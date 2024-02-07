ارتفاع قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بنسبة 107% مقارنة بالعام 2022

التوسع في أعمال المجموعة للوصول للأسواق المستهدفة في عدد من دول العالم

تدشين عدد من المكاتب التابعة لقطاعات أعمال المجموعة لتشمل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، والأردن

الاستحواذ على مجموعة كارافيل الفرنسية أحد أبرز أقطاب صناعة السياحة الأوروبية

زيادة عدد الفعاليات التي استضافها مركزي أدنيك والعين لتصل إلى 476 فعالية بنمو 100%

استقطبت مراكزها في الدولة 1.78 مليون ز ا ئر وبنسبة زيادة قدرها 123% عن العام 2022

إطلاق واستضافة 9 معارض كبرى أقيمت للمرة الأولى في الإمارة ومنطقة الشرق الأوسط

الفوز باستضافة 9 مؤتمرات دولية كبرى لتقام للمرة الأولى في العاصمة والمنطقة

ساهمت مراكزها في الدولة في دعم واستحداث 51,400 وظيفة في القطاعات المساندة بنسبة زيادة 145 % مقارنة مع 2022

مركز اكسل لندن للمعارض التابع للمجموعة في بريطانيا يحقق نتائج تاريخية من خلال استقطاب 3.5 مليون زائر واستضافة 300 فعالية

استقطبت مراكزها داخل وخارج الدولة 5.3 مليون زائر من خلال استضافة 776 فعالية

كابيتال للفعاليات التابعة للمجموعة تنظم النسخ الأكبر في تاريخ خمس فعاليات عالمية تصدرها معرض أيدكس

استقبلت فنادق المجموعة داخل وخارج الدولة ما يزيد عن 681 ألف زائر

تقديم ما يزيد عن 27 مليون وجبة لأكثر من 1,600 فعالية من خلال شركة كابيتال للتموين

أدنيك للخدمات تنظم وتجهز منصات العروض لـ 488 فعالية وتتوسع لـ 8 أسواق في دول المنطقة

إطلاق شركة كابيتال بروتوكول لتقديم خدمات كبار الشخصيات والمراسم في الدولة التي أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم حزمة من الخدمات المتخصصة للتنظيم الناجح لمؤتمر الأطراف كوب 28

سياحة 365 تسجل زيادة 270% في الحجوزات الفندقية لتصل إلى 170 ألف ليلة فندقية

تنظيم أول رحلات سياحية يومية (تشارتر) للمرة الأولى من 3 مدن ألمانية إلى الدولة

Twofour54 ذراع المجموعة الإعلامي تعلن عن تطوير الاستوديوهات الأضخم في المنطقة بالإضافة لوجهتين للمجتمعات الإبداعية في ابوظبي

الفوز بـ 21 جائزة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لقطاعات أعمال المجموعة

أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك اليوم، عن تضاعف قيمة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاعات أعمال المجموعة السبع مجتمعة على اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام لتصل إلى 7.37 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة زيادة قدرها 107% مقارنة بعام 2022 التي بلغت 3.56 مليار درهم، لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها في العام 2005.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " جاءت هذه الإنجازات القياسية بموجب التزام المجموعة بتطوير وابتكار حلول ومبادرات تستهدف الإسراع بمعدلات نمو الأداء واقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعات أعمالها السبع، والعمل عن كثب من أجل تحقيق قيمة مضافة لكافة مساهميها وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتأكيد على مكانة إمارة ابوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة".

وبين الظاهري أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، وذلك عبر مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود مع الاستمرار في تعزيز مفاهيم ومعايير الاستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والمعرفية، وذلك من خلال وحدات الأعمال التابعة لها، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، والتي تعد من أبرز القطاعات التي تركز عليها خطط التطوير المستقبلية للقطاعات غير النفطية في الدولة.

وفي العام 2023، سعت مجموعة أدنيك للـتأكيد عن هويتها المؤسسية الجديدة في خُطوة تهدف إلى تعزيز حضور القطاعات التجارية السبع الرئيسية للمجموعة، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق والسياحة الترفيهية والإعلام، حيث سعت للتوسع من حيث نطاق الأعمال والحضور الجغرافي على حدّ سواء.

