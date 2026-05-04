طائرة 737 ماكس تشكّل حجر الزاوية في إستراتيجية التحديث لدى مصر للطيران

القاهرة، جمهورية مصر العربية، 3 مايو 2026: أعلنت شركة بوينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA) وشركة مصر للطيران اليوم عن تسلّم الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أول طائرة من طراز 737 ماكس (8-737). وتأتي هذه الطائرة ضمن عقد تأجير استراتيجي يشمل 18 طائرة من شركة SMBC Aviation Capital، لتكون بذلك أول طائرة 737 ماكس في أسطول الناقلة الوطنية.

وبهذه المناسبة، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة مصر للطيران، "أن العلاقات التي تجمع بين مصر للطيران وشركة بوينج تمتد لسنوات طويلة، وتعكس شراكة راسخة تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر في دعم خطط التطوير والتحديث، وأضاف عادل أن تسلُّم أول طائرة من طراز بوينج 737 Max يمثل خطوة محورية في استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها الجوي، مشيرًا إلى أن إدخال هذا الطراز إلى الخدمة يعزز قدرة مصر للطيران على تقديم تجربة سفر أكثر تميزًا وراحة لعملائها، إلى جانب تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى. " وأوضح رئيس مصر للطيران أن ما تتمتع به هذه الطائرات من تكنولوجيا متقدمة وبصمة بيئية منخفضة يسهم في دعم رؤية الشركة للنمو المستدام، ويؤكد التزامها بالحفاظ على أسطول حديث ومتطور يربط مصر بمختلف أنحاء العالم.

ويحقق انضمام 18 طائرة من طراز 737-8 بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز بوينج 800-737 ضمن أسطول االشركة قدرًا كبيرًا من الانسجام التشغيلي والكفاءة التشغيلية، حيث أن الطائرة الجديدة توفر كفاءة في استهلاك الوقود وتخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطرازات السابقة.

كما أن الشركة ستقوم بتشغيل الطائرات الجديدة على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، في إطار برنامجها المستمر لتطوير الأسطول، وذلك إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، من بينها باريس، بروكسل، إسطنبول، وفيينا.

ومن جانبه، قال باري فلانري، رئيس العمليات التجارية لشركة SMBC Aviation Capital:

"نفخر بالمساهمة في دعم مسيرة التطور في شركة مصر للطيران عبر تسليم أولى طائراتنا من طراز8-737، في خطوة تجسد التزام الناقلة الراسخ بتحديث أسطولها الجوي. إن هذا الإنجاز يعكس عمق شراكتنا الاستراتيجية مع بوينج ، و يؤكد تفانينا في تزويد مصر للطيران بأحدث الطائرات الجوية التي تضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة المسافرين إلى آفاق جديدة".

وسيحظى الركاب على متن طائرات مصر للطيران من طراز 737 ماكس بمستوى جديد من الرفاهية والراحة بفضل تصميم Boeing Sky Interior، الذي يتميّز بأنظمة إضاءة LED متطورة، ونوافذ أكبر، ومساحة أوسع في حجرات التخزين العلوية.

وفي تعليقه، قال أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى شركة بوينج للطائرات التجارية:

"يمثل تسليم أول طائرة 737 ماكس إلى مصر للطيران خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الشركة التطويرية، و بداية حقبة جديدة للناقل الوطني المصري، حيث توفر الطائرة الجديدة الكفاءة والمدى وسبل الراحة التي تحتاجها شركات الطيران في مسيرة تطويرها. كما ونرحب بمصر للطيران كأحد مشغّلي هذا الطراز الحديث، ويعد هذا التسليم نتاج لشراكةٍ ممتدة منذ 60 عاماً ".

وتُعد مصر للطيران أحد أكبر وأقدم مشغّلي عائلة طائرات 737 في أفريقيا، إذ يعود تاريخ تشغيلها إلى عام 1975. وو إلى جانب طائرة 737 ، تستمر الشركة بتشغيل خمس طائرات من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر .

نبذة عن شركة بوينج:

باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطيران والفضاء، تقوم بوينج بتطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية وأنظمة الفضاء لعملائها في أكثر من 150 دولة. وكإحدى أكبر الشركات المصدّرة في الولايات المتحدة، تستفيد بوينج من مواهب وإمكانات قاعدة محلية وعالمية من الموردين لتعزيز الابتكار والفرص الاقتصادية وجهود الاستدامة والتأثير المجتمعي. وتلتزم بوينج بتعزيز ثقافة قائمة على القيم الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة.

للتواصل الإعلامي:

قسم الإعلام في شركة بوينج

البريد الإلكتروني: media@boeing.com

-انتهى-

#بياناتشركات