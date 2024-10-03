أعلنت "ماج"، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروعها الجديد "ماج 777"، البرج السكني الفاخر في مدينة دبي الرياضيّة بقيمة 350 مليون درهم. وقد وصل المشروع، الذي يتميّز بإطلالته على الواجهة البحريّة، إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز حيث تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية.

ويجسّد "ماج 777" مزيجاً مثالياً من البيئة الهادئة على ضفاف البحيرة ومشهد المدينة النابض بالحياة، ويوفّر سهولة الوصول إلى بعض مراكز التسوق والمطاعم وخيارات الترفيه ومرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية الأكثر شهرة في المدينة، ما يجعله خيارًا ملائماً للعائلات والموظفين على حد سواء، ويُسهم قرب المشروع من المرافق الرياضية مثل الاستادات وملاعب الجولف في رفع مستوى جاذبيته.

وسيضم البرج 261 وحدة سكنية مفروشة بالكامل موزّعة على 22 طابقاً، تشمل مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، والمصممة لتلائم أسلوب الحياة العصري. ومن المتوقّع تسليم المشروع بحلول نهاية 2025.

وأكد طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري، على أهمية هذا المشروع الجديد، قائلاً: "يعكس مشروع "ماج 777" التزامنا بتقديم تجارب معيشية متميزة، حيث يضع معيارًا جديدًا للحياة الفاخرة في مدينة دبي الرياضية. يقدم هذا المشروع أسلوب حياة يتميز بالرقي والراحة والتصميم المعاصر، وتم تصميم كافة التفاصيل، من التصميمات الداخلية الرائعة إلى مرافق الراحة عالمية المستوى، بعناية لتلبية رغبات السكّان. نتطلّع لتحقيق هذا المفهوم الفريد ورفع مستوى الحياة الحضرية في مدينة دبي الرياضية".

وأضاف القدّاح: "يتيح لنا إطلاق ‘ماج 777’ توسيع محفظتنا من المشاريع العقارية البارزة في دبي، وتعزيز إرثنا في إعادة تشكيل مفهوم الحياة العصرية من خلال التصاميم المبتكرة ومرافق الراحة عالية الجودة".

ويركز المشروع على دمج الفخامة والراحة ونمط الحياة العصري، ويتمتع بموقع يجعله وجهة مرغوبة في مدينة دبي الرياضية. وتتميز وحداته السكنية بنوافذ واسعة توفر إطلالات خلابة وتشطيبات أنيقة وديكورات داخلية تعمل على تعزيز الاستفادة من المساحات وضوء الشمس.

ويرتقي "ماج 777" بمفهوم السكن الفاخر إلى آفاق جديدة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المرافق الاستثنائية الموزعة على طابقين مخصصين. يضم الطابق العشرون ناديًا صحيًا شاملًا، مع صالة ألعاب رياضية كبيرة، وغرفة يوغا، وغرفة لتمارين البيلاتس، وغرفة بخار، وساونا، وغرفة غطس بالماء البارد. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بحوض سباحة على السطح مع إطلالات خلابة على البحيرة، ومناطق استرخاء. كما يضم المشروع مساحات مشتركة، بما في ذلك منطقة جلوس، لضمان راحة المقيمين. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مواقف سيارات واسعة في الطابقين السفلي والأرضي.

ومع الكشف عن مشروع "ماج 777"، تُواصل شركة "ماج" إرثها الراسخ في إنشاء مشاريع عقاريّة فريدة في دبي. وتفتخر الشركة بسجل حافل من الإنجازات، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل "ماج سيتي" في مدينة محمد بن راشد، و"ماج 5 بوليفارد" في دبي الجنوب، وغيرها. وقد أحدثت هذه المشاريع نقلة نوعيّة في أنماط المعيشة الحضرية من خلال التوفيق بين الأناقة والعافية والاستدامة، ما يُظهر التزام شركة "ماج" بإنشاء مجتمعات مزدهرة تقدم قيمة دائمة للسكان والمستثمرين على حد سواء.

-انتهى-

#بياناتشركات