وتنطوي تحت مظلة مجموعة أدنيك ما يزيد عن 30 علامة تجارية التي تعمل بانسجام في في سبع قطاعات ومجالات أعمال رئيسية، بالإضافة إلى فريق عمل دولي متخصص بقيادة كوكبة من الكفاءات المواطنة.

وشهد العام 2023 فوز قطاعات أعمال المجموعة بـ 21 جائزة عالمية مرموقة في مختلف البرامج والأنشطة التي تضطلع بمسؤولية تنفيذها.

القطاع الأول: مراكز المعارض والمؤتمرات

تمتلك مجموعة أدنيك وتُشغّل ثلاثة مراكز دولية بارزة، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات بالإضافة إلى مركز إكسل لندن للمعارض والمؤتمرات في بريطانيا.

وحققت مراكز المعارض التابعة للمجموعة زيادة كبير في عدد زوار الفعاليات التي استضافها مركزي أبوظبي الوطني للمعارض والعين للمؤتمرات بنسبة وصلت 123% مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ عدد الزوار نحو 1.78 ملون زائر مقابل نحو 802 ألف زائر في العام 2022.

ولأول مرة في تاريخ المجموعة ومنذ تأسيسها في العام 2005 تضاعف عدد الفعاليات خلال عام واحد لأكثر من 476 فعالية، وزاد عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي بحوالي 100% مقارنه مع 238 فعالية في العام 2022.

واستضافت أدنيك لأول مرة أيضا اجتماعات لتسع اتحادات ومنظمات دولية كما فازت بتسع عطاءات دولية لاستضافة المؤتمرات العالمية الكبرى، وتسع معارض جديدة تضاف لأجندة فعالياتها السنوية ً والتي يقام بعضها للمرة الأولى في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت مجموعة أدنيك عن دعمها لاستحداث العديد من فرص العمل الجديدة في القطاعات ذات الصلة وصلت إلى 51,400 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 145% عن العام 2022، التي بلغت 21 ألف وظيفة في القطاعات المساندة.

واستضافت مراكز المجموعة في الدولة طيفاً واسعاً من الفعاليات الدولية والمحلية الكبرى، التي شهدت تسجيل ارقاماً قياسية هي الأكبر كذلك الأمر في تاريخ هذه الفعاليات، ومن أبرزها الدورة الأكبر لمعرض أبوظبي الدولي للبترول، بالإضافة إلى النسخة الأكبر من معرض ابوظبي الدولي للصيد والفروسية وغيرها الكثير من الفعاليات الكبرى.

وعلى صعيد متصل حقق مركز إكسل لندن للمعارض التابع للمجموعة أرقاماً هي الأكبر في تاريخيه، حيث استضاف في العام 2023 أكثر من 300 فعالية منها 15فعالية تقام لأول مرة، واشتملت قائمة الفعاليات في المركز بطولة العالم للفورمولا إي للسيارات الكهربائية ومعرض أولمبيا لندن الدولي للخيول، وغيرها من الفعاليات والمعارض العالمية الأخرى، واستقطب أكثر من 3.5 مليون زائر من مختلف دول العالم.

وبهذا الرقم تكون مراكز المجموعة في كل من الإمارات وبريطانيا قد استقطبت في العام 2023 ما يزيد عن 5.3 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال استضافة ما يزيد عن 776 معرض ومؤتمر وفعالية عالمية متخصصة.

وعلى صعيد متصل واصلت مجموعة أدنيك أعمال التطوير الخاصة بمركز إكسل لندن للمعارض، التابع والمملوك بالكامل لها، حيث تتضمن أعمال التوسعة على إضافة 25 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للعروض، واستحداث قاعات جديدة للاجتماعات والمؤتمرات بالإضافة لمرافق خدمية موزعة على ثلاث طوابق.

وفي ذات الوقت واصلت المجموعة برامج التطوير والتحديث لمرافق مركز ابوظبي الوطني للمعارض، حيث قامت بإعادة تأهيل وتوسعة منطقة المنصة الكبرى المقابلة للمركز، والتي زادت من مساحات الخارجية مع توفير طيف واسع من الخدمات اللوجستية للبنية التحتية لإقامة منصات العروض.

