دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 75% من الوحدات السكنية المُتاحة في مشروع "عزيزي آريان" السكني الجديد في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، مركز الأعمال المتكامل والأبرز في دولة الإمارات. ويوفر "عزيزي آريان" فرصة نادرة للتملك الحر في "جافزا"، ما يمكّن المستثمرين من امتلاك منزلٍ في قلب واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، إلى جانب أكبر ميناء في المنطقة، مع سهولة الوصول إلى أهمّ معالم المدينة ووجهاتها.

ويشمل المشروع مجموعة من الوحدات السكنية التي تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، حيث تمتزج التصاميم الخارجية الأنيقة مع الديكورات الداخلية العصرية لتلبي توقعات المشترين. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق المصممة لتعزيز نمط الحياة، مثل دار السينما والنادي وحمامات السباحة وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب مخصصة للأطفال ومواقف السيارات الواسعة، ما يخلق بيئة مثالية للعيش والاستمتاع.

وتتنوع جنسيات المستثمرين، حيث تشكل الجنسية الإماراتية النسبة الأكبر بنسبة 23%. ويمثل المستثمرون من الدول الغربية والأوروبية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا، حوالي 30%. كما يُشكل المستثمرون من جنوب آسيا، وخاصة الهند وباكستان، نسبة 15%. ويُمثل المشترون من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تونس ومصر ولبنان، 7%، بينما تشكل النسبة المتبقية جنسيات أخرى. وتعكس هذه النسب مدى اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بمشروع "عزيزي آريان".

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير: "نحن سعداء للغاية بالإقبال الكبير على مشروع "عزيزي آريان"، حيث تم بيع 75% من الوحدات المطروحة خلال بضعة أشهر فقط من إطلاقه. ويؤكد ذلك الطلب المتزايد على المنازل التي تمتاز بمواقع مميزة وتصاميم مدروسة، ويعكس الثقة التي يضعها المستثمرون والعملاء في الشركة. ويقع المشروع في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، ويجسد التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية عصرية في مناطق النمو الرئيسية. ونتطلع الآن إلى مواصلة العمل على المشروع وفق الجدول الزمني المحدد مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة."

ويقع مشروع "عزيزي آريان" بجوار محطة مترو جبل علي وشارع الشيخ زايد، ما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى مناطق حيوية مثل نخلة جبل علي، والعديد من المنتجعات والشواطئ، ودبي مارينا، وممشى جي بي آر، ومدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى مراكز الترفيه والأعمال الرئيسية الأخرى، والتي تبعد جميعها حوالي 20 دقيقة بالسيارة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

"عزيزي للتطوير العقاري" حول شركة

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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