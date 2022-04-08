سوف تستثمر العالمية القابضة في ثلاث شركات في محفظة اداني تركز على البيئة وهي AGEL, ATL and AEL.

تعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو العالمية القابضة واداني تجاه تنمية الشراكة التجارية الاستراتيجية عبر الهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.، شركة الاستثمارات الاستراتيجية و التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، اليوم عن قيامها بتوقيع اتفاقية بقيمة 7.3مليار درهم اماراتي (2 مليار دولار امريكي) مع مجموعة شركة الاستثمارات الهندية العالمية "اداني"، كرأس مال أولي في ثلاث شركات من محفظة الشركة وهي شركة "اداني" المحدودة للطاقة الخضراء و شركة "اداني ترانزمشن" المحدودة و شركة مشاريع "اداني" المحدودة وجميعها مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند من خلال طريق التخصيص التفضيلي.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمعت مجالس إدارة الشركات الثلاثة AGEL وATL وAEL ووافقت على الصفقة. وسوف يخضع الاستثمار لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية وفيما يتوافق مع لوائح SEBI.

وفي هذا السياق قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، "سيكون هذا استثمارًا طويل الأجل في الهند حيث تقود البلاد الكثير من الابتكار على مستوى العالم، بما في ذلك قطاع الطاقة الخضراء. الفرصة لكسب عائد مقنع على الاستثمار في الطاقة الخضراء الان لم يكن أكبر من أي وقت مضى. نحن على ثقة من أن شركات "اداني" ستلعب دورًا مهمًا في إطلاق العنان لإمكانات الطاقة الخضراء الكاملة في الهند، مما ينعكس بشكل إيجابي على التزامنا نحو مساهمينا ".

تعد شركات "اداني" الثلاث - AGEL وATL وAEL – من الشركات الرائدة في السوق وفي قطاعات أعمالها، حيث تغطي المحفظة الخضراء لمجموعة "اداني". كل واحدة من هذه الشركات الثلاثة لديها الجوانب الأساسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المنسوجة في عملياتها. ويعد هذا الاستثمار شهادة على الرؤية المشتركة للشركة العالمية القابضة ومجموعة "اداني" كذلك الالتزام بالاستثمار في الشركات المستدامة والتي تقود زمام التحول في مجال الطاق

ومن جانبه علق ساجار أداني، المدير التنفيذي لشركة AGEL : "يسعدنا أن نبدأ هذه العلاقة بين الأجيال مع الشركة العالمية القابضة. نحن ملتزمون بشدة بالرؤية والقيم المشتركة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء وانتقال الطاقة. هذه صفقة تاريخية وتمثل بداية لعلاقة أوسع بين مجموعة "اداني" والشركة العالمية القابضة وتمثل بداية لعلاقة أوسع بين الطرفين كذلك جذب المزيد من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند ".

وسوف تستثمر الشركة العالمية القابضة 1.83 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) في AGEL، و1.83 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) في ATL و3.67 مليار درهم إماراتي في AEL (مليار دولار أمريكي)، ووفقًا للوائح SEBI، من المتوقع أن تكتمل الصفقة في غضون شهر بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وسيتم استخدام رأس المال لمتابعة نمو الأعمال التجارية المعنية، وتعزيز الميزانية العمومية ولأغراض عامة للشركة.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة مع أكثر من 21,600 موظف. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. في عام 2021، بلغ إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة 87 مليار درهم إماراتي في حين نما إجمالي الإيرادات بنسبة 303٪ لتصل إلى 28،562 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

حول شركة “اداني المحدودة للطاقة الخضراء"

Adani Green Energy Limited (AGEL) ، هي منصة الطاقة المتجددة في مجموعة "اداني" و تمتلك الشركة واحدة من أكبر المحافظ المتجددة في العالم ، مع نمو ثابت قدره 20.4 جيجاوات عبر الأصول التشغيلية ، وقيد الإنشاء ، والأصول الممنوحة والمكتسبة ، والتي تلبي احتياجات الأطراف المقابلة من الدرجة الاستثمارية. تقوم الشركة بتطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة مشاريع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. تركز AGEL على إزالة الكربون من توليد الطاقة وتساعد الهند على تحقيق أهداف الاستدامة. صنفت Mercom Capital، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة، مجموعة "اداني" على أنها أول شركة عالمية لتوليد الطاقة الشمسية. AGEL

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.adanigreenenergy.com;

حول "اداني ترانزميشن المحدودة

Adani Transmission Limited (ATL) هي ذراع أعمال النقل والتوزيع لمحفظة Adani. ATL هي أكبر شركة نقل خاصة في البلاد مع شبكة نقل تراكمية تبلغ 18،875 متر مكعب ، منها 14،279 كيلومتر مكعب تعمل و 4،596 متر مكعب في مراحل مختلفة من البناء. تدير ATL أيضًا شركة توزيع تخدم حوالي 12 مليون مستهلك في مومباي. مع تعيين متطلبات الطاقة في الهند إلى أربعة أضعاف في السنوات القادمة، فإن ATL مهيأة بالكامل لإنشاء شبكة نقل طاقة قوية وموثوقة والعمل بنشاط من أجل خدمة عملاء التجزئة وتحقيق "الطاقة للجميع" بحلول عام 2022.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.adanitransmission.com

حول مشاريع اداني المحدودة

شركة Adani Enterprises Limited (AEL) هي ذراع الحضانة لمحفظة Adani. على مر السنين، ركزت “اداني للمشاريع" على بناء أعمال البنية التحتية الناشئة، والمساهمة في بناء الدولة وتقسيمها إلى كيانات منفصلة مدرجة. بعد أن نجحت في بناء أحادي القرن مثل Adani Ports & SEZ Limited وAdani Transmission Limited وAdani Power Limited و Adani Green Energy Limited و Adani Total Gas Limited و Adani Wilmar Limited، ساهمت الشركة بشكل كبير في جعل البلاد تعتمد على نفسها من خلال محفظتها القوية الأعمال. تقود شركة AEL نزع الكربون عن الصناعات والتنقل من خلال Adani New Industries Limited. يتركز الجيل التالي الآخر من الاستثمارات التجارية الاستراتيجية لشركة AEL حول إدارة المطارات والطرق ومركز البيانات والبنية التحتية للمياه والتي لديها مجال كبير لإطلاق القيمة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.adanienterprises.com;

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بشركة اداني، يرجى التواصل مع:

روي بول

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