القطاع الثاني: أدنيك لتنظيم الفعاليات

يشمل ثاني قطاعات الأعمال لدى المجموعة (أدنيك لتنظيم الفعاليات(التي تقوم بتنظيم الفعاليات البارزة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من قبل شركة كابيتال للفعاليات التابعة للمجموع، والتي تنظم تسع معارض دولية بشكل مباشر، وهي: معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، ومعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار)، والكونغرس العالمي للإعلام، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية بالإضافة إلى معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انضم مؤخراً تحت مظلة المجموعة.

حيث قامت شركة كابيتال للفعاليات بالتعاون مع مجموعة من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في العام 2023 بتنظيم خمس فعاليات رئيسية استقطبت الآلاف من الزوار والعارضين، من قارات العالم الخمس.

ونظمت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع الدورة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023 والمؤتمر المصاحب لهم في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، وبلغ عدد الزوار أكثر من 132 ألف زائر بزيادة نسبتها 114% مقارنه بدورة عام 2021.

وبلغت مساحة المعرض نحو 165 ألف متر مربع بزيادة نسبتها 24% بالمقارنة بدورة العام 2021، ووصل عدد الشركات الإماراتية إلى 216 شركة بزيادة نسبتها 50 % مقارنة بالدورة السابقة، فيما بلغ عدد الدول المشاركة 65 دولة بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة بالدورة السابقة، وسجل عدد العارضين 1353 شركة بزيادة نسبتها 50 % مقارنة بالدورة السابقة.

وعلى صعيد المؤتمر الدفاعي المصاحب لمعرض (أيدكس ونافدكس 2023) بلغ عدد الحضور 1800 مشارك بزيادة نسبتها 25% بالمائة مقارنة بدورة العام 2021، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 23.34 مليار درهم، فيما بلغت نسبة معدل رضاء العارضين 98% مقارنه ب 96 % في الدورة السابقة.

كما نظمت أدنيك الدورة الثانية للكونجرس العالمي للإعلام بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات وذلك في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 وبلغ عدد الزائرين 23,924 الف بزيادة نسبتها 76.5% عن الدورة الأولي وأقيم الكونجرس على مساحة بلغت 32 ألف متر مربع بزيادة نسبتها 78 % عن الدورة السابقة.

وشهد الكونجرس مشاركة 257 عارضا متخصصا بزيادة نسبتها 33% عن الدورة السابقة، وشارك في الكونجرس نحو 200 مشارك ومؤثر عالمي يمثلون 172 دولة بزيادة نسبتها 33% عن دورة العام الماضي، وشهد الكونجرس أكثر من 33 جلسة و23 ورشة عمل.

كما نظمت الشركة أيضاً معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته الخامسة على مساحة تصل إلى أكثر من 65000 متر مربع بزيادة نسبتها 54.7% عن دورة العام 2022).

وشهد المعرض ارتفاعاً في عدد القوارب المعروضة حيث بلغت 100 بزيادة نسبتها 50 % قارب وبالنسبة للشركات والعلامات التجارية بلغ عددها أكثر من 700 علامة تجارية بزيادة نسبتها 27.5%، كما بلغ عدد الدول المشاركة 26 دولة بزيادة نسبتها 73.3 % وبلغت قيمة الصفقات 3.9 مليار درهم.

ونظمت مجموعة أدنيك أيضاً في العام 2023 الدورة الثانية لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 في الفترة من 27 على 29 نوفمبر وشهد المعرض الذي استقطب أكثر من 550 شركة متخصصة من 50 دولة حول العالم على مساحة إجمالية قدرها 28.465 ألف متر وزار المعرض نحو 17 الف زائر واستقبل المعرض نحو 260 من المشترين المحتملين وعقدوا نحو 6500 اجتماع وبلغ عدد العلامات التجارية المشاركة 1300 علامة. وبالنسبة لمعرض أبوظبي للتمور بلغ عدد العارضين 80 عارضا من 20 دولة بإجمالي 65 علامة تجارية فيما بلغ عدد الاجنحة الوطنية 12 جناحا.

القطاع الثالث: الفنادق

يضم قطاع الأعمال الثالث أدنيك للفنادق، التي تمتلك بشكل كامل سبعة فنادق عالمية مرموقة، وتُقدم خدماتها للمسافرين لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء، وهي ألوفت لندن إكسل، ودبل تري باي هيلتون، وفندق ألوفت اكسل لندن، وفندق ألوفت أبوظبي، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، بالإضافة إلى فندق ريكايفيك في ايسلندا.

