TUI "

تتميز طائرة "787 دريملاينر" بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات التي استبدلتها، و ذلك بفضل محركاتها الجديدة، والاستخدام المكثف للمواد المركّبة خفيفة الوزن، والأنظمة الأكثر كفاءة، والتصميم الانسيابي الحديث.

نبذة عن شركة "بوينج":

تُعد شركة "بوينج" إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، حيث تقوم بتطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية، والمنتجات الدفاعية، والأنظمة الفضائية، لعملائها في أكثر من 150 دولة حول العالم. وبصفتها من أبرز المصدّرين في الولايات المتحدة، تستند الشركة إلى شبكة مورّدين عالمية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والاستدامة، والتأثير المجتمعي.

ويكرّس فريق "بوينج" المتنوع جهوده للابتكار من أجل المستقبل، والريادة في مجالات الاستدامة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على القيم الأساسية للشركة: السلامة، والجودة، والنزاهة.

وترتبط "بوينج" بعلاقة تاريخية طويلة مع منطقة الشرق الأوسط تعود إلى عام 1945، ومنذ ذلك الحين أنشأت مكاتب عدة في المنطقة، بما يشمل الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة والكويت.

للتواصل الإعلامي:

قسم العلاقات الإعلامية في بوينج

media@boeing.com

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