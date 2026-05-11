القاهرة: نجح الصندوق المشترك بين بلتون لرأس المال المخاطر وشركة سيتاديل الدولية القابضة الإماراتية في التخارج من شركة بوسطة، محققًا عائدًا داخليًا متميزًا بنسبة 75%، في خطوة تُعد محطة بارزة جديدة في مسيرة استثمارات الصندوق، وتعكس قوة الشراكات الاستراتيجية، والانضباط الاستثماري، وكفاءة التنفيذ، وخلق القيمة. كما تمثل هذه الصفقة خامس عملية تخارج ناجحة لبلتون لرأس المال المخاطر منذ تأسيسها في عام 2023، وثاني عملية تخارج عبر صندوقها المشترك مع شركة سيتاديل الدولية القابضة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال علي مختار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لبلتون لرأس المال المخاطر: “يعكس هذا التخارج الناجح قوة شراكتنا مع شركة سيتاديل الدولية القابضة، وأثر توافق رأس المال مع الرؤية والاستراتيجية الاستثمارية. كما يؤكد تحقيق عائد داخلي بنسبة 75% على متانة نهجنا الاستثماري المنضبط، ويؤكد التزامنا بتمكين وتعزيز النمو في مختلف أنحاء المنطقة.”.

ومن جانبه، قال فادي دحلان، مؤسس شركة سيتاديل الدولية: “نرى أن السوق المصري يمثل فرصة واعدة للاستثمار في الشركات الناشئة، مدعومًا بأسس اقتصادية قوية وكفاءات ريادية متميزة. وفي شركة سيتاديل الدولية، نواصل التزامنا بالاستثمار في منظومة ريادة الأعمال المصرية، ويؤكد هذا التخارج ثقتنا الراسخة في قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام وعوائد قوية”.