وذلك إلى جانب استحواذها على حصة ببعض الفنادق مثل شانغريلا قرية البري، وفيرمونت باب البحر، وبارك روتانا أبوظبي، إلى جانب فندق تريدرز، قرية البري.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مجموعة أدنيك بالتعاون مع القابضة مؤخراً عن استحواذها على نسبة 40% من مجموعة (أيكون) التابعة لمجموعة طلعت مصطفى والتي تضم 15 أصل فندق فاخر وتراثي في جمهورية مصر العربية.

وتتطلع المجموعة من خلال قطاع الفنادق لتلبية متطلبات المسافرين من السياح ورجال الأعمال على حد سواء، عبر تقديم تجارب متميزة، إلى جانب ما تتمتع به من مواقع استراتيجية وخدمات حصرية متخصصة بإجمالي 2,000 غرفة فندقية واستقبلت فنادق المجموعة في عام 2023 ما يزيد عن 681 ألف زائر.

القطاع الرابع: الضيافة والطعام

يضم القطاع الرابع تحت مظلته شركة كابيتال للتموين بلس الخدمات، والتي تُقدم خدمات الضيافة والطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن تشغيلها لشركة الاتحاد لخدمات توريد الطعام.

وقدمت خلال العام الماضي ما يزيد عن 27 مليون وجبة لأكثر من 1,600 فعالية، كما قدمت خدماتها ل 13 شركة طيران تعمل عبر مطار أبوظبي الدولي، هذا بالإضافة للخدمات التي تم تقديمها لثماني مستشفيات تعمل في أبوظبي.

كما قدمت خدمات التموين المتخصصة لأكثر من 60 شركة طيران خاص مستأجرة من قبل كبار الشخصيات، كما جري إعادة إطلاق مجلس العاصمة خلال شهر رمضان الماضي لاستقبال أكثر من 20 ألف زائر خلال الشهر الفضيل، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع شركة نعمة لمنع هدر الأطعمة بما يتماشى مع المبادرة الحكومية.

القطاع الخامس: الخدمات وإقامة الفعاليات

ويشتمل القطاع الرابع على أدنيك للخدمات، التي تقدم مجموعة واسعة من الحلول المخصصة والتي تشمل التصميم والإنتاج الصوتي والمرئي وبناء الأجنحة والمقاولات الرئيسية والطباعة والرسومات والتصوير لصناعة الأحداث.

وأشرف الشركة خلال العام 2023 على تنظيم وإقامة منصات العروض في ما يزيد عن 488 فعالية وحدث، إضافة إلى التوسع الجغرافي في الأسواق الرئيسية في المنطقة، وبدء مشاريع في أكثر من ثماني مواقع عالمية، تبع ذلك زيادة في الحصة السوقية من خلال تعزيز النمو المستدام لقطاع المعارض.

هذا بالإضافة إلى نمو الإيرادات من خلال إطلاق منصة الاتحاد العالمي لمنظمي الفعاليات بما يساهم في تعزيز ونمو قطاعات جديدة كما قدمت أدنيك للخدمات خدماتها لقطاع الرياضة باستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية مما ساهم تعزيز وتنوع الأنشطة التي توفرها، كما جري إطلاق مبادرات رائدة من أجل رقمنه الأصول الرئيسية داخل المكان لتمكين النمو المالي المستدام في المستقبل.

وعلى صعيد متصل شهد العام 2023 إطلاق شركة كابيتال بروتوكول لتقديم خدمات كبار الشخصيات والمراسم في الدولة، وقامت الشركة بتقديم حزمة من الخدمات المتخصصة بشراكة استراتيجية مع مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي اختتم أعماله في الدولة مع نهاية العام الماضي بنجاح تاريخي.

القطاع السادس: السياحة

في حين يقوم قطاع "السياحة"، بدور ريادي في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة سياحية نابضة بالحياة، حيث يقدم تجارب سفر مخصصة إلى جانب تنظيم الفعاليات الخاصة، مما يثري العروض الثقافية للمدينة.

