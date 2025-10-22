نمو الأرباح قبل الضرائب بنسبة 17 % إلى 90 مليون دينار كويتي

أصول "بوبيان" تصل إلى 10 مليار دينار كويتي بزيادة 13%

عبدالعزيز الشايع:

نتائج "بوبيان" ليست مجرد أرقام تنمو بل شهادة عملية على قوة النموذج المؤسسي ووضوح الإستراتيجية

التزامنا بالابتكار والاستثمار في الكفاءات الوطنية يجعلنا متفائلين بأداء المرحلة المقبلة للنمو المستدام

عادل الماجد:

أساسيات "بوبيان" المتينة واحتياطاته الكبيرة ومصادره المتنوعة للتمويل تمكنه من المساهمة الإستراتيجية في مشاريع التنمية

نسعى لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي وزيادة دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا

اتساقاً مع إستراتيجيته للنمو المستدام، وتعزيز موقعه الريادي في قطاع المصارف الإسلامية محلياً وإقليمياً ودولياً، تمكن بنك بوبيان، بقيادته التنفيذية من تحقيق نمو في مؤشراته المالية للربع الثالث من العام 2025، مستكملاً سلسلة نجاحاته الاستثنائية للنمو المستدام، التي تظهر قوة مركزه المالي، وتبرهن على مكانته المتأصلة كأحد أكبر البنوك الشاملة في القطاع المصرفي الكويتي.

استمر "بوبيان" في تحقيق النمو منذ بداية 2025، لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، ليعزز مع ذلك من استراتيجيته للنمو المستدام، مدفوعاً بنموذج أعمال مميز، استطاع من خلاله تعزيز الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على الإدارة المثلي للموارد لزيادة معدلات الربحية، والإلتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.

وشهدت نتائج أعمال "بوبيان" المسجلة بنهاية سبتمبر 2025 ارتفاعاً ملموساً، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 78 مليون دينار كويتي بنمو 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل الضرائب 90 مليون دينار كويتي بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت ربحية السهم 16 فلس.

وخلال الفترة ذاتها ارتفعت أصول البنك إلى 10.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 13% عن العام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 7.6 مليار دينار كويتي بنمو 11%، وبلغت الأرباح التشغيلية 101 مليون دينار كويتي بزيادة 11%، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12%.

** رؤية استراتيجية واضحة

وفي تعليقه على النتائج المالية للبنك، أوضح رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع أن نتائج "بوبيان" المعلنة ليست مجرد أرقام تعكس النمو، بل شهادة عملية على قوة النموذج المؤسسي ووضوح الرؤية الاستراتيجية، التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنجاز وتحقيق النمو المستدام.

وأِشار إلى أن استراتيجية "بوبيان" الحالية تشكّل خارطة طريق طموحة تقوم على التوسع المدروس، والابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ قيم الاستدامة مع إدارة حصيفة للتحديات، مضيفاً "ما تحقق حتى الآن خطوة في مسيرة أطول نحو بناء بنك أكثر تأثيراً في مستقبل الصيرفة الإسلامية، بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء."

وتابع الشايع "ثقتنا كبيرة في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من النجاحات بفضل التزامنا بالإبتكار والإستثمار في العنصر البشري، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تضع التميز والتجديد في صميم كل ما نقوم به."

** نمو متواصل يعزز كفاءة الأعمال

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد، أنه في إطار الإستراتيجية الفاعلة للإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته، حافظ "بوبيان" على تحقيق التوازن بين نموه المستهدف للربحية القائمة على معدلات تشغيل عالية والتوسع في السوق المحلي، مع الإنطلاق واستكشاف مجالات جديدة في الإستثمار، مدفوعاً باستراتيجيات تستشرف المستقبل في مختلف قطاعاته بما يضمن تحقيق عوائد مميزة ومتنوعة.

وقال: "أصبح الإبتكار الرقمي والإستثمار في التقنيات الحديثة أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، بما يحقق القيمة المضافة للإقتصاد المحلي، من خلال تعزيز دور الإقتصاد الرقمي في الدورة الإقتصادية، وزيادة دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب التزامنا بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً."

وأكد أن "بوبيان" يتمتع بأساسيات قوية للمساهمة الفاعلة في تمويل المشاريع التنموية، مدعوماً بملاءة مالية عالية واحتياطات كبيرة ومستويات سيولة مرنة للتوظيف تنموياً ورأس مال مستقر، فضلاً عن تملكه مصادر تمويل مختلفة، مؤكداً حرص البنك وقدرته العالية على أن يكون شريكاً إستراتيجياً في تمويل المشاريع الكبرى المرتقبة والمحتملة في البلاد.

وأضاف الماجد "نواصل في "بوبيان" العمل وفق رؤية إستراتيجية متكاملة تضع العميل في صميم أولوياتنا، وتنطلق من فهم احتياجاته وتطلعاته المتجددة، وتقديم حلول مالية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مؤكداً أن الجمع بين الإبداع المصرفي، وتطوير الكفاءات البشرية، وتبني ثقافة مؤسسية مرنة، سيُمكن "بوبيان" من مواصلة مسيرته بثبات نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية الرائدة إقليمياً وعالمياً."

** الاستثمار في الشركات الناشئة

على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، عززت "مجموعة بوبيان" ممثلة في "بنك بوبيان" و"شركة بوبيان كابيتال" حضورها في سوق BNPL عبر شراكة استراتيجية مع "ديمة الكويت"، أول مزود لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقا (BNPL)" مرخص في الكويت، إلى جانب استثمارها وشراكتها الاستراتيجية مع شركة "هولستك للإستشارات."

** قطاع الشركات

أطلق "بوبيان" مجموعة جديدة ومتميزة من خدمات المعاملات المصرفية، تُعد الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تم تصميمها لتمنح العملاء من قطاع الشركات حلول متقدمة في إدارة السيولة ورأس المال بكفاءة غير مسبوقة، وتشمل الربط المباشر (Host-to-Host) للمدفوعات، وخدمات التجارة وتمويل سلسلة التوريد، وحلولًا شاملة لإدارة الخزينة.

ودشن البنك برنامج جديد لإصدار شهادات إيداع بقيمة 2 مليار دولار أميركي، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون الأولى من نوعها لبنك كويتي. ويتيح البرنامج للمستثمرين شهادات إيداع قصيرة الأجل، لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة.

وفي نقلة نوعية في دعم شركات التكنولوجيا المالية، تم إطلاق برنامج "الخدمات المصرفية كخدمة" “Banking as a Service” or “BaaS”، لشركات التكنولوجيا المالية، والذي يوفر مجموعة من الخدمات تمثل العمود الفقري لمعظم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث تشمل هذه المنظومة خدمة إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية Bin Sponsorship، وخدمة رقم الحساب المصرفي الافتراضي Virtual IBAN ، وأجهزة الصرّاف الآلي ATM as a Service.

ومع الإعلان عن هذا البرنامج، يكون "بوبيان" من أوائل البنوك الكويتية التي تحصل على موافقات بنك الكويت المركزي في هذا المجال، مؤكداً ريادته في دعم منظومة الابتكار الرقمي لقطاع شركات التكنولوجيا المالية.

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان

المبالغ بالمليون د.ك

التغير سبتمبر 2024 سبتمبر 2025 المؤشــر 17% 76 90 الربح قبل الضرائب 11% 91 101 الأرباح التشغيلية 6% 74 78 صافي ربح الفترة 11% 6,820 7,586 محفظة التمويل 13% 9,067 10,207 إجمالي الأصول 13% 7,149 8,061 ودائع العملاء