وشهد العام 2023 الإعلان عن صفقة الاستحواذ على مجموعة كارافيل الفرنسية، التي تعد أحد أبرز أقطاب قطاع السياحة في أوروبا، واستهدفت عملية الاستحواذ لتعزيز تواجد المجموعة في الأسواق المستهدفة في أوروبا ومن أبرزها فرنسا، لتقديم حزم خدمات نوعية في مجالات السفر ورحلات العطل والسفن السياحية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شبكة مجموعة كارفيل اونلاين ومكاتبها المنتشرة في فرنسا.

وبهذا الاستحواذ عززت المجموعة من تواجدها في طيف واسع من الأسواق المستهدفة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال مكاتبها في كل من بريطانيا، فرنسا، المانيا، والأردن.

وفي ذات العام، أطلقت شركة (365سياحة) أول رحلات طيران سياحية (تشارتر) يومية للمرة الأولى على الإطلاق من ثلاث مدن ألمانية إلى أبو ظبي في الربع الأخير من عام 2023.

كما تم رفع نسبة الحجوزات الفندقية التي قامت بها بأكثر من 270% لتصل إلى 170 ألف ليلة فندقية في العام 2023 مقارنة مع 46 ألف ليلة فندقية في عام 2022 في عموم الدولة، كما تعاونت مع أكثر من 115 وكيلاً سياحيا لاستقطاب الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم، كما قامت بالشراكة الاستراتيجية مع مؤتمر الأطراف كوب 28 لتقديم طيف واسع من الخدمات، كما حصلت على أفضل وكالة سفر من قبل مجموعة الاتحاد للطيران.

إلى ذلك قامت الشركة بتنظيم أكثر من 115 رحلة سياحية بحرية خلال العام 2023 مقارنة مع 83 في العام 2022 وبنسبة زيادة 39%، كما تمكنت من رفع متوسط إقامة السياح بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى ست ليال مقارنة مع ليلتين فقط في عام 2022.

القطاع السابع: الإعلام

ختاماً، يتولى قطاع "الإعلام" عبر شركة TwoFour54، تهيئة منظومة إعلامية وترفيهية مستدامة توفر خدمات شاملة لإنشاء المحتوى مع دعم مجموعة واسعة ومتنوعة من الإنتاجات الإعلامية المحلية والدولية.

وشهد العام 2023 الإعلان عن خطط الشركة لافتتاح وجهتين جديدتين مُصمّمتين لاستيعاب وخدمة المجتمعات الإبداعية المتخصصة في أبوظبي من المقرر تدشينها خلال السنوات الثلاث القادمة، مما سيوفر أكبر شبكة من مرافق الاستوديوهات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستضم الوجهة الجديدة مسرحين صوتيين، تبلغ مساحة كل منهما 700 متر مربع وبارتفاع 14 مترا، مع تواجد العديد من مرافق الدعم الداخلية، بما فيها غرف انتظار وأماكن مخصصة للملابس والمكياج.

كما يستمر التقدم في أعمال تطوير المرحلة الثانية المرتقبة من المنطقة الإبداعية- ياس، والتي ستستقبل أعداداً إضافية من المؤسسات الإعلامية والترفيهية وروّاد صناعة المحتوى في جزيرة ياس عام 2026. ستوفر twofour54 منشأة متكاملة تشمل طابقا أرضيا وسبعة طوابق ومواقف مخصصة لصف السيارات تحت الأرض، بالإضافة إلى مساحات مكتبية وتجزئة وغيرهة ذلك من منافذ المأكولات والمشروبات، مما يشكل مساحة بناء إجمالية تبلغ 92,500 متر مربع.

الاستدامة

سجل العام 2023 مواصلة جهود مجموعة أدنيك في تطوير المبادرات الخاصة بالنهوض بواقع ومستقبل كافة عملياتها وبرامجها وربطها مع الخطط الطموحة لإمارة ابوظبي والدولة لريادة هذا القطاع الحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حيث أعلنت المجموعة عن التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045، بالإضافة لوصولها إلى 50% بحلول العام 2030، ويأتي تعهد "أدنيك" ليضعها بين قائمة أولى الجهات العالمية التي تتعهد بتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات، ويتسنى لأدنيك من خلال هذا التعهد دعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ الخاصة بالحد من مستويات الاحتباس الحراري في مختلف أنحاء العالم عند 1.5 درجة وخفض إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 50% بحلول عام 2030.

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